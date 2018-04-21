Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklamasından bu yana, İYİ Parti’nin seçime girip giremeyeceği konusunda çeşitli yorumlarına yapılıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, erken seçim hamlesinin İyi Parti’nin seçime girememesi için de alındığına yönelik yorumlar, MHP içinde de yankı buluyor. MHP, siyasi kulislerde dillendirilen, “Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, erken seçim kararını İYİ Parti’nin seçimlere katılamaması için aldığı” şeklindeki iddialara tepkili.

Parti yönetimi bu konudaki kararı YSK’nin vereceğini belirtirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, kurmaylarına bizzat, “İYİ Parti’nin seçime girmesine olumlu bakıyoruz” dediği belirtildi.