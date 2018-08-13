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Devlet Bahçeli'den tartışılan isme sürpriz davet!

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 14:18 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı partisine davet etti.

Devlet Bahçeli'den tartışılan isme sürpriz davet!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli bir grup gazetecinin İYİ Parti’in kongresinde daha önce Meclis’te elini öpen Hayati Arkaz’ın GİK dışında bırakılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

MHP lideri şunları söyledi:

“İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.”

Hayati Arkaz, TBMM'nin yeni döneminin başlangıcı olan yemin Meclis Yemin Töreni'nde Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi dolayısıyla İYİ Parti çevrelerinde eleştirilmişti.

İYİ Partili Arkaz, "Nezaketen olmuş bir olay. Ağabey-kardeş ilişkisi. Siyasetle bir ilgisi yok." demişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli HAYATİ ARKAZ İYİ parti MHP

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Syn Bahçeli İyi Parti'ye FETÖCÜ diye laf ediyordu şimdi Vekilini Alma Peşine düştü..ilahi Syn Bahçeli. bir alemsiniz ya
@akdeniz4851 bahçeli gidin bu fetöcüleri bir kontrol edin dedi şimdi gelin bunlar ne halt orduğu ortada diyor
pisküvitle çay için
hani haindiler yapmayın bu ülkenin başka sorunları var onlarla ilgilenin devir birlik olma dervi parti insan ayırtmaksın
ekonomi üzerine bir yorum bekliyorduk..ne diy habu işe:))
zaten İYİ Parti ' de bir temizliğe ihtiyaç vardı..tak sepeti koluna herkes kendi yoluna..
Bence hepsi geçsen MHP'ye iyi Parti diye bir parti yok şu anda CHP diye bir partide yok şu an Saadet diye bir parti yok şu an
Yok Arkadaş bu adam şu durumda bile şahsi emellerini ülkenin durumdan önde görüyor insaf artık
şimdi de ordan burdan adam toplamayamı çıktın sümbülaga.
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