Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Konuşmasından satır başları şöyle:
-Türkiye'nin demokratik rüştü bir kez daha kendini ispatlamıştır. Partimiz 24 Haziran'dan anlının akıyla çıkmıştır. Milletimize güvendik. İhanetin imanı yenemeceğini adımız gibi biliyorduk. Biz bitti demeden hiçbir tezgahın tutmayacağının farkındaydık.
-MHP tıpkı anka kuşu gibi küllerinen yeniden doğmuş, bir kez daha herkesin hayranlığını kazanmıştır. Türk milleti 3 hilalı ne mahsun bırakmış, ne de mağdur bırakmıştır. Bu açıdan 24 Haziran'da MHP büyük bir başarı elde etmiştir. Yerimizde sayamayız. Daha fazlasını istiyoruz. Daha çoğunu almayı hedefliyoruz.
-Partimize oy veren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm milletvekili adaylarımızı kutluyorum. 24 Haziran'da Türkiye kazanmıştır. Demokrasimiz kazanmıştır. Bozgunculuk yapanlar unutamayacakları hezimet yaşamıştır. Verdiğimiz sözlerin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız.
-Cumhuriyet yeni sistemle daha güçlenmiştir. 'Tek adam geldi' diyen çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacaktır. Cumhur İttifakı yeni sistemin rotasını çizecektir. Gelişmeleri uzaktan izlemeyeceğiz. Müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmayacağız.
-Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur.
-Aklımızı başımıza almazsak şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz'da yapamadıklarını punduna getirdiklerinde hayata geçireceklerdir"
-ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye’nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır.
-Af konusu gündemimizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız bir yasa teklifi sunacaklardır.
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