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Devlet Bahçeli'yi daha önce böyle hiç görmediniz!

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 14:21 | Son Güncelleme

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Asbaşkanı Hasan Karta ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uçan’ı makamında kabul eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, boks eldiveni giydi.

Devlet Bahçeli'yi daha önce böyle hiç görmediniz!

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen kabulde Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindekiler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

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Sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede Başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli’ye takdim etti.

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MHP Lideri Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Adamsın
TUTUN BU ADAMI BİRYERİNE ZARAR VERECEK ÜLKEYE TÜRKLÜGE VERDİGİ ZARAR YETMEDİ.GAYRİ.
yalış yazılmış akp vekili demek istediniz sanırımm
ZALİMİN YOL ARKADAŞI.hırsızın kardeşi.NAMUSUZUN DESTEKÇİSİ.DÖNEĞİN ONAYLAYICISI.TRUMB BUNLARI SEN YAPTIN.
HAYDİ İKİ AFRİNE
tam bir mumya müzeye koysunlar bunu fasizmin ysayan hali
Amerika olan anlaşmaya ne dedi kuklamiz??konuşsana erkek..yalan dolan üzerine kurulanlar şekil yapmaya çalışmasın..gerçekler çok bariz görünüyor..göremeyenler de fakir halk onlarında derdi eve ekmek götürmek..dertleri siyaset değil çocukları..
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