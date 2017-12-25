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Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek

POLİTİKA HABERLERİ | 25.12.2017 18:40 | Son Güncelleme 9 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bahçeli, 'Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek

Dün resmi gazeteden yayınlanan ve büyük tartışma yaratan KHK'larla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklamalar geldi. Yayınlanan KHK'larla ilgili hükümete tam destek veren Bahçeli, CHP ve HDP'ye tepki gösterdi.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

Türkiye’nin sosyal ve siyasal iklimini zehirlemek, birlik ve dirliğini zedelemek isteyen meşum emel ve malum karanlık hedeflerde bir gerileme, bir nedamet yahut bir ıslah hali maalesef görülmüyor, görülemiyor.

Kriz severler her fırsattan istifadenin peşindeler. Kaos ve korku tacirleri her gelişmeyi karalamanın, her durumu haşince kurcalamanın, haince kumpasa çevirmenin hevesindeler. Yetmedi mi bunalımlar? Yetmedi mi ağır ve beka düzeyindeki sorunlar?

'HEPSİNE YAZIKLAR OLSUN'

Dün yayımlanan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesi siyasi ve ideolojik provokatörler tarafından büyük ve tehlikeli bir tartışmanın odağına yerleştirilmiştir. Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun!

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15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki olayların bastırılması kapsamında hareket eden vatan evlatlarının 6755 Sayılı Kanunun 1’nci Fıkrası uyarınca hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı hüküm altına alınmıştır.

'FETÖ'NÜN KURŞUN ASKERLERİ'

Ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır? İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz’da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir.

15 Temmuz gecesi ve devamında; 251 kardeşimiz şehit, 2194 kardeşimiz de yaralanmıştı. İşgalin soğuk, acıklı ve alçak teşebbüsünü 80 milyon yaşamıştı. Devletin ayağa düşmemesi için kahramanlar toprağa düşmüştü. Kim, neyden bahsediyor? CHP ve yedekleri yüzsüzce nasıl konuşabiliyor?

'BİZE GÖRE VATAN HAİNİDİR'

FETÖ’ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatanı dar edenler yargılansın, cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya evet diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ’nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur.

Devletin zora düştüğü her şart ve anda millet devreye girerek gereğini muhakkak yapmış, yapmasının önüne de hiçbir kokuşmuş ve işbirlikçi geçememiştir. 15 Temmuz ve 16 Temmuz’da Türk milleti meşru müdafaa refleksiyle zalimleri, hainleri, haşhaşileri fitnelerinde boğmuştur.

'CHP'NİN YAPTIĞI TEK KELİMEYLE REZALET'

FETÖ’den hesap sormaya yanaşmayan,FETÖ’yü aklamak için kırk takla atan CHP’nin 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesini bahane ederek çıldırmış gibi korku yayması,arkasına taktığı marjinal siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla patırtı gürültü çıkarması tek kelimeyle rezalettir.

'İÇ SAVAŞ ÇIKARMIŞ, ABDULLAH GÜL KAYGI VERİCİ BULUYORMUŞ...'

İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkarmış, iç savaş çıkarmış, militarist bir toplum ve devlet yaratılıyormuş. 11. Cumhurbaşkanı Gül de hukuk devleti açısından muğlak ve kaygı verici buluyormuş. Ben de vehme kapılmış bu zihniyetleri endişeyle takip ediyorum.

15 Temmuz’da devletin bekası için millete tarihi bir görev düşmüştür. Ve bu görev icra edilmişken, sonucu itibariyle gelecek yıllarda doğabilecek risk, tehlike ve cezai sorumluluğun önceden bertaraf edilmesi milli şuur ve ruhun kaçınılmaz icabıdır.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesinden rahatsız olmak; 251 şehide hakaret,2194 gazimize haysiyetsiz bir saldırıdır.Mezkûr bu maddenin örtülü af olarak sunulması sefil bir uydurmadır.Çünkü ortada suç yoktur, suçlu yoktur, sadece hainlerin kalkışması vardır.

'FETÖ HALA AKTİF VE FAALDİR'

Anlaşılan FETÖ hala aktif ve faaldir. Kripto damar çalışmaktadır. Korku seanslarıyla 15 Temmuz’un rövanşını almaya azmetmiş odak ve kirli mahfiller hareketlidir. Ancak bunlar yine ve bir kez daha yenilip dağıtılacaklardır.

Eğer, 15 Temmuz ve 16 Temmuz’da milli ayaklanış olmasaydı, millet kaderine bizatihi müdahale etmeseydi, kimin dost kimin düşman olduğunun anlaşılmadığı bir ortamda Türkiye mahv-ı perişanlığa sürüklenecek, ortada ne bir devletten ne de bağımsızlıktan bahsedilecekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki; “Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin…"

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi tortu ve kalıntılarıyla birlikte kökten kazınasıya kadar OHAL sürmelidir. Pensilvanya lobisinin samimiyetsiz demokrasi, temelsiz özgürlük, asılsız insan hakları sözlerine aldırış edilmemeli, melanet mutlaka devrilmelidir.

