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Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim bombasını patlattı. Bahçeli, 'Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi normal tarihinde beklenecek ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir. MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana alacaktır.' dedi. Bahçeli, erken seçimin tarihiyle ilgili olarak, 'Önerimiz 26 Ağustos'ta, Büyük Taarruzumuzun yıl dönümüdür' dedi. Hükümetten ve CHP'den çağrıya ilk yorum geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, erken seçim çağrısında bulunarak, "MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana alacaktır" dedi. Erken seçim için tarih de veren Bahçeli, "Önerimiz 26 Ağustos'ta, Büyük Taarruzumuzun yıl dönümüdür" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN İLK YORUM

Başbakan Yardıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı hakkında, "Yetkili organlarda değerlendirilir" dedi.

CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN: HODRİ MEYDAN

Tezcan, “Türkiye’nin içine sokulduğu tek adam rejiminden kurtuluş yolu seçimdir. Biz her zaman seçime hazırız. Bu sefer seçim kararını tek adam koalisyonunun sözcüsü verdi. Hükümet sözcüsü belli, Bekir Bozdağ, AKP sözcüsü bellidir, Mahir Ünal ve tek adam koalisyonunun sözcüsü de Devlet Bahçeli” ifadesini kullandı. Tezcan, “Bu tek adam koalisyonunun baş aktörü ne diyor ona bakmak gerek. Onu merak ediyoruz. Türkiye’yi bu durumdan çıkaracak tek yolun seçim olduğuna inanıyoruz. Hodri meydan Türkiye’yi kurtarmaya hazırız” dedi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da seçime hazır olduklarını söyledi. Türkkan, “Erken seçim senaryosu bugüne kadar AKP dışından gelişti. Nitekim erken seçimi de iktidarın üçük ortağı açıkladı. Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır. Türk milletinin mevcut iktidardan kurtulmasını sağlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun, İYİ Parti olarak bizi de mutlu etmiştir” dedi. Türkkan, partisinin seçime katılmasıyla ilgili soruya da, “Seçime katılmamızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz hazırız” yanıtını verdi.

Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamaları:

"DEVLETİN BİRLİĞİNE KURŞUN SIKANLAR PİŞMAN EDİLMELİDİR"

Milli bekayı korumak milli devletimizi yüceltmek boynumuzun borcudur. Terörle mücadeleyi gevşemeden sürdürmek milli bekanın sırtımıza yüklediği ağır bir yüktür. Devletin birliğine kurşun sıkanlar buna pişman edilmelidir.

Katillere ne yapılacağı bellidir, bunun gereği de yapılmaya devam etmektedir. Esad rejimine yönelik askeri müdahalenin konuşulmaya başlandığı gündemde Rusya misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

Türkiye'nin tutumu tartışmasız şekilde yerindedir, olumludur. Savaş tamtamları şimdilik yerini asli gündemlerine bırakmıştır. Düzenlenen askeri hareketın bundan sonraki hesapları giderek gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. İç savaş 7 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Emperyalist çevreler asıl sorumlulardır. Esad cezalandırılmalı ama bu uluslararası toplumun tam bir ittifakı ile sağlanmalıdır. Tutarsızlık ve samimiyetsizlik diz boyudur. Asıl niyetlerin başka olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardır.

Türkiye, Rusya ve İran'ın hayata geçirdiği mekanizma Suriye'de gerilimin azaltılmasında büyük ölçüde sonuç vermiştir. Suriye'de kimyasal silah saldırıları sonrasında askeri seçeneklerin konuşulduğu esnada ABD Savunma Bakanı'nın krizi Cenevre'de bitirmek istedikleri demeci dikkatlerden kaçmamıştır. Suriye'de yaşanan gelişmeleri birbirinden ayırmak mümkün değildir.

16 NİSAN REFERANDUMUNUN YIL DÖNÜMÜ

Demokrasinin gereği olarak her siyasi partinin 16 Nisan halkoylamasına saygı göstermesi haktır. Türk milleti kararını vermiş bize ise layıkıyla uygulamak düşmüştür. Dün kabulünün 1. yılını geride bıraktık. Yasama, yürütme ve yargı organlarının kendi içinde daha güçlü, daha bağımsız şekilde çalıştığı yapıya kavuşması sistemin taşıyıcı kolonlarıdır. Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasının yasal zemini de hazırlanmıştır.

