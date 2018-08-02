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Devlet Bahçeli'den ABD'ye yaptırım tepkisi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi oyunu görmüş, ahlaksız oyuncuları tanımıştır. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de bakanlarımız yalnız değildir. Parti olarak hükümetin ve devletin sonuna kadar yanında durduğumuz ve duracağımız herkesçe bilinmelidir" dedi.

Devlet Bahçeli'den ABD'ye yaptırım tepkisi!

Açıklamasında Bahçeli ayrıca, "Papaz isteyen, papaz vermeye de hazır olmalıdır" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD MHP Devlet Bahçeli yaptırım

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