Bunlar devletini, milletini, vatanını canından aziz bilen bir Devlet sözü, bir Devlet beyannamesidir. Devletin bekası, milletin birlik ve kardeşliği şer oyunlara, pis senaryolara kurban verilmeyecektir. Diyorum ki, gök girsin kızıl çıksın.

TAŞERON DÜZENLEMESİ

Ayrıca ve son olarak, taşeron firmalarda çalışan kardeşlerimizin hak ettikleri kadroya kavuşacak olmalarından ziyadesiyle mutluyum ve bu çerçevedeki desteğimiz de tamdır.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli CHP KHK HDP FETÖ

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
bahceli iyice kaptirdi kendini akp'ye:))adamin zaten gelecek bi siyasi hayati yok,pesindekiler iyi rezil oluyor
ya sen nasıl birisin ya. bu şirin görünme de nedir ya. yıllarca sana nsl oy verdim. sen nie savunuyorsun. ii bir kanunsa kimseye laf söyleme. Deki bize göre bu kanun da sıkıntı yoktur. 98 den beri saa oy kullanıyom. tüh benim kafama. yazık yazık. YAZIKK
Çağımızın TOMRİS hatunu AKŞENER gelecek..Kutuplaşma ihanet hırsızlık rüşvet yalan talan KANDIRILMAK BOP Taşeronluğu Kürsel güçlerin piyonluğu son bulacak Türk Milleti huzura kavuşacak...Türkiye IYI OLACAK
Acaba Devlet Bahçeli Fetö konusunda Hükümete tam destek verirken 15 yıl Mhp çatısı altında duran 2015 te liste dışı bırakılan Meral Akşener bu konuda ne düşünüyor.Mhp den istifa etmedi Liste dışı kalarak ihraç edildi bunun altını çizin...Fetö hakkında neden pek yorum yapmıyor.Neden artı içişlerii bakanı olarakta görev aldı.Ama nedense Mhp ile her konuda ters düştü.
muhalefet muhalefet olalı böyle zulüm görmedi ensonunda şanstı yiyecek.
Vatanını milletini seven ülkücülere sesleniyorum allah muhammet peygamber aşkı için başta milletvekilleri olmak üzere MHP den ya istifa edin yads bu bahçelinin peşinden gitmeyin MHP ye oy verdiğim güne lanet ediyorum yazıklar olsun yaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
Sana da yazıklar olsun. Bence Akp’li olsan bu kadar faydalı olmazdın. Parti üyelik kartına bir daha bak. Belki nereden geldiğini hatırlarsın.
Vay canına..! Devlet BAHÇELİ, MHP Tabanını tamamen Unuttu, MHP örgütünü tamamen bitirdi..! KHK ler ne olursa olsun, Tam destek veriyor... MHP bitti... Ancak, İYİ PARTİ Milli birlik ve beraberlik yolunda güçlenerek geliyor... KHK lere değil, TÜRK HALKINA GÜVENİYORUZ..!
Rabia işareti yapıp TÜRK Milliyetçiliğini ayaklar altına alan Andımızı kaldıran TC yi silen Habur'da pkk'yı alkışlayan Meğri Megri halay çeken Pyd koridor açan ı BOP görevini yapan Yahudi cesaret madalyası sahibi olan Milliyeti belirsizler gayri millilerin bastonu Türklerin Sembolü BOZKURdur.. işte Bu yüzden IYI parti diyoruz Ne Mutlu Türk'üm Diyene!..
Ya bi git şurdan, biz vatanımızı devletimizi hizmet edip seviyoruz, bağırarak çağırarak olmaz böyle icraat lazım icraat, bize liyakat lı sadakatlı insanlar lazım, eğitimmi kalmamış zaten, hukuk desen adalet desen kalmamış, yandaşsan zenginsen işin kolay bu ülkede, mafya, çete, yolsuzluk, almış başını gitmiş, hak hukuk denilen birşey kalmamış insanlar kendi adaletini uyguluyor, ülkeyi ayakta tutacak olan dürüst yetişkin bireylerdir, adalettir hukuktur.
yolcu güle güle güle güle bağıra bağıra bildiğin kadar mhp de anap dyp ve dsp nin yanı da tarihi yerini alacak. onlar onurlu oldu seninki onursuz olacak
Şaşırdıkmı ? :) bahçeliye sandıkta oy veren insanlar neden direkt akp ye oy atmadı? neden mhp ye oy vermek gibi bir gayrete soyundular niye mhp liler ki ? bundan sonra doğruca akp ye oy versinler :) tövbe bismillah, arkadaş her gün şehitlerimiz geliyor sessiz sedasız biz ise neler ile uğraşıyoruz ALLAH şehitlerimize rahmet etlesin ailelerine sabır versin ...
devletin sözcüsü mahir ünaldan önce hükümetin sözcüsü devlet acıklama yapıyor
