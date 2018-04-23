Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi: Bize sormayın

Meclis'te 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'i açıkladığını bu konudaki yorumlarını soran gazetecilere,'Bizim adayımız belli başkası ilgilendirmiyor Bize sormayın'' dedi