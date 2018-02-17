Devlet Bahçeli'yi daha önce böyle hiç görmediniz!

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen kabulde Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindekiler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede Başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli’ye takdim etti.
MHP Lideri Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
İHA
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