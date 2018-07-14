Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasından satır başları şöyle:

-Türkiye'nin demokratik rüştü bir kez daha kendini ispatlamıştır. Partimiz 24 Haziran'dan anlının akıyla çıkmıştır. Milletimize güvendik. İhanetin imanı yenemeceğini adımız gibi biliyorduk. Biz bitti demeden hiçbir tezgahın tutmayacağının farkındaydık.

-MHP tıpkı anka kuşu gibi küllerinen yeniden doğmuş, bir kez daha herkesin hayranlığını kazanmıştır. Türk milleti 3 hilalı ne mahsun bırakmış, ne de mağdur bırakmıştır. Bu açıdan 24 Haziran'da MHP büyük bir başarı elde etmiştir. Yerimizde sayamayız. Daha fazlasını istiyoruz. Daha çoğunu almayı hedefliyoruz.

-Partimize oy veren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm milletvekili adaylarımızı kutluyorum. 24 Haziran'da Türkiye kazanmıştır. Demokrasimiz kazanmıştır. Bozgunculuk yapanlar unutamayacakları hezimet yaşamıştır. Verdiğimiz sözlerin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız.

-Cumhuriyet yeni sistemle daha güçlenmiştir. 'Tek adam geldi' diyen çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacaktır. Cumhur İttifakı yeni sistemin rotasını çizecektir. Gelişmeleri uzaktan izlemeyeceğiz. Müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmayacağız.