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Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 09:41 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aralarında gazeteci, yazar ve anket şirketi sahiplerinin olduğu bir liste ile 'Sayısız iftiranıza teşekkür ederim' başlığıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli'nin mesajında isim isim verilen listedeki kişiler, MHP'ye iftira ile suçlandı.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengü Türk kanalının internet sitesinde de yayınlanan videoda Bahçeli, aralarında gazeteci, yazar, anket şirketi sahibini MHP’ye iftira atma ve kötülemekle suçladı.

Bahçeli, mesajında “Aşağıdaki isimleri yazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar (!). Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz (!). Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız” ifadelerine yer verdi.

"Sayısız iftiranıza teşekkür ederim” diyen Bahçeli'nin yayınladığı isimler şöyle:

Uğur Dündar (Sözcü), Yılmaz Özdil (Sözcü), Rahmi Turan (sözcü), Emin Çölaşan (Sözcü), Necati Doğru (Sözcü), Soner Yalçın (Sözcü), Namık Kemal Zeybek (Anayurt), Birgül Ayman Güler (Aydınlık), İsmet Özçelik (Aydınlık), Mehmet Yuva (Aydınlık), Oktay Ekşi (aydınlık), Oktay Yıldırım (Aydınlık), Rafet Ballı (Aydınlık), Rıza Zelyut (Aydınlık), Sabahattin Önkibar (Aydınlık), Ahmet İnsel (Cumhuriyet), Ali Sirmen (Cumhuriyet), Aslı Aydıntaşbaş (Cumhuriyet), Aydın Engin (Cumhuriyet), Erdem Gül (Cumhuriyet), Hikmet Çetinkaya (Cumhuriyet), Kadri Gürsel (Cumhuriyet), Orhan Bursalı (Cumhuriyet), Özgür Mumcu (Cumhuriyet), Öcal Uluç (Gözlem), Nagehan Alçı (Habertürk), Nihal Bengisu Karaca (Habertürk), Oray Eğin (Habertürk), Sevilay Yılman (Habertürk), Abdulkadir Selvi (Hürriyet), Ahmet Hakan (Hürriyet), İsmail Saymaz (Hürriyet), Taha Akyol (Hürriyet), Etyen Mahçupyan (Karar), Mehmet Ocaktan (Karar), Can Ataklı (Korkusuz), Hüsnü Mahalli (Korkusuz), Ümit Zileli (Korkusuz), Mehmet Tezkan (Milliyet), Hıncal Uluç (Sabah), Hilal Kaplan (Sabah), Melih Altınok (Sabah), Nuh Albayrak (Star), Adnan İslamoğulları (Türkiye’de Yeniçağ), Agah Oktay Güner (Türkiye’de Yeniçağ), Ahmet Gürsoy (Türkiye’de Yeniçağ), Ahmet Takan (Türkiye’de Yeniçağ), Arslan Bulut (Türkiye’de Yeniçağ), Burhan Ayeri (Türkiye’de Yeniçağ), Orhan Uğuroğlu (Türkiye’de Yeniçağ), Yavuz Selim Demirağ (Türkiye’de Yeniçağ), Güngör Mengi (Vatan), Kemal Öztürk (Yenişafak), Hakan Bayrakçı (SONAR), Bekir Ağırdır (KON-DA), Özer Sancar (METROPOL), Faruk Acar (ANDY-AR), Murat Gezici (GEZİCİ), İbrahim Uslu (ANAR), Gürkan Hacir (CNN TÜRK), Murat Sarı (KONSENSÜS), Mehmet Murat Pösteki (ORC), Mehmet Ali Kulat (MAK), Ahmet Kasım Han (KADİR Has Üniversitesi), Doç Dr. Barış Doster (Marmara Üniversitesi), Tanju Tosun (Ege Üniversitesi), Şaban Sevinç (Halk TV), İsmail Dükel (Halk TV), İsmail Küçükkaya (FOX TV), Fatih Portakal (FOX TV).

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Devlet Bahçeli MHP yazar gazeteci anket şirketi devlet bahçeli mesaj 24 haziran seçim sonuçları 24 haziran seçimleri erken seçim

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Adamlar yanlış bişey söylememiş ki Hacı niye bozuluyorsun? Sen dün neysen bugünde osun yani. Git bi de Sedat Peker in elini öp tam olsun.
Sedat PEKER duymasın gelir bulur öper seni zeytun trol.
Sanki başarı elde etmiş gibi bir de isim saymaya kalkıyor... Reis abisine şikayet ediyor...
kim kaldı acaba bahçeli bey bunca insan kötü bir sen mi iyisin sen mi dürüstsün acaba
@amedliselim ELESTİRİ YAPILIR FAKAT YALAN HABER VE İFTİRA ATILMAZ ZAVAT BAHCELİ BUNLARA KIZIYOR
teşekkürler. yalama olmayan gazete varmı okuyayım diyordum adam listeyle verdi sağolsun :)
adamlar iftira atmadı, doğruları söylediler, yüzde 11 oy alman seni yancılıktan kurtarmaz, sen bir partiğinin yedek parçasısın işine geldiği zaman kullanır, işine geldiği zaman kenarda bekletir, eğer dediğin gibi iftira attılar ise ver mahkemeye kamuoyu ile paylaş mahkeme sonucunu biz de senin haklı olduğunu anlayalım, öyle çocuk gibi laf atmayla ağlamayla olmaz bu işler
Adamsın Bahçeli
Ama öyle Ama böyle adamlar %52 koyup seçildimi ona bakın, siz ancak burada yorum yaparsınız okuma yazma bilmeyen köyde yaşayan vatandaşlarda oyunu kullanır
Kendin bile barajın altında kaldığını biliyordun,hiçbir ankette çıkmadın ama Akp zayıf yerlerde,alamayacağı yerlerde seni destekledi...
Ne iftirası hocam, siz nasıl o rakamı aldınız ondan haber verin.
gerçekler sayın devlet bahçeliye ağır geldi sanırım.yada recep tayyip erdoğana yakınlaştı ya fetö diye bu isimleri aldırır mısın diyecek sanırım..Nerde gerçekleri konuşan kişiler varsa toplamış.
Ne dersen boş ülkenin başına büyük bir bela açtın ve tarihe böyle geçeceksin..Kendilerine büyük hakaretler edilen Ülkücü camiaya da hayırlı olsun..Hadi görelim bakalım milliyetçiliklerini okullara andımızı tekrar getirsinler,tabelalara TC ibaresini tekrar yazdırsınlar,19 Mayıs 29 Ekim 30 Ağustos bayramları gene eskisi gibi çoşkuyla kutlansın Atatürk İlke ve İnkilapları ders programlarına konsun bekliyoruz...
Fikrini söylemem İFTİRA olmuş. Bu isimler içinde doğruluğuna kefil olacağım isimler var. Herkes yanlış da bir sen mi doğrusun?
Bu kadar adam iftira mı atmış tüh tüh,geriye kimse kalmamış zaten, beni de yaz beni de .
aklı sıra hedef gösteriyor. bu ülke artık bu tip adamların eline kaldı. vay halimize
bu adama laf soyleyenler chp-hdp saadet kıme yancılık yaptı acaba?ızmırde chp nın yuzde 13 oyu nerde kımlerı kımın elıyle verıldı?
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