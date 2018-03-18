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Devlet Bahçeli 9. kez genel başkan seçildi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN MHP Lideri Devlet Bahçeli, 1167 delegenin oyuyla 9'uncu kez genel başkanlığa yeniden seçildi.

BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN MHP Lideri Devlet Bahçeli, 1167 delegenin oyuyla 9'uncu kez genel başkanlığa yeniden seçildi.

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