Tanıyor musunuz arkadaşı. Ben çıkaramadım da. Pardon bu adam daha önceden Erdoğanı yerden yere vurup. Milli davamız milli davamız milli davamız diyerek başta durup sonrasında hakkında ne buldularsa bir anda Akpartinin arka bahçesi ve penceresinden sürekli konuşan kişi sanırım. Ama hatırlamamak daha iyi unutmak lazım. Yazık çok yazık.
Başkan yardımcılığının ayak sesleri bunlarrrr
ulan bir git artık be kukla oldun daha dün ne diyordun tayyip için bugün ortağı oldun aynaya bir bak
Bravo BAHÇELİ.. Bu kritik süreçte siyasi kariyerini riske atarak bu ülke için yaptığın fedekarlıkları elbette ki tarih yazacaktır.. BM'de rezil olanların taşeronları faaliyetlerini giderek arttırıyorlar.. tabiki izliyoruz...
Sana Yazıklar olsun, Koskoca MHP yi akp yalakalığına harcadın,itibarsızlaştırdın. Yuh olsun senin gibi bir lidere.
Türkiyenin tek kurtuluşu İyi parti chp ittifakıdır yoksa ülke uçuruma felakete sürükleniyor hergün binlerce kişi suçlular hariç işinden oluyor ocaklar sönüyor Tsk bitti yargı bitti polis bitti ülke bitiyor ama uyuyan bir kesim var hala gerçekleri göremiyor yarın iş işten geçmeden herkes elini taşın altına sokmalıdır saygılar
Sn. Bahçeli Allah sana Akıl Fikir ve sağduyu versin.
Helal Sn.Bahçeli.bu seçimde oyumuz size..bu hainlerin hakkından ancak siz gelirsiniz.sizin olduğunuz yerde hain barınamaz..
Allah seni kahretsin adi herif. Sen en büyük vatan hainisin. Senden daha büyük hain olamaz.
cumhurbaşkanın sözcüsün dinledik kendilerine çok teşekkür ediyoruz.... akp den önce cevap verdiya helal olsun ...
Görevli memur Bahçeli. Kamuda çalıştığını bilmiyor değiliz. Ama sınıra yaklaştın. Artık mide bulandırıyorsun. Her karşı çıkana hain dersen, ya sen hainsin ya onlar
Bu kadar alçalmasan iyiydi... En iyisi sen siyaset falan yapma... sana göre değil... Bu akıl dışı yetki, akıllı bir yöneticinin yapacağı iş değildir...
AKP den daha AKP ci olmuş. partinin adını değiştirde milletin kafası karışmasın. ZALİMİN ZULMÜ VARMIŞ.
Devlet Bahçeli çoluk çocuğa genç kızlara erkeklere tecavüz eden sapıklar fetöcü ve pkk lılardan daha az mı suçlu.bu khk nın içinde onlar niye yok deyip hükümeti bunlarında eklenmesi konusunda uyaracağına EYYAM yapıyorsun.MHP yi bitirdin.
Edebiyat derslerinde "alayını"diye bir söz duymadım.adana şivesi mi acaba.?
Küçük Gezegenin Küçük Uydusu Oldu Devlet Bahçeli Gerçi Haklı Mhp Baraj Altında Sığınacak Başka Liman Yok Denize Düşen Yılana Sarılır Misali..
sen hiç bir zaman insan olamadığın için insanlık değerlerinide anlayamazsın.hukuk devletinde bunlara yer yoktur eğer varsada bir faşist devlet vardır.senin taraf olduğun sözleşmelerde bunlar suç ama anlayamayacak kadar aptalsın
bohçalı çıkının doldu vaden geldi 2019 da gidicisin biliyorsun değil mi
merak ediyorum bu adamın nasıl bır gebelıgı var akp ye ki bırakıp gıtmıyor o koltugu zamanında ülkücü olsun olmasın mılyonlarca milliyetcinin sevdigi bır partıyı akp ye stepne yaptın sana yuhhh yazıklar olsun sana bahcelı
pacasını iyi kaptırmış ne acığı varsa çok kötü bulmuşlar bu oyunu ülküçüler bozar
İYİ konuşmuş ????
bahçeli başkan kalmak için kaç takla atacak seçime kadar bakalım bu hızla giderse jimnastikçi olacak sanırım :)
senide buruşturulmuş tuvalet kağıdı gibi atacak bu arkasına saklandığın iktidar bahçeli unutma bu lafımı
Esas bana yazıklar olsun ki senin başkanlığını yaptığın partiye her seçimde oy verdim.
Yav arakadaş madem AKP ile yolların ve siyasi fikrin bukadar uyumlu neden AKP den millet vekili olup siyasete ordan devam etmiyorsun.Resmen AKP basın söülüğüne soyunmuş!
mhp genel başkanlığı bırak akp sözcüsü ol. muhalefet partisinden çok değnek partisi oldum. neyse bu daki seçimde bi cacık olmazsin artik
senin gibi cahil ağzı bozuk birinin türkiye ye zarar dan başka hiç bir yararı olmaz gereksiz birisin .
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