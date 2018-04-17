Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, erken seçim çağrısında bulunarak, "MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana alacaktır" dedi. Erken seçim için tarih de veren Bahçeli, "Önerimiz 26 Ağustos'ta, Büyük Taarruzumuzun yıl dönümüdür" ifadelerini kullandı. HÜKÜMETTEN İLK YORUM



Başbakan Yardıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı hakkında, "Yetkili organlarda değerlendirilir" dedi. CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN: HODRİ MEYDAN



Tezcan, “Türkiye’nin içine sokulduğu tek adam rejiminden kurtuluş yolu seçimdir. Biz her zaman seçime hazırız. Bu sefer seçim kararını tek adam koalisyonunun sözcüsü verdi. Hükümet sözcüsü belli, Bekir Bozdağ, AKP sözcüsü bellidir, Mahir Ünal ve tek adam koalisyonunun sözcüsü de Devlet Bahçeli” ifadesini kullandı. Tezcan, “Bu tek adam koalisyonunun baş aktörü ne diyor ona bakmak gerek. Onu merak ediyoruz. Türkiye’yi bu durumdan çıkaracak tek yolun seçim olduğuna inanıyoruz. Hodri meydan Türkiye’yi kurtarmaya hazırız” dedi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da seçime hazır olduklarını söyledi. Türkkan, “Erken seçim senaryosu bugüne kadar AKP dışından gelişti. Nitekim erken seçimi de iktidarın üçük ortağı açıkladı. Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır. Türk milletinin mevcut iktidardan kurtulmasını sağlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun, İYİ Parti olarak bizi de mutlu etmiştir” dedi. Türkkan, partisinin seçime katılmasıyla ilgili soruya da, “Seçime katılmamızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz hazırız” yanıtını verdi. Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamaları: "DEVLETİN BİRLİĞİNE KURŞUN SIKANLAR PİŞMAN EDİLMELİDİR"



Milli bekayı korumak milli devletimizi yüceltmek boynumuzun borcudur. Terörle mücadeleyi gevşemeden sürdürmek milli bekanın sırtımıza yüklediği ağır bir yüktür. Devletin birliğine kurşun sıkanlar buna pişman edilmelidir. Katillere ne yapılacağı bellidir, bunun gereği de yapılmaya devam etmektedir. Esad rejimine yönelik askeri müdahalenin konuşulmaya başlandığı gündemde Rusya misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

Türkiye'nin tutumu tartışmasız şekilde yerindedir, olumludur. Savaş tamtamları şimdilik yerini asli gündemlerine bırakmıştır. Düzenlenen askeri hareketın bundan sonraki hesapları giderek gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. İç savaş 7 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Emperyalist çevreler asıl sorumlulardır. Esad cezalandırılmalı ama bu uluslararası toplumun tam bir ittifakı ile sağlanmalıdır. Tutarsızlık ve samimiyetsizlik diz boyudur. Asıl niyetlerin başka olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardır. Türkiye, Rusya ve İran'ın hayata geçirdiği mekanizma Suriye'de gerilimin azaltılmasında büyük ölçüde sonuç vermiştir. Suriye'de kimyasal silah saldırıları sonrasında askeri seçeneklerin konuşulduğu esnada ABD Savunma Bakanı'nın krizi Cenevre'de bitirmek istedikleri demeci dikkatlerden kaçmamıştır. Suriye'de yaşanan gelişmeleri birbirinden ayırmak mümkün değildir. 16 NİSAN REFERANDUMUNUN YIL DÖNÜMÜ



Demokrasinin gereği olarak her siyasi partinin 16 Nisan halkoylamasına saygı göstermesi haktır. Türk milleti kararını vermiş bize ise layıkıyla uygulamak düşmüştür. Dün kabulünün 1. yılını geride bıraktık. Yasama, yürütme ve yargı organlarının kendi içinde daha güçlü, daha bağımsız şekilde çalıştığı yapıya kavuşması sistemin taşıyıcı kolonlarıdır. Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasının yasal zemini de hazırlanmıştır.

