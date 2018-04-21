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Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,İYİ Parti'nin seçime girmesi yönündeki tartışmalarla ilgili, "'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı; 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'daki kampında gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevaplandırdı.

MHP'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi sosyal şartları da dikkate almak kaydıyla ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Seçim stratejimiz iki esasa dayanır. Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP'nin siyasi kimliğini koruyan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceğiz" ifadesini kullandı.

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"ALLAH'TAN DİLEĞİM VAR, BASIN DOĞRU YAZSIN"

İyi Parti ile ilgili basında yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Allah"tan dileğim var basın doğru yazsın" diye karşılık verdi.

"ADAYLARINA SAYGI DUYUYORUZ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili bir soruya ise Bahçeli, CHP'nin Türk siyası hayatındaki köklü partilerden birisi olduğuna dikkat çekerek "Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır. İktidar olma şansını yakalamadılar. Sayı artırarak siyasi hayatlarına devam etmek istiyorlar. Adaylarına saygı duyuyoruz. başka adaylarda çıkabilir" ifadesini kullandı.

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"BEŞİKTAŞ'IN HOCASI TÜRKİYE'NİN HOCASIDIR"

Fenerbahçe -Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili ise Bahçeli, maçı izleme imkanı bulamadığını belirterek, "Seçim yoğunluğu var. Bu sebepten dolayı. Ancak Beşiktaş'ın hocası Türkiye'nin hocasıdır. Dünya üçüncüsü yapmıştır. Şiddetle kınadım. Aradım geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz" cevabını verdi.
Ortak miting soruna yönelik ise Bahçeli, AK Parti ile ortak miting düzenlemeyi düşünmediklerini belirtti. Bahçeli, "Baskın seçim" değerlendirmeleri ile ilgili olarak ise "Zamanında yapılmayan her seçim baskın seçimdir" değerlendirmesini yaptı.

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"BAŞKA PARTİLERDEN ALAMAZ, ALIRSA BİZDEN ALIR"

İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine ise Bahçeli şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı; 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz."

Siyasilerin Bozkurt işareti yapmasına yönelik soru üzerine ise Bahçeli, "Tarihimizden gelen bir işarettir. Bozkurt işaretini yapmayan kalmadı. Kılıçdaroğlu yaptı bir şey olmadı, Erdoğan yapınca neden olay oldu" diye karşılık verdi.

İHA

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Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan İYİ parti MHP Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
REİS İN KOLLARI ALTINA GİRMESEYDİN SENİ MECLİS DE ZOR GÖRÜRDÜK PİSKÜVİT
Nasıl daha güçlü göreceksin mhp'yi merak ediyorum. Yıllardır senin savundum bizim her yerimize sövdüler, aşaladılar, kafataşçı dediler ben onlarla beraber olmam senin kadar gurursuz değilim.Kusura bakma yıllardır savundum ama şerefimize sövenlerle şerefimizi bir köşeye koyup destekleyenlere oy vermek istemiyorum.
Türkiye nin bel kemikleri sn Bahçeli ve sn Erdoğan dir. Vatan safinda olanlar saflari sıklastirsin. aranıza feto culerin pkk lilarin koministlerin kemalistlerin gitmesine izin vermeyin.
ALLAH SENİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN ULAN!MHP DİYE PARTİ KALMADI ORTADA DAHA GÜÇLÜ SEÇİM KAZANACAKMIŞ.
keşke seçime Cumhurbaşkanı adayı olarak görseydiniz de dün demedik laf demedik hakaret birakmadiginiz kişilere destek vermeseydiniz inanın iyi yerlerde bulunacaktiniz.
Sen daha çok beklen,Başkan adayı çıkaramayan bir parti çok güçlü çıkar doğru sen kendini kandır.Bir MHP li olarak benden oy alamayacaksın sen oyu nerden almayı düşünüyorsun ?
Türk milliyetçiliği ayaklar altına alan Çocukları ABD Vatandaşı PAPA ile el ele pozlar verip papazlarla kiliselerde arzı endam eden milli gömleği çıkarıp BOP gömleğini giyen Yahudi madalyasını boynunda taşıyan keşke YUNAN kazansaydı diyen Bizans kalıntılarına karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz.. ... .... Ne Mutlu Türküm Diyene!.............
6- Sayın Akşeneri Fetocu diye suçlarken neden kendinizle tezat oluşturuyorsunuz. 17/25 aralık 2013 ten sonra sizlere hatırlatmak istiyorum tekrar bir seçim yapıldı ve Sayın Akşeneri aday gösterdiniz ve vekil yaptınız. 7- 17-25 aralık 2013 tarihinin üzerinden 1,5 yıldan fazla bir zaman geçtiği tarihler olan 2015 8 ayında Sayın Erdoğanın talimatıyla dönemin Başbakanı sayın Akşenere Bakanlık teklifi edilirken fetocu olduğu bilinmiyormuydu. yoksa bir devlet nasıl oluyorda 1,5 yıl zaman içinde kimin hain kimin vatansever olduğunu bulamıyorumu.
Türk milliyetçiliği ayaklar altına alan Çocukları ABD Vatandaşı PAPA ile el ele pozlar verip papazlarla kiliselerde arzı endam eden milli gömleği çıkarıp BOP gömleğini giyen Yahudi madalyasını boynunda taşıyan keşke YUNAN kazansaydı diyen Bizans kalıntılarına karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz.. ... Ne Mutlu Türküm Diyene!...
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