Demokrasiyi istismar gayretlerini tasvip etmiyor, karşı çıkıyoruz. CHP ve yardakçılarını ademe mahkum bırakıyoruz. Her türlü fitne odaklarına karşı hedef birlikteliği yapıyoruz. Biz 7 Ağustos Yenikapı ruhuna sadığız. Milli birlik ve beraberlik şuuruna sonuna kadar sevdalıyız. CHP, HDP, ip havanda su dövmektedir. Bozgunculuk kimseye bir şey kazandırmadı bundan sonra da kazandırmayacaktır. CHP saygı görmek istiyorsa millete saygı duymayı öğrenmelidir. Sevgi görmek istiyorsa bunu hak etmelidir.

CHP'YE OHAL EYLEMİ TEPKİSİ

CHP'li güdümlü yöneticiler kirli ağızlarını kapamalıdır. Aziz milletimizin tanımadığını biz hiç tanımayız, hiç de takmayız. Bu itibarle CHP'nin OHAL bahanesiyle 81 ilde düzenlediği oturma eylemi ruhen sakattır. Yürüdüler olmadı, şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler, kalktıkları zaman da yürümeyi bilmezler. CHP'nin küçük aklı, iç ve dış tehditler ortadan tümüyle kalkana kadar OHAL'e engel olamayacaklardır. Cumhurun kararı açık ve nettir. O da güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye'dir. Gitsin Cibali Karakolu'na anlatsın.

AK Parti ile ittifak yapıyoruz. Çünkü biz birlikten kuvvet doğar diyoruz. Oluşturduğumuz milli birliğimizi kıracak gücü de Allah'ın izni ile görmüyor, göremiyoruz. Yönümüz açık, duruşumuz nettir. Mevzubahis vatan olduğunda sınır tanımayacağımızı dost da bilir, düşman da bilir.

Zeytin Dalı Harekatı'na karşı güç birliği yapmışlardı. Afrin'e girilmemesi gerektiğini dile getirmişlerdi. CHP, HDP, İP ittifakı tescillidir. Tencere yuvarlana yuvarlana kapağını bulmuştur.

28 ŞUBAT DAVASI KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Egemenliğin yegane sahibi millettir. Karar ve iradenin ağırlık merkezi de milletin kendisidir. Demokrasi dışı arayışların millet iradesine kast eden müdahalelerin normal görülmesi hayaldir. 28 Şubat 1997'de yaşanan demokrasi karşıtı tutumun aradan geçen 21 yıllık süreye rağmen mahkum edilmesi önemli bir gelişmedir. Sincan'da tank yürütenler, gerekirse silah kullanırız diyenler adaletin karşısında hesap vermişlerdir. Bu sonuç memnuniyet vericidir. Demokrasi milletle anlamlıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli devlet reformudur. Tercihin muhatabı büyük Türk milletidir.

"TÜRKİYE'NİN 3 KASIM 2019'U BEKLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı sistemine 18 ay kalmıştır. Yerli ve yabancı mihrakların faaliyetlerine hız verdikleri bellidir. Ön alınması gittikçe zorlaşan kaotik bir yapıya bürünmüştür. 3. Dünya Savaşı bile konuşulmuştur. Terör saldırıları kesintisiz sürmektedir. Milli güvenliğimize yönelik karanlık senaryolar devrededir, zayıf anımız kollanmaktadır. Siyasi ve ekonomik operasyonlar gün be gün etkinlik kazanmaktadır. Türk millet ambargoya alınmaktadır. 3 Kasım 2019'a kadar istikrar ve denge halinde ulaşması her geçen gün zorlaşmaktadır. İttifakın selameti için toplumsal ve siyasi dinamikleri tayin eden unsurların dikkatle analiz edilmesi atılacak adımların belirlenmesi gizlenemeyecek bir ihtiyaçtır. Önümüzdeki bir takım olumsuz gelişmelerin ortaya çıkma ihtimali ise göz ardı edilmemelidir. Bir başka önemli ve müessir unsur ise uluslararası aktörler tarafından yönlendirilen denetimsiz göç hareketliliğidir. Batılı ülkelerle artık eşitler arası münasebet kurulmasından yana olan Türkiye tesir düzeyi yüksek adımlar atmıştır. Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçikme olmaksızın geçmesi acil hal almıştır.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

31 Mart 2019'da mahalli idareler seçimi yapılacaktır. Seçime her partinin adayı olarak 20 bin 538 belediye meclis üyesi katılacaktır. 10 partinin seçimlere girdiği dikkate alındığında 231 bin 940 kişi oylanacaktır. Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi normal tarihinde beklenecek ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir.Önerimiz 26 Ağustos'ta, Büyük Taarruzumuzun yıl dönümüdür.

