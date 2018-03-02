Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin’in hilal kuşatmasına alındığını belirterek, "YPG’nin koruyucu zırhı, can simidi, doğal ve kan müttefiki ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2401 Sayılı Kararını çarpıtması, Türkiye’ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallaması tam anlamıyla garabettir. Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay’ın Hassa ilçesi Akbaba Hudut Karakolunun tam karşısında bulunan Keltepe kırsalında teröristlerle yaşanan sıcak temas sonucu 8 askerin şehit olması ve 13 askerin yaralanması ile ilgili yazılı açıklama yayımladı. Bahçeli, "Hatay’ın Hassa ilçesi Akbaba Hudut Karakolunun tam karşısında bulunan Keltepe kırsalında teröristlerle yaşanan sıcak temas, akabinde hainlerin korkakça tünellere saklanarak ateş açmaları sonucunda 8 kahramanımız şehit olmuş, 13 kahramanımız yaralanmıştır. Ayrıca Özgür Suriye Ordusu mensuplarında da şehit ve yaralılar mevcuttur. 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı süresince 41 evladımız şehit düşmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleriyle omuz omuza mücadele veren Özgür Suriye Ordusu da 116 şehit vermiştir. Türk milleti bağrına taş basmış, elbette gelen şehit haberlerine derinden üzülmüştür. Nitekim acımız büyüdükçe büyümüş, milli vicdanı heder etmiş, kederden kedere sürüklemiştir. Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir" ifadelerini kullandı.

"Sonuç itibariyle Afrin hilal kuşatmasına alınmıştır"

Afrin’de, Türkiye’nin bekası, tarihi ve egemenlik haklarının cesurca müdafaa edildiğini belirten Bahçeli, "Bundan dönüş yoktur, gerçekten de gemiler yanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı meşrudur, haklıdır, karşımızdaki muhasım odaklar, müstevli oluşumlar insanlığın yüz karaları, yeryüzünün şeytan işbirlikçileridir. Afrin zorlu bir coğrafyaya sahip, iklim şartları ise mücadelenin aleyhinedir. Buna rağmen, Allah’a çok şükür, adım adım PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin sınırlarımızla bağlantısı kesilmiş, sonuç itibariyle Afrin hilal kuşatmasına alınmıştır. Afrin’in stratejik noktaları olan Güney Batıdaki Cinderes, Batıdaki Raco, Kuzeydeki Bülbül bölgelerinde kurulan üslerden teröristlerin gizlendikleri her alan insansız hava araçlarıyla tespit edilip topçu bataryalarıyla vurulmaktadır" açıklamasını yaptı.

"Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir"

Bugüne kadar 2 bin 300’e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Devlet Bahçeli, "Bu çok önemli, inkar ve ihmal edilemeyecek bir başarı, bir ilerleme, bir kazanımdır. Afrin’de meskun mahal operasyonları bu sabah Raco’da başlamış, Cinderes muhasara altına alınmıştır. Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi, doğası gereğince meskun mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı süreç uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla gevşemeyecek, eksilmeyecektir. İnancımız budur, beklentimiz bu şekildedir. Çünkü Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki, beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız" değerlendirmesinde bulundu.