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Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "15’liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu;

Demokrasinin kökleşmesine ve yaşamasına imkan sağlayan şartların başında, birbirlerinin egemenliğini, dolayısıyla da keyfi baskısını önleyecek güçler dengesi vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunu sağlayan mekanizmalara, dinamik vasıta ve muhtevalara sahiptir.

Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istikrarlı yükselişini gaye edinmiş, Türk milletinin huzur ve güvenliğinin demokrasi ilkeleri çerçevesinde tahkim ve temin etmeyi hedefleyerek milli ülkülerin gerçekleşmesine baş koymuştur. Bunun çare ve yolu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir.

Türkiye’nin önüne takoz koymayı amaçlayan bayağı ve bayat siyasi akım ve aktörler,hangi tahrik ve tezgâha heves ederlerse etsinler,asla başaramayacaklar,asla milli diriliş ve devamlılığı engelleyemeyeceklerdir.Cumhur İttifakı mazlumların umudu,masum ve mağdurların ufku olacaktır.

Bu arkadaşlar görevlerini tamamlamışlar! Demokrasinin önüne çıkarılan engellerin aşılmasında sorumluluk üstlenmişler! 24 Haziran’da eşit ve adil bir seçimin önünü açmışlar! Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı! Yere batsın sizin kiralık siyasi açmaz ve anlayışınız!

"TEK KELİMEYLE YAZIKLAR OLSUN"

15’liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun.

Bu vekilleri CHP’den gönderen, İP’e görevlendiren, rezil duruma gerileten, sonra da geri getiren hangi odaklar, hangi çıkar ortakları, hangi çıban başlarıdır? Siyasi etik nerededir? Siyasi ahlak nasıl ayağa düşürülmüştür? Böylesi bir kepazelikle övünmek nasıl bir aklın ürünüdür?

18 gün süresince kiraya verilen/verdirilen milletvekillerine oy veren aziz vatandaşlarım böylesi bir ilkelliğe, böylesi bir iradesizlik ve siyasi iffetsizliğe nasıl evet diyecekler, CHP-İP kumpasına nereye kadar göz yumacaklardır?

"NİYE GİTTİLER, NEDEN GELDİLER?"

Niye gittiler, neden geldiler? Olan biten iğrençlikler millete hakaret ve haksızlık değil mi? Madem İP’te cambazlık yapmaya özeniyor idiyseler, madem İP’ten tutmayı hazmedebiliyor iseler, bunun daha doğal ve doğru yolları bulunamaz mıydı?

CHP ahlaken tükenmiş,sıfırı tüketerek milli iradeyle köprüleri atmıştır. İP’e söyleyecek laf zaten yoktur,bu sözde partinin imamesi çoktan kopmuş,Türkiye düşmanlarının elinde tutsak ve oyuncuğa dönüşmüştür.Vah ki vah,bunlar Türkiye’ye umut olacak öyle mi, güldürmeyin bu milleti!

Pensilvanya ile Kandil arasına sıkışmış siyaset bezirganlarına Türk milleti gereğini yapacak,günlerini gösterecek,beklenen ve hak ettikleri dersi Allah’ın izniyle verecektir.Cumhur İttifakı,zillet ittifakını boşa çıkaracak,sandıkta önüne katıp kaçtıkları yere kadar kovalayacaktır

"CHP 15 VEKİLİN KİRİNİ TEMİZLEYEMEYECEKTİR"

CHP, 15 kiralık milletvekilinin kirini kesinlikle temizleyemeyecektir. 22 Nisan’da milletvekili siparişini onaylayıp, 23 Nisan’da İP’i Meclis’te konuşturanlar komplo ve karanlık kurgularının altında kalacaklardır. Bunu yapacak kuvvet ise Türk milletidir.

