Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'daki kampında gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevaplandırdı.

MHP'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi sosyal şartları da dikkate almak kaydıyla ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Seçim stratejimiz iki esasa dayanır. Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP'nin siyasi kimliğini koruyan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceğiz" ifadesini kullandı.

"ALLAH'TAN DİLEĞİM VAR, BASIN DOĞRU YAZSIN"



İyi Parti ile ilgili basında yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Allah"tan dileğim var basın doğru yazsın" diye karşılık verdi.