Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

Arkaz, Bahçeli ile 1975 yılından beri tanıştığını, aynı hareket içinde yer aldıklarını dile getirerek, "Tamamen nezaketen... Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Meral Akşener. Sonuçta biz siyasi tercihimizi yaptık, İYİ Parti'yi kurduk. Sonuna kadar da siyasetimi İYİ Parti'de yapacağım. İnsanların, ağabey-kardeş ilişkileri olur. Bahçeli ile bir dostluğumuz var. Dostluğumuzdan dolayı, zaten o an spontane gelişmiş bir olay." diye konuştu.

Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerini kabul etmediğini belirten Arkaz, İYİ Parti içinde asla bölücü örgüt üyesi olamayacağını ifade etti. Arkaz, "Biz zamanında bu tehlikeyi, 'Okyanusun ötesinde sıkıntı var' diye çoktan söyledik, fakat iktidar partisi bizi dinlemedi." ifadelerini kullandı.

HAYATİ ARKAZ 'AİLE TERBİYESİ' DEDİ

Bir soru üzerine Arkaz, şahsi bir eleştiri almadığını, aile terbiyesi gereğince böyle davrandığını söyledi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'na da Bahçeli ile TBMM Genel Kurulunda, dünkü tokalaşması soruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de tokalaştığını anlatan Dervişoğlu, "Onun elini neden sıkıp sıkmadığım sorulmadı. Bunlar spekülasyonlara açık olduğu için, içimizde çok sayıda MHP'den gelen arkadaşlar olduğu için gündeme taşındı. Bunlar da siyasetin güzellikleri." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, seçim sürecinde kendilerine yöneltilen haksız ithamların ve atılan iftiraların da cevabını vereceklerini, ancak bunun medeni ilişkiler içerisinde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