Merhum Cemil Meriç der ki: “Kendini tanımak, marifetlerin marifetidir.” Kendimizi tanıdık, milletimize inandık, sonuna kadar da hakikatin tarafında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Kötürüm ve kötü siyaset anlayışları setleri yıkan ırmaklar gibi yayılmak, akmak istiyor. Ancak Cumhurun ittifak ruhu, milletin varlık ve kimlik şuuru buna izin ve icazet vermeyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP İYİ parti CHP 15 milletvekili

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
sana zürriyetsiz diyen birinin eteğinin altına saklandın sana yazıklar olsun İYİ parti gelecek seni silecek
kıyamam; çok gücüne gitmiş bu zeka oyunu...
Onlara yazıklar olmadı ama sana yazık oldu değilmi, entrika ve tuzakların bozuldu. 14 yaşında başladığım davamı 58 yaşında nefret edecek hale getirdin.Ülkü davam değil sen ve ekibin 2016 da bende bittiniz.
Seni ciddiye alan var mı? sahte milliyetçi
seninki oluyor ama piskevitçi
Adamsın
BAHÇELİ HERKESİ KENDİ GİBİ HEM ÜÇKAĞITÇI HEMDE APTAL SANIYOR.SİZ SEÇİM KARARI ALDIĞINIZDA İYİ PARTİNİN SEÇİME GİRMEMESİ İHTİMALİ YÜKSEKTİ.ZATEN AMACIN DA BUYDU.AMA CHP OYUNUNUZU BOZDU.SİZDE DEMOKRAT KESİLDİNİZ ŞİMDİ.UNUTMA SENİN BAŞKANIN TAYYİP DE MECLİS DIŞINDA KALMIŞ VE HİÇ YASAL GEREĞİ YOKKEN BAYKALIN KATKISIYLA SİİRTTEN VEKİL SEÇİLMİŞTİ.SEN VE SARAYINIZ DEMOKRASİDEN BAHSEDECEK SON KİŞİLERSİNİZ.
BAHCELI KADININ KARŞISNA CESARET EDİP ÇIKMADIN. REISE SOYLEDIKLERINI YALAYIP YUTTUN. KANATLARININ ALTINA SIĞINDIN ŞIMDI DÜRÜSTLÜKTEN BAHSEDİYON. SECIMI NIYE ERKENE ALDIRDIN BARAJ KORKUSUMU
Hadi oradan yüzyılın döneği senin hiç konuşma hakkın yok
Bahçeli sen koskoca partiyi ve kitlesini sattın,bu ayıbı kapatmak için başkalarına b.k atma.
SENİN GİBİ OMURGASIZ KARAKTERSİZ BİR SİYASETÇİNİN, ÜLKÜSÜNÜ SATAN BİRİNİN BUNLARDAN BAHSETMESİ NE KOMİK VE TUTARSIZ. GÜLÜNECEK HALDESİN ZAVALLI YARATIK.
siz gidene kadar mhp ye oy vermeyeceğim...
Onur yoksunu sen niye sattın seçmenini millet vekillerini ve makamını tarihte yok senin yaptığın ama sen hep yapıyorsun reisiniz bile yaptığı gaf ile seni ve mhp partisini vitaminsiz kıldı sesiniz çıkmadı rahmetli yerinden kalkıp gelse suratına tükürse senin bu yaptığın kadar ses getirmez kendi önünden yemeyi bilemedin başkasının önünden yersin ancak o da emin ol senle işleri bitene kadar onurlu bir duruş sergile bari kopart bağlarını akp den en azından tarihde miras bırakılacak bir akıl oyunu olur
Bahçeli ve Erdoğan bu ülkenin geleceği için canlarını ortaya koyan vatan severlerdir. Ne kadar satılmış varsa bir araya geldi. Batının köpekleri ittifak yaptı.
@yekta_kaya_1960 Havlama havlama a dını soran olmadı karatrolll artık adınız bu karardınız hatta morardınız saldırılar başladı
@yekta_kaya_1960 Soylu ittifak alın size bir nifak.Parayı kim aldı,telefon kimde,sen kimsin,bi git oğlum vs vs)
sen 2 sene önce kara dediklerine bu gün ak diyen siyasi ahlaktan dem vurmaya yüzün de mi var?
niye? sende akpye geçtin. bunlarda iyi partiye geçti. aranızda bir fark cidden göremiyorum.
Sanada tek kelimeyle yaziklar olsun
