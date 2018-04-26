Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

24 Haziran seçimleri için MHP'de aday adaylığı başvuru süreci başladı. İlk başvuruyu yapan isim MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada 'Gayet iyi olacak Türkiye için. bir partinin sloganına benzedi ama, ülkemiz için iyi olacak. MHP seçimleri çok iyi hazırlanıyor' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin mesaj akıllara İYİ Parti'nin " Türkiye iyi olacak" sloganını getirdi.