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
Hesap sormazsam namerdim diyordu hırsızlığı belgeli ayetle makara yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan miraçda haclıların attığı füzelere sevinen PAPA çocuklarına BASTON oldun... tek çare IYI parti.. Ne Mutlu Türküm Diyene!..
sen konuşma artık.aklın başındaysa. kiliti vurdun. söz hakkını ak partiye verdin. ..utanmadan daha milletin karşısına çıkıyorsun.gururlu ol bence.küçük reis
satilik bahceli 24metre kare ev... dmden ulasabilirsiniz...
bahçeli yine siyasete yön veriyor. bekleyin seçim geliyor
Erken seçim olacak
Sayın Bahçeli Ülkücülere ihanet ettiniz. Sabah akşam hain dediğiniz insanlarla kolkola girdiniz. Sayın Bahçeli tabanınızı ve ülkücüleri ülkeyi yönetecek bilgi birikime sahip olmadığını kabul ettiniz. Ülkede beka sorunu varsa, 16 senedir ülkeyi yönetip şimdi beka sorunu yaratanların hiç mi suçu yok. Bu millet herşeyi görüyor sayın Bahçeli. İlk seçimde bitmiş olan siyasi hayatınız resmi olarakda bitecektir. Yüzde bir oy alamayan Vatan Partisi bile ülkeyi yönetmeye talipken sizin ülke yönetimine talip olmayıp, akpye baston olmanızı yıllarca ülke için bedel ödemiş ülkücülere büyük bir hakarettir..
bahçeli sen artık insanların gözünde yok hükmündesin %3 lük bir oyun var saraydan emir gelmedikçe iki laf edemiyorsun daha düne kadar akp ye ip atıyordun. şimdi ise senin ipin onların elinde. senin kadar dönek bir siyasetçi görmedim
bomba ne demek hemde fuze başlıklı bomba,bahceli ittifakin ortasina bombayi koydu ak partiyi bitirecek belli.
Yeni bir korkutma ve yeni bir bahane ile akp ye oy devsirmeye çalışan akp sözcüsü Bahçeli,anlatmaya gerek yok görüyorsunuz.
Eski bir MHP li olarak söylüyorum. Ne yazık ki sen ve ittifak ortağın yok olup gideceksiniz. Türkiye huzura kavuşacak. Sizin salya saçan nefret pompalayan siyasi üslubunuzdan kurtulacak millet. ABD sevicileri. BOP çular. Kaybedeceksiniz. Türk Milleti kazanacak. Bu sefer çiftçi işçi emekliler kazanacak.
kardesim ben ak partinin artik secimlerden millet bikti. birkez yapilacak baska secimi dusunmeyecek millet 5 yil dedigi icin oy verdim. valla boyle bir karar alsinlar bende ailemdende oy yok.
Hala aklım almıyor nasıl muhalefet pahalılıktan bahsetmiyor Mazot zammından bahsetmiyor sadece kendi gibi olan muhalefet partilerinden bahsediyor....
niye mümkün değil? başkan olunca bundan farklı ne yapacaksınız da ülkeyi kurtaracaksınız acaba?
Ankara'dayan gelip tesbih sallayarak keyif yap. Her Salı'da bir konuşma yap. Oldun muhalefet dimi.
erken seçim "iyi" dir. değişim daha erken olur..."iyi"lik hareketi yola çıkmıştır...
çok büyük ekonomik kriz geliyor geliyor geliyor galiba böyle apar topar seçim gündeme geldigine göre. bahçeli bunu kendi kendine söylemiş değil. söyletene bakacaksın.
açıklamayı hükûmetin vasıfsız ortağı yapıyor kı halkın nabzını ölçmek için baktılar hava olumsuz bu MHP nın sözüydü diyecekler mhp yi ayaklar altına aldırdın be Devlet bey rahmetli Başbuğ bu günleri görse inan seni partının kapısından içeri almazdı
GECİKMEDEN DOLAYI İTTİFAK KOPARSA MECLİS DE HAYAL OLUR KORKUSU SARDI..
yazık çok mu korkuyorsunuz
Görevli, görevini yapıyor... Böyle bir şey bekliyordum şahsen... Şaşırmadım...
Neoldu hayırdır bir koltuk sözü aldın galiba hemen oturmak istiyorsun bekle sen senin koltugun hazır en iyisini sana hazırladılar bir oturdunmu cok keyif alacaksın
Hayırdır Bahçeli erken seçim istiyor bunda bir ayak oyunu var böyle konuşmazdı biryerden tüyo aldı herhalde Bahçeliyi böyle konuşmaya zorlayanlar var ama kazdığı kuyuya düşecek Bahçelinin oy oranı 0/0 5 i geçnez adam koltuğa yapışmış bırakmamak için her yolu deniyor