Demokrasiyi istismar gayretlerini tasvip etmiyor, karşı çıkıyoruz. CHP ve yardakçılarını ademe mahkum bırakıyoruz. Her türlü fitne odaklarına karşı hedef birlikteliği yapıyoruz. Biz 7 Ağustos Yenikapı ruhuna sadığız. Milli birlik ve beraberlik şuuruna sonuna kadar sevdalıyız. CHP, HDP, ip havanda su dövmektedir. Bozgunculuk kimseye bir şey kazandırmadı bundan sonra da kazandırmayacaktır. CHP saygı görmek istiyorsa millete saygı duymayı öğrenmelidir. Sevgi görmek istiyorsa bunu hak etmelidir. CHP'YE OHAL EYLEMİ TEPKİSİ



CHP'li güdümlü yöneticiler kirli ağızlarını kapamalıdır. Aziz milletimizin tanımadığını biz hiç tanımayız, hiç de takmayız. Bu itibarle CHP'nin OHAL bahanesiyle 81 ilde düzenlediği oturma eylemi ruhen sakattır. Yürüdüler olmadı, şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler, kalktıkları zaman da yürümeyi bilmezler. CHP'nin küçük aklı, iç ve dış tehditler ortadan tümüyle kalkana kadar OHAL'e engel olamayacaklardır. Cumhurun kararı açık ve nettir. O da güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye'dir. Gitsin Cibali Karakolu'na anlatsın.

AK Parti ile ittifak yapıyoruz. Çünkü biz birlikten kuvvet doğar diyoruz. Oluşturduğumuz milli birliğimizi kıracak gücü de Allah'ın izni ile görmüyor, göremiyoruz. Yönümüz açık, duruşumuz nettir. Mevzubahis vatan olduğunda sınır tanımayacağımızı dost da bilir, düşman da bilir. Zeytin Dalı Harekatı'na karşı güç birliği yapmışlardı. Afrin'e girilmemesi gerektiğini dile getirmişlerdi. CHP, HDP, İP ittifakı tescillidir. Tencere yuvarlana yuvarlana kapağını bulmuştur. 28 ŞUBAT DAVASI KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA



Egemenliğin yegane sahibi millettir. Karar ve iradenin ağırlık merkezi de milletin kendisidir. Demokrasi dışı arayışların millet iradesine kast eden müdahalelerin normal görülmesi hayaldir. 28 Şubat 1997'de yaşanan demokrasi karşıtı tutumun aradan geçen 21 yıllık süreye rağmen mahkum edilmesi önemli bir gelişmedir. Sincan'da tank yürütenler, gerekirse silah kullanırız diyenler adaletin karşısında hesap vermişlerdir. Bu sonuç memnuniyet vericidir. Demokrasi milletle anlamlıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli devlet reformudur. Tercihin muhatabı büyük Türk milletidir.

"TÜRKİYE'NİN 3 KASIM 2019'U BEKLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"



Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı sistemine 18 ay kalmıştır. Yerli ve yabancı mihrakların faaliyetlerine hız verdikleri bellidir. Ön alınması gittikçe zorlaşan kaotik bir yapıya bürünmüştür. 3. Dünya Savaşı bile konuşulmuştur. Terör saldırıları kesintisiz sürmektedir. Milli güvenliğimize yönelik karanlık senaryolar devrededir, zayıf anımız kollanmaktadır. Siyasi ve ekonomik operasyonlar gün be gün etkinlik kazanmaktadır. Türk millet ambargoya alınmaktadır. 3 Kasım 2019'a kadar istikrar ve denge halinde ulaşması her geçen gün zorlaşmaktadır. İttifakın selameti için toplumsal ve siyasi dinamikleri tayin eden unsurların dikkatle analiz edilmesi atılacak adımların belirlenmesi gizlenemeyecek bir ihtiyaçtır. Önümüzdeki bir takım olumsuz gelişmelerin ortaya çıkma ihtimali ise göz ardı edilmemelidir. Bir başka önemli ve müessir unsur ise uluslararası aktörler tarafından yönlendirilen denetimsiz göç hareketliliğidir. Batılı ülkelerle artık eşitler arası münasebet kurulmasından yana olan Türkiye tesir düzeyi yüksek adımlar atmıştır. Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçikme olmaksızın geçmesi acil hal almıştır.