he yedek lastik he. Adam 15 milletvekili göndermiş sen koca partiyi milliyetçiliğe küfür eden birine peşkeş çektin. nasıl bir kasedin varsa artık...
Şaka herhalde.
BACELLI ŞEN NIYE KARŞISINA ÇIKMAYA CESARETİ EDEMEDIN .REISE SOYLEDIKLERINI UNUTTU MU YOKSA BUNADINMI
bu ahlak yoksunu hala hangi yüzle konuşuyor her lafı söylediği zatın kuçağı hoş gelmiş bunaki akp ve cb sözcülüğünü dahi kimseye bırakmıyor siyasetin yüz karası
Hadi ordan Bahçeli adam sandık oy verdik sana defalarca ! Şu haline bir bak
asıl soysuzluğu sen yapıyorsun bahçeli
sayın bahçeli, akp ile recep tayyip erdoğana etmediğin laf kalmamıştı, ne oldu da birden 180 derece dönüş yapıp akp saflarında yeraldın; söylede bizde bilelim. tamam mı...
sayın Bahçeli sen Tuğrul Türkeş akp ye gittiği zamanda aynı şeyi diyordun sonra kendinde gittin senin siyaset anlayışını MHP li vatandaş bile anlayamiyor artik
eski bir mhp li olarak asıl sana yazıklar olsun devooo. sana da TAMAM deme vakti geldi
senin akp ile ittifak yaparken birşey yok CHP-İYİ PARTİ-SAADET ittifakına gelince yazıklar olsun öyle mi...ülkücülerin vicdan azabısın...
SENIN YAPTIGINI KIMSE YAPMADI BAHÇELİ DEDIKLERIN HIC DIKKATTE ALINMIYOR BUGÜN TUM MILLETVEKILLERINLE AKP ye Kayit yaptirda bizimde kafamizi yorma
SEN ATATÜRK DÜŞMANLARINA YARDAKÇILIK YAPARKEN İYİYDİ...
Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür Bahçeli seçimden sonra havan sönecek
ysk ip yi seçime sokmayacaktı...tamda istediğiniz gibi olacaktı ama chp bunun önünü kesti.sonrasında ysk yapacak bir şey kalmayınca ip seçime girebilir kararı verdi.Sende burdan ucuz siyaset malzemesi çıkarmı bunun peşine düştün değilmi??
Hem kel hem fodul. Utanmıyor da yahu...
ya sayın bahçeli büyüğüm valla seni tehditmi ediyorlar yada bir kasetin falan mı var boş ver neyse açıkla biz seni hertürlü kabül edicez ama bu dönüşü bi açkla ya saygılarımla
sen koskoca partiyi peşkeş çektin.......................................................................... neyse ya sövmeyecem,hem muhalefet hemde muhalefete muhalefet dünyada bir eşi olmayan bir dana
Sarayın jakuzili odasında suyun içinde o sevimli suratıyla ekranlarda da gözükmüyor.Almış eline bir cihaz amerikan mı dell mi belli değil. Twitterdan sayıyormuş da sayıyormuş kalleşler omugasızlar vatan hainleri fetöşler düşmanlar iffetsizler kepazelikler odasında ayna olmadığını fark edince kahrolup yatağına giriyormuş türlü türlü hayaller kuruyormuş ülkeye adalet gelecek huzur gelecek ırkçılık ,din siyaseti yapılmayacak kutuplaşma olmayacakmış diye lakin gel görki öyle değil türban meselesini çok karıştırdılar tamam mı:)
SİZE YAZIKLAR OLSUN ,SANA OY VERDİK BİZLERİ KANDIRDIN ,BİZLER MİLLİYETCİYİZ MİLLİYETCİLERİ AYAKLARIMIN ALTINA ALDIM BİRİNLEN NASIL ORTAK OLURSUN YAZIKLAR OLSUN.
seni kim mecbur ediyor bunlara söyle açıkla vicdanını rahatlat...
muhalefet partisinin iktidar partisini savunduğu akp sözcüsü 24 hazirana az kaldı...
Ahhh canım ya ne kadar haklısın 15 kişi olurmu partıyle katılmaları gerek dimi Senin yaptıgın gibi tek kelime soylemeye hakkın yok senın
rahmetli olduğunda ardından fatiha bile okumayacak çok ülkücü tanıyorum
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