alt yapiyi hazirliyorlar zaren buz 1 yil onceden tahmin ediyorduk ama umarim artik bu insanlar gorur sizin ne mal oldunuzuda oy vermezler
Bu ne uyanıklık tır.Bekleyin bu yerel seçimleri görelim.mhp nin oyunu.Ah MHP ah paça tutuştu...
yapılmalıdır,edilmelidir,gidilmelidir,kalkılmalıdır vs...dil bu aslında özeti kaçılmalıdır olan bir ifade şekli,yani " devletin başına devlet gelmek istemeyecek tir,tir,tir.." özeti bu!
Bu bahçeli geçenlerde Bursa’daki üniversitedeki rektör hakkında konuştu aradan 24 saat geçmedi rektör istifa etti şimdi bahçeli seçim diyorsa yarın veya yarın dan da yakın Başbakan veya cumhurbaşkanı Sayın bahçeli’nin erken seçim isteği hakkında görüşüne değerlendirmeye alacağız ve akabinde bu hafta içinde erken seçim kararı Verilir ahanda söylüyorum
Ne çıkışı ya, bunun iradesi mi var? Kendisine verilen emri yerine getiriyordur, hepsi planlı programlı işler.. Milletin kendisine verdiği muhalefet etme görevini menfaat için iktidara sattı biat etti koltuk için... Erken de olsa geç de olsa göreceksin sandıkta.
ozaman sen gidiyorsun Bahçeli,Temel Baba geliyor,herkes hak ettiğini alir.Birak iktidar olmayi mühalefet olmayi bile hak etmiyorsun artik.
Erdoğan Bahçeliyi kesinlikle dinleyecektir! Mhp'nin oyları sürekli düşüyor Cumhur ittifakı tehlikede!
Bahçelinin tahminimce kaseti öyle böyle değil.Adam akp nin bekçi köpeği oldu resmen.Yemin ediyorum akp içinde sn.erdogana bahceli kadar sadık yancı iradesiz gurursuz başka vekil yok.Bahçeli akp başkan yardımcısı yapılmazsa büyük haksızlıktır
belliki oy calma planlari tamamlanmis
erken seçim demek Bahçeli kurtarmaya çalışıyorlar demek ve oy çalmak demek
Bahçeli erken seçim dediyse mutlaka bir intihar girişimi vardır.Ekonomiden ve siyasetten anladığı falan yok.Çok iyi anladığı bir söz var erken seçim.Kendi sonunu görmek istiyor.Hep beraber görelim. Türk düşmanları dediğinde ,doğru olan en büyük Türk düşmanı Bahçeli ,AKP ve HDP dir.Dış güçler bizim düşmanımız değil rakibimizdir.Er meydanında karşılaşır sonucu tayin edersin.İç düşmanlar lafazanlık yapanlardır. Bir kere Türk deyince akla Göktürkler gelir.Yazısı var ,dili var dini ve yaşam gelenekleri var.Ya Bahçeli ve Erdoğan ın her şeyi çöl bedevisi geleneği.Ben Türk, sen o
oyum iyi parti saadet ittifakına
Seçime kadar dolar 5 tl arkadaşlar..
Bakalım şimdi AKP ne diyecek biz hiçbir zaman erken seçim yapmayız diyorlardı. Halbuki bu ülkedeki en erken seçimi yine bunlar yaptı. 7 Haziran-3 Kasım.
Akpnin oyları düşme eğiliminde olduğu için seçimi ne kadar erken yaparlarsa o kadar karlı olurlar tabi
Helal Sn.Bahçeli..CHP liler başladı panik yapmaya..hop hop hoplamaya zır zır zırlamaya başladılar..yine kaybedecekler..seçim gecesi parti ışıkları sönecek yine ortalıkta kimseler görünmeyecek.varmısınız iddiasına?
ekonomik kriz patlamak üzere.borç bulunamayınca.atacak şeyde kalmayınca al sana erken seçim.koalisyon dönemi bitti diyenler koalisyonu daha seçimden önce yaptılar,şimdide ekonmik kriz.istikrara bakınız
SEÇİM ZAMANINDA YAPILMALI. MİLLETİN HALİ PERİŞAN.BENZİN, MAZOT,DOLAR EURO VE DOLAYISIYLA HER ŞEY YÜZDE YÜZ ZAMLANMIŞ BİR YANDAN HEM ÜLKE İÇİNDE HEM ÜLKE DIŞINDA TERÖRİSTLER TEMİZLENMEMİŞ, SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNMEMİŞKEN, MİLLET ERKEN SEÇİM MEÇİM DÜŞÜNMEZKEN BAHÇELİ NEDEN? BÖYLE BİR TARİH VERMİŞ OLABİLİR ANLAMIŞ DEĞİLİM.
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