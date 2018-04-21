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Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 07:50 | Son Güncelleme

Erken seçim hamlesinin İyi Parti’nin seçime girememesi için de alındığına yönelik yorumlar, MHP içinde de yankı buluyor. Kulislerden gelen bilgilere göre, Bahçeli, Akşener'in adaylığına ve İYİ Parti'nin seçime girmesine ilişkin "İYİ Parti’nin seçime girmesine olumlu bakıyoruz” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklamasından bu yana, İYİ Parti’nin seçime girip giremeyeceği konusunda çeşitli yorumlarına yapılıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, erken seçim hamlesinin İyi Parti’nin seçime girememesi için de alındığına yönelik yorumlar, MHP içinde de yankı buluyor. MHP, siyasi kulislerde dillendirilen, “Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, erken seçim kararını İYİ Parti’nin seçimlere katılamaması için aldığı” şeklindeki iddialara tepkili.

Parti yönetimi bu konudaki kararı YSK’nin vereceğini belirtirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, kurmaylarına bizzat, “İYİ Parti’nin seçime girmesine olumlu bakıyoruz” dediği belirtildi.

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Meral Akşener İYİ parti MHP Devlet Bahçeli 24 haziran seçimi erken seçim

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
B.k olumlu bakıyorsun. Kimi kandırıyorsun. 25 yıldır gördük bahçeli sadece kendisi için vardır, koltuğu için vardır. Daha dün "biskevüt" diye seninle alay edenlere memurluk yapıyorsun.
Olumlu bakıyoruz desen de tarih seni yazacak Devlet Bahçeli....
Bence de iyi olur seçime girmesi şer ittifaknının oyları bölünür:))
iyi parti seçime girsede girmese seni sandığa gömeceğiz.
kimse devlet babayı sandığa göremez.sandığa gömemez diyenleride son seçimde sandığa biz gömdük
Yalancının
bak bak olumlu bakın tabi oylar iyi partiye akar hafife alın siz böyle
yusuf bahçeli yusuf.
yalanlarınız batsın sizin.
İyi Partiden ödümüz kopuyor.... demiyor diyemiyorsunuz.
Meralde seçimlere girsin ,boyunun ölçüsünü alsın ve Siyaset çöplüğüne atılsın, atılsın ki proje adamların, Türk milletinin sağduyusu karşısında ,işlevsiz kaldığına cümle alem şahit olsun!! bu topraklar ,Ortadoğu coğrafyasının Efendilerinin yaşadığı yerdir ,Anadolu insanını, haritada ülkesinin bile bulamayan yankilerle bir tutup, projelerle yönetmeye çalışmak ahmaklıktır..
yalan söylemekten burnu uzamış
tabi biliyoruz ysk aldığı talimat doğrultusunda hareket edecektir ve tabi ki iyi partinin seçime girmemesi için elden gelen yapılacaktır amaçlı bir seçim kararı amacıda belli hani diyorya ben bişey demiyorum işte olaya bakın diye reklam var ahanda bu reklam bu duruma çok uygun değilmi
bükülemeyen el öpülür
Iyı parti gelecek herşey iyi olacak
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