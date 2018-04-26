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Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

MHP'de adaylık başvurusunu yapan ilk isim olan MHP lideri Bahçeli'nin 'Türkiye için gayet iyi olacak' sözleri akıllara İYİ Parti'nin sloganını getirdi.

24 Haziran seçimleri için MHP'de aday adaylığı başvuru süreci başladı. İlk başvuruyu yapan isim MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada 'Gayet iyi olacak Türkiye için. bir partinin sloganına benzedi ama, ülkemiz için iyi olacak. MHP seçimleri çok iyi hazırlanıyor' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin mesaj akıllara İYİ Parti'nin " Türkiye iyi olacak" sloganını getirdi.

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Devlet Bahçeli İYİ parti iyi parti sloganı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Kendini de MHP yi de bitirdin sayın bahceli
ALLAH büyüktür.böyle yolunu şaşırtır itiraf eder iyi partinin büyük olduğunu.insan koltuk için memleketine ihanet edermi bahçeli emmiiiiiii.yazık yazık.açın yolları AKŞENER geliyor.TÜRKİYE İYİ OLACAK İNŞALLAH.
Allah akıl fikir versin. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz yaaa... Sizin kafalar iyi herhalde :)))
Allah söyletmiş :D
bahçelininde içinde bir İYİ lik var. Belki oda bizim gibi İYİ bir ülkede İYİ bir insan olmayı istiyordur.
subliminal göndermiş ????
MHP li arkadaşlar, mesajı aldınız değil mi? siz benim yaptıklarıma bakmayın, sübliminal mesaj veriyorum, oyları iyi partiye verin diyor :)))
Allah iyiliğini versin senin evet iyi olacak ama seninle değil
Yorum yapanlar sizin kafalar iyi herhalde. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz yaaa....
İyi partiyi yaratan bahçelinin bizzat kendisidir
BU SEÇİMİN EN BÜYÜK KAZANANI SAYIN BAHÇELİ OLDU. BEDAVADAN 60 VEKİL LİSTEYE GİRİYOR BARAJ VAR AMA YOK OLDU ŞU AN, CAN ÇEKİŞİRKEN SUNNİ TENEFFÜS ETMEYE BAŞLADI SON HAMLESİ İLE.KÖRÜN İSTEDİĞİ BİR GÖZ ALLAH VERDİ İKİ GÖZ.AB Yİ BİLE DİZE GETİRDİ SAYIN BAHÇELİ.CUMHURBAŞAKNI 1. YARDIMCISIDA OLACAK YENİ TÜRKİYEDE. VAYYY BEEEEE.SİVRİ ZEKA BÖYLE BİR ŞEY İŞTE.SON SÖZ FERDİ TAYFURU DİNLEMEYE DEVAM SAYIN BAHÇELİ.
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