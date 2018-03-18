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Devlet Bahçeli, bin 169 delegeden bin 167’sinin oyunu alarak tekrar MHP Genel Başkanı seçildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 14:11 | Son Güncelleme

IHAAW140507-SIY/18-03-2018 - Devlet Bahçeli, bin 169 delegeden bin 167’sinin oyunu alarak tekrar MHP Genel Başkanı seçildi. 18.03.2018 14:05:07 TSI NNNN

IHAAW140507-SIY/18-03-2018

- Devlet Bahçeli, bin 169 delegeden bin 167’sinin oyunu alarak tekrar MHP Genel Başkanı seçildi.

18.03.2018 14:05:07 TSI
NNNN

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