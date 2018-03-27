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Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik'' ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Büyük kurultayımızı eşsiz bir atmosfer içinde gerçekleştirdik. 103 yıl önce Çanakkale kıyılarına bedenleri ile duvar ören kahramanların fedakarlıkları milliyetçi ülkücü harekette vücut bulmuştur.

Afrin'in denetim ve kontrol altına alınması, ay yıldızlı al bayrağın hükümet konağına asılması heyecan yaratan bir başka gelişme olarak dikkat çekmiştir.

"BİZİ KOLAY LOKMA SANDILAR"

18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık. Yapamazlar dediler, imanla yaptık. Başaramaz dediler irfanla başardık. Bu iş bitti dediler, alayını birden besmele duymuş şeytana çevirdik. Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. Biz muazzam bir fikre dayanan gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan MHP'yiz.

"AB KARŞIMIZA SANAL ENGELLER ÇIKARDI"

AB üyelik süreci yılan hikayesine döndü. Geldiğimiz bu aşamada bırakınız üyeliği, müzakerenin bile sürüp sürmeyeceği belli değil. AB karşımıza bariyerler dikti. Ülkemizin önüne sanal engeller çıkardı. Türkiye, onurlu ve omurgalı bir devlettir. Milli onurun ayaklar altına alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Varna zirvesi doğal olarak geçen hafta Brüksel'de alınan son derece rahatsız edici bir dizi kararın ardından yapılmıştır.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
MHP bu ülkenin sigortasıdır.onun olduğu yerde hain barınamaz.
hiç bir seçim vaadi olmayan bir parti olabilir mi ..
Sayın Bahçeli ...Lokmanın ne kadar büyük veya küçük olduğu sandıkta çıkacak ortaya. Sen rahat ol
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