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Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Af konusu gündemimizde, yasa teklifi sunacağız" dedi. Bahçeli, Muharrem İnce'ye de göndermede bulunarak "Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur." diye konuştu

Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasından satır başları şöyle:

-Türkiye'nin demokratik rüştü bir kez daha kendini ispatlamıştır. Partimiz 24 Haziran'dan anlının akıyla çıkmıştır. Milletimize güvendik. İhanetin imanı yenemeceğini adımız gibi biliyorduk. Biz bitti demeden hiçbir tezgahın tutmayacağının farkındaydık.

-MHP tıpkı anka kuşu gibi küllerinen yeniden doğmuş, bir kez daha herkesin hayranlığını kazanmıştır. Türk milleti 3 hilalı ne mahsun bırakmış, ne de mağdur bırakmıştır. Bu açıdan 24 Haziran'da MHP büyük bir başarı elde etmiştir. Yerimizde sayamayız. Daha fazlasını istiyoruz. Daha çoğunu almayı hedefliyoruz.

-Partimize oy veren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm milletvekili adaylarımızı kutluyorum. 24 Haziran'da Türkiye kazanmıştır. Demokrasimiz kazanmıştır. Bozgunculuk yapanlar unutamayacakları hezimet yaşamıştır. Verdiğimiz sözlerin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız.

-Cumhuriyet yeni sistemle daha güçlenmiştir. 'Tek adam geldi' diyen çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacaktır. Cumhur İttifakı yeni sistemin rotasını çizecektir. Gelişmeleri uzaktan izlemeyeceğiz. Müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmayacağız.

-Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur.

-Aklımızı başımıza almazsak şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz'da yapamadıklarını punduna getirdiklerinde hayata geçireceklerdir"

-ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye’nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır.

-Af konusu gündemimizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız bir yasa teklifi sunacaklardır.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
adamsin bahceli...
Zavallı dediğin adam senden fazla oy aldı Devlet bey!
Türk milliyetçiliğine yakışmıyorsun.
partisini ülkesini satan bir olmus konusuyor
çakma milliyetçi
YA BI GIT BE ADAM....KOLTUK DEYNEGINDEN ÖTE BIR ŞEY DEGILSIN
laf konuştu bal kabağa
Sn Bahçeli zavallı dediğin adam senin partini tek başına 3 e katlamış ne konuşuyorsun daha
sendeee döneklik vardır.sözünü yemek vardır yalakalık vardır
Sen ve senin gibiler de kendini ülkücü sanıyor ya hala zavallisiniz Bahçeli donlastigi Bahçeliveyandaslari
Hatayı kabul etmek, bir medeniyet seviyesidir.
Sayın Bahçeli sen ilk önce başkan için söylediklerini bir hatırla sizde hiç utanma sıkılma yok mu?.
konuşsa ne olacak bi lider kendinden başkasını lider olarak görüyor sen bi partinin başkanıysan çıkıp adaylıgını koyacaksın gerçek mhp li bunu yapmamalı ...
sen davanı satmışssın daha neyin peşindesin
şimdi chpkk lılar ülkücülüğümden utanıyorum diyip sana saldırmaya başlarlar yorumlarda
anca sağa sola sorti yap, tutarlı tek hareketin yok.ne yapacan bırak suçluları milletin canını yaksinlar senin tuzun kuru.bakalım suç mağdurları af ediyorlarmış ki,siz çıkıp af çıkarmaya kalıyorsunuz...
Bir insan olarak utanıyorum, o kadar katili, hırsızı,gaspçıyı salıvereceksin bahanen ne "onlar kader mahkümü" yazıklar olsun.....
kesinlikle affı doğru bulmuyorum bunu gündeme getirmek bile bence bu millete hakarettir suçluyu af etmek mağdura yakışır bunun dışında hiç kimse bir başkasına karşı işlenmiş bir suça karşılık affı gündemede getiremez hayatada geçiremez yaparsada bunun bedelini sandıkta en ağır şekilde bu millet kendisine ödetir bundanda kimsenin şüphesi olmasın ayrıca dışarıda yeterince sapık ve gereksiz insan var onları içeri almanın yolunu düşünün bence
Ya şu siyasette delikanlı adam hiç mi yok. Dün kimler ile beraberdiniz, bir birinize neler dediniz? Ya bari konuşma, sus. Hepiniz aynısınız, sadece sen değil. Peşinden gidilecek siyasetçi yok maalesef koca ülkede.
sengin bir adam sensiz bir de sazan bahceli
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