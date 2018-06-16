Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Sapanca'da yavru köpeğe yönelik vahşetle ilgili olarak, 'Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor.Cani ruhlular,insanlığın defolu yüzleri minik bir köpeğe kast etmişler! Ne hazin değil mi?' dedi. MHP lideri, 'Bilhassa söylemeliyim ki, hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapmasına alınması için her mücadeleyi yapacağız' diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Ramazan Bayramı’nda sevinçlerimizi artırmanın, hüzün ve hasretlerimizi azaltmanın peşindeyiz. Sıkılı yumruklar açılsın, çatık kaşlar düzelsin, buruk kalpler dirilsin, yaralı bakışlar iyileşsin arzusundayız. Çok şey değil, sadece huzur, saadet, adalet ve mehabet istiyoruz.

İnsanı insan yapan vicdanıdır. Bayram aynı zamanda maşeri vicdanın tecelli ettiği, muhabbet pınarlarının gönülden gönüle akıp coştuğu müstesna zamanlardır. Dileğim her günümüzün bayram olması, her anımızın bayram coşkusuyla dolup taşmasıdır.

Bu bayramda şahsımı çok sarsan, yüreğimi fazlasıyla sızlatan bir haberi Sakarya’nın Sapanca ilçesinden aldım. Hiçbir vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak bir şiddet ve alçaklığın bir hayvana, bir köpek yavrusuna reva görüldüğünü irkilerek öğrendim.