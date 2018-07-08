Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

İYİ Partili bazı milletvekillerin MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gösterdiği yakın ilgi İYİ Parti'de tartışma yarattı. Devlet bBahçeli, yemin öncesi MHP sıralarına doğru yürürken İYİ Parti’ye ayrılan bölümden geçmiş. Bu sırada bazı İYİ Partililer ayağa kalkarak, Bahçeli ile tokalaşmış, hatta İYİ Partili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öpmüştü.

İYİ Parti lideri Akşener’in bu görüntülere tepkisi ise çok sert oldu.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; partililere konuşan Akşener tepkisini şöyle dile getirdi;

“Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ’cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir.

Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin”

AKŞENER MECLİS'E GELDİ



Öte yandan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener bugün TBMM'ye gelerek, partisinin grup toplantısına katıldı. İYİ Parti ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirecek.



