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Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 20:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 24 Haziran erken seçimindeki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda "24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurun dirilişine, cumhuriyetin doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli twitter hesabından açıklama yaptı:

Demokrasilerde seçim tazelenme, yenilenme, yeni heves ve heyecanlarla geleceğin özlem ve hedeflerine kilitlenme vesilesidir. Millet iradesi umuttur, huzurdur, ufuktur, uğurdur, uçurumları kapatacak çare ve çözüm vetiresidir.

Demokrasi varsa sorunlara teslim, sorun çıkaranlara tahammül, sorunlu emellere talim ve taviz elbette mümkün değildir. Her karanlığa bir hilal, her karamsarlığa bir hakikat, her kavgaya bir haysiyet aydınlığıyla mukabele ve misilleme kaçınılmaz zarurettir. Önümüzdeki sisli süreci, risk ve tehlikelerle çevrelenmiş engebeli süreyi, Türk milletinin lehine çevirmek, Türkiye için bir avantaja dönüştürmek siyaset kurumunun, sorumluluk sahibi milli vicdanların asıl görev ve ödevleri arasındadır. Görevden kaçılmaz, ödevden korkulmaz.

Sayın Cumhurbaşkanı’yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık. Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018’i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir. Doğrusu budur,olması gereken budur,Türkiye’nin önü açılmış,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur.

Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur. Sandıktan korkmak, seçimden kaygılanmak, demokrasinin erdemlerinden çekinmek sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış, suçlu bir yaklaşımdır. Türkiye çok cepheden saldırı ve kuşatmaya uğramışken demokrasinin imkanlarına başvuru meşru, makul, muvafık bir davranıştır.

"24 HAZİRAN 2018 CUMHURUN DİRİLİŞİNE SAHNE OLACAKTIR"

24 Haziran 2018 Pazar Günü; cumhurun dirilişine, Cumhuriyet’in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır. Seçim kararının milletimize, ülkemize, demokrasimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza değerlendirmelerinden, sağduyu ve olgun tavrından dolayı şükranlarımı iletiyorum.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.Gayret bizden takdir Türk milletinden,himaye ise Cenab-ı Allah’tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir,Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur.Önümüz hamd olsun açık, gelecek aydınlıktır.

Ayrıca usta söz yazarı,şiirleriyle kalplere taht kurmuş,düzgün ve ahlaklı hayat çizgisiyle hürmet kazanmış,edebi kabiliyet ve kalitesiyle milletimizin hayranlığını hak etmiş merhum Cemal Safi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.Ailesine,milletimize,sevenlerine başsağlığı diliyorum

Merhum Cemal Safi ne güzel de söylemişti: “Yakışmıyor cepheyi terk edişin, mert dayanır, namert kaçar sevdiğim. Fazla sürmez hatanı fark edişin, hüzün eken, hüsran biçer sevdiğim.” Mekânı cennet, ruhu şad olsun.

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Devlet Bahçeli erdoğan cumhurbaşkanı 24 haziran

