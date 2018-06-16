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Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sapanca'da ayakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan, daha sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yavru köpekle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Bilhassa söylemeliyim ki, hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapmasına alınması için her mücadeleyi yapacağız' dedi.

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Sapanca'da yavru köpeğe yönelik vahşetle ilgili olarak, 'Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor.Cani ruhlular,insanlığın defolu yüzleri minik bir köpeğe kast etmişler! Ne hazin değil mi?' dedi. MHP lideri, 'Bilhassa söylemeliyim ki, hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapmasına alınması için her mücadeleyi yapacağız' diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Ramazan Bayramı’nda sevinçlerimizi artırmanın, hüzün ve hasretlerimizi azaltmanın peşindeyiz. Sıkılı yumruklar açılsın, çatık kaşlar düzelsin, buruk kalpler dirilsin, yaralı bakışlar iyileşsin arzusundayız. Çok şey değil, sadece huzur, saadet, adalet ve mehabet istiyoruz.

İnsanı insan yapan vicdanıdır. Bayram aynı zamanda maşeri vicdanın tecelli ettiği, muhabbet pınarlarının gönülden gönüle akıp coştuğu müstesna zamanlardır. Dileğim her günümüzün bayram olması, her anımızın bayram coşkusuyla dolup taşmasıdır.

Bu bayramda şahsımı çok sarsan, yüreğimi fazlasıyla sızlatan bir haberi Sakarya’nın Sapanca ilçesinden aldım. Hiçbir vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak bir şiddet ve alçaklığın bir hayvana, bir köpek yavrusuna reva görüldüğünü irkilerek öğrendim.

Sapanca’da, bir ormanlık alanda, dört bacağı hunharca kesilmiş halde bulunan bir köpek yavrusu insanım diyen herkesi infial ve isyana sürükledi. Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor.Cani ruhlular,insanlığın defolu yüzleri minik bir köpeğe kast etmişler! Ne hazin değil mi?

Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. Be hey canavarlar, gücünüz bu masum hayvana mı yetti? Katiller nasıl bir ruh haline sahipti? İnsanlığın utanç vesikası olan canilere söylenecek ne bir söz, dehşet verici fiillerini örtecek ne de bir kılıf vardır!

İşkence ve eziyete maruz kalan yavru köpek can verdi. Ama altında insanım diyen herkes kaldı. Karıncayı bile incitmekten sakınan bir medeniyetten böylesi aşağıların aşağısı yaratıklar nasıl çıktı? Üzerinde mutlaka durup düşünmemiz gereken soru emin olunuz budur.

Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur.

"CEZA KANUN KAPSAMINA ALINMASI İÇİN HER MÜCADELEYİ YAPACAĞIZ"

Bilhassa söylemeliyim ki,hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız.Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız.

Unutulmasın merhamet edene Allah da merhamet eder.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da dün ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.

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Devlet Bahçeli Sapanca

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
sen ve sana oy veren zihniyetteki insanların yapabileceği bir cahillik bu bahçeli efendi,, bırak kaf salatasını sen, eyy oy sen nelere kadirsin
Sayın bahçeli sakarya dediğiniz yer ülkücü ve akpli dolu demekki vahşetin adı mhpkk ve akpkk ama siz hiç dert etmeyin 25 haziran günü türbanlı katliamına biz başlıyoruz kaçacak delik arayacaksınız sağcılar
bırak bu işleri gargamel af çıkralım diye yırtınıyorsun bu canileri serbest bırakmak için
Caniler için yaşasın cehennem.
Sn Bahçeli size bu kelimeyi kullanacağımı hayal bile etmezdim. Helâl olsun
oy icin yapmayacaginiz bisey varmi ey siyasetciler sanki cok umurunuzda bu hayvanlar
heee bugün de hayvanseverlerden oy alacağını düşünmüş.
sende vicdan ne gurur onur ne gezer tahta kafa
canım Türkiyemde toplumun gündemine düşmeden hukuk kuralları akıl edilemiyor halbuki 21 yy da bunları çoktan aşılmış olunmasi gerekirdi. sn bahçeli bu numaralara karnımız tok TAMAM diyor ve yeni bir sayfa açıyoruz.
oy alabilmek için yapmayacağınız şirinlik yok ama yemezler.çocuklarımın geleceği için sana oy vermem.
Allah Allah neden böyle bir açıklamaya gerek duydu ki bahçeli hiçbir zaman böyle sosyal bir insan olarak hayvan sever tarafı yoktu yok yok samimiyet asla yok öyle olsaydı bu hayvan yasasını çıkartır insan bile diyemedigimiz caniler bu hayvanı işkence ile öldüremez di.
Son yillarda yaptigi en guzel aciklamasi budur heralde
BUGÜNE KADAR BİRÇEOK VAHŞETİ OKUDUK.PEKİ KANUN İÇİN NEREDE İDİN.SEÇİM ATMOSFERİNDE BIRAK BU AYAKLARI.ÇOOOK PİS PİS KOKULARINIZ VARKEN ÇEKİLMİYOR BU AYAK OYUNU VE KOKULARINIZ.
ne kadar zoruna gitmiş değilmi? peki şahsa, karşı işlenen suçları af etme ısrarın nedendir?
kim bu yavruya bunu yaptysa en agir sekilde cezalandirilsin ALLAH BUYURUYOR:YERDEKILERE MERHAMET EDINIZKI GOKLERDEKILERDE SIZLERE MERHAMET ETSIN DILERIM BUNU KIMLER YAPTIYSA NE GOKTEKILER NE YERDEKILER MERHAMET ETSIN AYNI ACIYI YASAYARAK GEBERSINLER YAVRUNUN RESMINE BAKAMIYORUM GOZLERINDEKI TARIFSIZ ACIYI GORMEMEK ICIN YUREGIM YANIYOR YUREGIM
bende otobüsün üstünde germe germe diye bagiran pkk lilari diyor sandım
ölmüş bir erbaşın üstünde bozkurt işareti yapanları ne cabuk unuttun
Bahçeli kes sesini
kesinlikle katılıyorum
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