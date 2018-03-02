Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin’in hilal kuşatmasına alındığını belirterek, "YPG’nin koruyucu zırhı, can simidi, doğal ve kan müttefiki ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2401 Sayılı Kararını çarpıtması, Türkiye’ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallaması tam anlamıyla garabettir. Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay’ın Hassa ilçesi Akbaba Hudut Karakolunun tam karşısında bulunan Keltepe kırsalında teröristlerle yaşanan sıcak temas sonucu 8 askerin şehit olması ve 13 askerin yaralanması ile ilgili yazılı açıklama yayımladı. Bahçeli, "Hatay’ın Hassa ilçesi Akbaba Hudut Karakolunun tam karşısında bulunan Keltepe kırsalında teröristlerle yaşanan sıcak temas, akabinde hainlerin korkakça tünellere saklanarak ateş açmaları sonucunda 8 kahramanımız şehit olmuş, 13 kahramanımız yaralanmıştır. Ayrıca Özgür Suriye Ordusu mensuplarında da şehit ve yaralılar mevcuttur. 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı süresince 41 evladımız şehit düşmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleriyle omuz omuza mücadele veren Özgür Suriye Ordusu da 116 şehit vermiştir. Türk milleti bağrına taş basmış, elbette gelen şehit haberlerine derinden üzülmüştür. Nitekim acımız büyüdükçe büyümüş, milli vicdanı heder etmiş, kederden kedere sürüklemiştir. Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir" ifadelerini kullandı.
"Sonuç itibariyle Afrin hilal kuşatmasına alınmıştır"
Afrin’de, Türkiye’nin bekası, tarihi ve egemenlik haklarının cesurca müdafaa edildiğini belirten Bahçeli, "Bundan dönüş yoktur, gerçekten de gemiler yanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı meşrudur, haklıdır, karşımızdaki muhasım odaklar, müstevli oluşumlar insanlığın yüz karaları, yeryüzünün şeytan işbirlikçileridir. Afrin zorlu bir coğrafyaya sahip, iklim şartları ise mücadelenin aleyhinedir. Buna rağmen, Allah’a çok şükür, adım adım PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin sınırlarımızla bağlantısı kesilmiş, sonuç itibariyle Afrin hilal kuşatmasına alınmıştır. Afrin’in stratejik noktaları olan Güney Batıdaki Cinderes, Batıdaki Raco, Kuzeydeki Bülbül bölgelerinde kurulan üslerden teröristlerin gizlendikleri her alan insansız hava araçlarıyla tespit edilip topçu bataryalarıyla vurulmaktadır" açıklamasını yaptı.
"Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir"
Bugüne kadar 2 bin 300’e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Devlet Bahçeli, "Bu çok önemli, inkar ve ihmal edilemeyecek bir başarı, bir ilerleme, bir kazanımdır. Afrin’de meskun mahal operasyonları bu sabah Raco’da başlamış, Cinderes muhasara altına alınmıştır. Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi, doğası gereğince meskun mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı süreç uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla gevşemeyecek, eksilmeyecektir. İnancımız budur, beklentimiz bu şekildedir. Çünkü Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki, beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız" değerlendirmesinde bulundu.
"Afrin’de son hain imha edilesiye, güney sınırlarımız emniyete alınasıya kadar milli infialin enerjisi düşmeyecektir"
Afrin’de, Türkiye’nin önünü kesmeye, hızını yavaşlatmaya, mücadelesini kösteklemeye çalışan hiçbir ülke ve küresel organizasyona müsaade edilmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Bahçeli, "YPG’nin koruyucu zırhı, can simidi, doğal ve kan müttefiki ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2401 Sayılı Kararını çarpıtması, Türkiye’ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallaması tam anlamlıyla garabettir. Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir. Türkiye okuduğunu anlayacak, anladığını muhataplarının yüzüne her seferinde haykıracak cesaret ve dirayettedir. Gücü ve mevkii ne olursa olsun hiç kimse, dost pelerini giyip düşman kılıcı sallayan hiçbir ülke, terörizmle mücadelemizi söndüremeyecek, bağımsızlık ve beka mücadelemizden milletimizi döndüremeyecektir. Afrin’de son hain imha edilesiye, güney sınırlarımız emniyete alınasıya kadar milli infialin enerjisi düşmeyecektir. Menbiç ve Fırat’ın doğusu da dahil olmak üzere, nerede bir insanlık düşmanı, mazlum ve sivil halkların celladı varsa Türkiye orada olmalı, kaynağında canileri etkisiz hale getirmelidir" dedi.
"İnanıyorum ki, Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamanın devamında şunları kaydetti:
"Yılanın başı yuvasında kesilmelidir. Dostun ve düşmanın birbirine karıştığı bugünkü zaman diliminde, herkes hesabını buna müzahir yapmak durumundadır. Türk milleti tarih boyunca varlığının ve hayati çıkarlarının bedelini ödeye ödeye bugünlere gelmiştir. Artık bedeli ödeme sırası bellidir, tehir yoktur. Yurdumuz bellidir, tavizi yoktur. Devletimiz bellidir, tereddüt yoktur. Her şehit, bekamızın hisarına harç karan, istikbalimizin ufkunu tertemiz kanıyla açan iman ve ahlak kahramanıdır. Onlar ki Kıyamet Günü şefaatçiler arasında yer alacaklardır. Türk milleti fedakarlıkta sınır tanımadığı sürece, hainlere hayat haram olacak, teröristler tutunacak çürük dal bile bulamayacaklardır. İnanıyorum ki, Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır. Allah kahramanlarımızı korusun, Türk milletini ve Türkiye’yi sonsuza kadar var kılsın. Amin diyelim, aminlerle manevi kalkanımızı kaldırıp beka ruhuyla istikbale uzanalım. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Şehit ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin, silah arkadaşlarının, sevdiklerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum."
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