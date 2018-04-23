HABER

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi: Bize sormayın

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 19:26 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin Meral Akşener sorusuna "Bizim adayımız belli başkası ilgilendirmiyor. Bize sormayın" yanıtı verdi.

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi: Bize sormayın

Meclis'te 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'i açıkladığını bu konudaki yorumlarını soran gazetecilere,'Bizim adayımız belli başkası ilgilendirmiyor Bize sormayın'' dedi

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepkiHükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki
Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıtBaşbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Kırmızı bülten çıkarılmıştı, yakalandıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Kırmızı bülten çıkarılmıştı, yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Meral Akşener MHP İYİ parti 24 haziran erken seçim 24 haziran erken seçimi seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Vay Canına..! AKŞENER, BAŞKAN ADAYI, , BAHÇELİ ise, BAŞKAN PAYANDASI...?
sen lider değil misin ? ya da onun kadar milli yerli değil misinde aday olamadın mv sana diperinde başkasına atın diyorsun ya sen % 3 ü zor bulursun belediyelerinde gidecek inşaallah en kısa zamanda da sen gşdeceksin sın kullanma tarihşn geçti gençlerşn önünü aç artık
Bayağı bayağı küsmüşler,aman da aman:)
Diğer Haberler
İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

YSK: Taslak seçim takvimi partilere gönderildi

YSK: Taslak seçim takvimi partilere gönderildi

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

Anayasa Komisyonu'nun uyum mesaisi başladı

Anayasa Komisyonu'nun uyum mesaisi başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.