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Okuyucu Yorumları 85 yorum
MİLLİYETÇİ HAREKETİN YÜZ KARASI BAHÇELİ.. HEMDE AKP ARKA BAHÇELİ
sarayın küçük ortağı baraj altı kalacağını anlayınca abisinin eteğine sarıldı. halbuki düne kadar hesap sormazsam namerdim diyordu...
sen niye varsın o partinin başında? kapatın MHP’i o halde
şaşırdık mı HAYIR
sende sarayın bekçisi
Allah razı olsun. Adam gibi adam Devlet Bahçeli. Tarih sizden son 3 yıldaki tavrınız için övgüyle bahsedecektir.
Allah o buzağı bildiği gibi yapsın, tarih sizin gibileri unutmayacak
gerçek mhp liyiz karı gibi...parti değiş tirmeyiz
hahaha iyiki açıkladı bizde kim diye merak ediyorduk
baston
zaman her şeyin ilacıdır bahçeli! ilerde senin aslında kim olduğunuda zaman gösterecek bence.
İYİ sıkıntı yok bizim adayımızda MERAL AKŞENER :)))
Sana diyecek hiç bir kelime bılamıyorum inşallah tarihin tozlu sayfalarına gömecek seni bu millet
saray soytarısı
Yazıklar olsun sana
Nasıl bi şey yaptın ne açığı verdin oğlansan oğlanım de oğlan olsan emin ol kimse sana şu yaptiklarin kadar kin kusmaz sövmezdi.onurunla ayakta duramadın.. memleketimi sattınız.. Allah hepinizn belasını versin..
sen zaten %5 sin ,senin olmanı bekleniyorduk ,bitirdin koskoca MHP yi
Bu ne aşktır,,, kara sevdadır,, durup durup, bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan diyorsun
mhp diye birşey yok zaten kendi iç tüzüğünü denen birşey yok
tam bir muamma ve yalakasın bahçeci amca
aday olarak kalacak zaten hdpyıde alın aranıza. SAADETli günlere az kaldı Rabbimin izni ile.
Güçlü bir çatı adayla sandığa gömülecekler
şarlatanlar sızı bakalım ıkınız %30 oy alabılecekmısınız
kızdıgım konu erken seçim değil istedikleri gibi at kosturmaları hop seçim hop iptal adam istediği gibi yasa cıkartıp istediğini yapıyor yani demokrasi bu mu cidden
yine yapmış yapacağını kendine yakışanda buydu. akp nin sağ tekeri.
SENDE DALKAVUĞUMU OLACAN YOKSA DALKAVUKLARIN SIRASINDA MI OLACAN BAHÇELİ.
başka birşey beklenemezdi zaten.. hepsi danışıklı dövüş
Söylemeye yüzü yok
Baikan yardımcısı olmak için dayanamadı erken seçim dedi.
HALEN DAHA BÜYÜK RESMİ GÖRMEKTEN ACİZ İNSANLARIMIZ VAR VE BU ÇOK ÜZÜCÜ. BAHÇELİ DOĞRU OLANI YAPIYOR. ÜLKENİN BEKASI NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPIYOR. AÇIN O KÖR GÖZLERİNİZİ GÖRÜN ARTIK. ÜLKE SÖZ KONUSU ÜLKE... KÖRLER SİZİ.
senin yerine başka bi adamı getirseler koysalar dı bu kadar değişseydi yuh derdim..sana ne demeli bilemedim
merak ediyorum tayip sana züriyetsiz dediginde ve türklük dahail her türlü milliyetçiligi ayaklarımın altına almışım dediginde neler hissetin bir insan bu kadarmı alçalabilir bide kürtlere laf söylersiniz inan bahçeli o kürtlerden senin gibi biri asla çıkmadı çıkmayacakta
yedek lastik
devletin başına devlet gelecek diyorlardı, mhp nin başına Erdoğan geldi.
ne oldu akpartiyle degilde hdp chp ilemi? ittifak yapsaydı onumu arzu ediyordunuz nede olsa vatan sevdalısı bir adam
Bu karar Meral AKŞENER e yarar... Pişman olacaklar..!
Bu siyaset nasıl bir şeydir usta, bu adam daha önce CB ye verdi veriştirdi,hırsız dedi,o kadar hakaret etti,, bu nasıl böyle döndü,insanlar aptalmı usta,, Sen ne ayaksın bahçeli,,gir Akp ye anlayalım.Bir de tuğrul Türkeş e söylemediğini bırakmamıştı.Hayretler içindeyim usta...
Madem ülkeyi yönetme kapasiten yok ne diye parti başkanlığı yapıyorsun ki... Kendi partisi varken başka partiden birini aday göstermek acizliktir... Koskoca teşkilatta bir tane adam yok mu? Sözlerim sadece MHP partisi için bir eleştiridir...!!!
saray soytarısı kendini başkan yardımcısı yapacaklar sanıyor ????
rezil insanlar
mhp yi kapatın kilidini vurun. yedek lastiği oldu bahçeli...!! siyaseti particiliği yerle bir ettin rezik kepaze ettin
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