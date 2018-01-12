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Devlet Bahçeli'ye olay sözler!

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 15:07 | Son Güncelleme 2 saat önce

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyleyen MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ağır sözlerle eleştirdi. Ağbaba, "Bahçeli artık taşeron dışı, sarayın kadrolusu oldu" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Erdoğan'la görüşmüş ve "2019'da adayımız Erdoğan' açıklaması yapmıştı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP'nin 2019 seçimlerinde AK Parti'yi destekleyeceklerine ilişkin "Dün taşerona başvurunun son günüydü. Bahçeli bir gün önce kuyruk olmaması için gitti sarayda kadrosunu aldı. O artık taşeron dışı, kadrolu oldu. İş güvencesi de aldığı anlaşılıyor Sayın Devlet Bahçeli'nin" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında OHAL ve taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili açıklamarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamasının ardından CHP ve MHP arasındaki sözlü tartışmaların anımsatılması üzerine Veli Ağbaba şöyle konuştu:

Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil
Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak
Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

"İŞ GÜVENCESİ DE ALDIĞI ANLAŞILIYOR"

"Milliyetçiler Sayın Bahçeli'yi kadro dışı bırakmıştır. AKP'nin yan kuruluşu olarak devam etmektedir. Ciddiye alınır sözleri yoktur onların. Geçmişte Cumhurbaşkanın, AKP'ye söylediklerine bakınca bunu anlamak mümkün. Daha dün 'seni yüce divanda yargılatmazsam namussuzum' diyenler bugün sarayın yancısı olmuştur. Sarayda dün itibariyle kadrolu olmuştur. Dün taşerona başvurunun son günüydü. Bahçeli bir gün önce kuyruk olmaması için gitti sarayda kadrosunu aldı. O artık taşeron dışı, kadrolu oldu. İş güvencesi de aldığı anlaşılıyor Sayın Devlet Bahçeli'nin"

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli CHP Veli Ağbaba

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
BİR ZAMANLARIN BOZKURTU NE HALE GELDİ. TÜRKEŞİN KEMİKLERİ SIZLIYOR .
@bizedogrugerekli_2017 gandilli gandi kemalin chp feto nun bi yeri sizlamasin
@bizedogrugerekli_2017 Belli beli chp yi korkumu sardi sisiriyordunuz oylarinizi sakin olun madem eminsiniz size ne oluyor
@bizedogrugerekli_2017 sanane mhp den sen git pkk yı kurtar
Rahmetli Türkeş de gerekli gördüğü için rahmetli Erbakan la bir olmadı mı. Külâhımın ülkücüsü.
@enes_200 chp nin korktuğu filan yok.gerçek ülkücüler kime oy vereceğini bilir.yıllardır bıyıkları aşağıya sallayıpta çek-senet işlerine bakan,karı kız peşinde koşanların adresleri bellidir.
@tahsin.ozkara pkk yı fetöyü arkasına alanların kankası belli evet..oslo habur daha sayalımmı.git cocuklara masal anlat sen allahun denyosu
@tahsin.ozkara sanane mhpden.sen oylarına güvenmiyor zaten çalıyorsun denyo.
@bizedogrugerekli_2017 bu CHP ye ne oluyor sizin ittifaklariniz gayet net ortada Chdpkk:)))
ON NUMARA BENZETME HAKKETTEN KADROLU YALAMA OLDU.
@zaferturk35 chp gibi apo feto talimatlarını okumuyo
@tahsin.ozkara canım beyin fıkarası aponun dolma bahçede talimatını chp mi okuttu.ağlayarak hocam gel diye kemal kılıçtaroğlu ağladı .dehadi bi git
@zaferturk35 kendi parti başkanı olan sünepeye baksın iki lafından biri yaşan diğeride yanlış bilgilendirme haddinizi bilin pkk yalaması yaptığınız chp ile mhp yi eleştirmek sizemi kaldı
Bunun neresi ağır söz. Vekil doğru söylemiş.. Yeni taşeronluk yasası elbette Bahçeli içinde geçerli olacak .. adam hala taşeron olarak mı kalacak ? Saray dan kadrosunu kapacak..
saraya bir bekçi köpeee lazım.sarayı hırsızdan koruyacak sahibini ıssırmayacak bir kurt köpeği.
@blade_558 çomarsınız vesselam
@blade_558 hırlama ordan sesin ayyuka çıkıyo
bu adam zaten çıldırmış.yaptıkları akıllı insanın işi değilki.
En azındam adam çıkıyor ve diyorki desdekliyoruz diyor.Siz HDP ile aynı çatı altında çalışmıyor musunuz.Helal olsun Devlet BAHÇELİYE
tabi buldunuz cukunuza göre bir imam.bahceliyi yere göğe sigdiramazsiniz koyunlar
@yunuscira her an degişiyorsunuz. size evet diyen kimse dost diuorsunuz apo ya bile sayın demedinizmi neye inanıyorsunuz size inanan buyursun inansın.
Sen kimsin ki, Devlet Bey'e laf atacak haddi buluyorsun? terörist artığı yandaşlarınla bu ülkeye ihanetten başka ne verdiniz ki? Devlet Bey'in adını ağzına almak için, önce abdest alman gerekir çapsız!
şu herifin tipine bakın.ben ofsaytım diyor.bu herif kazara bakan olsa Türkiyeyi soyar soğana çevirir.
Kendileri iyi parti hdp ile itifak yaparlarsa şaşırmayın tabi onlar itifak yapabilir mhp yapamaz bu zihniyetle sizden hiçbir zaman iktidar olamaz
ne deseniz az bahçeli yi tarif edecek aşağılık bir kelime yok
BAKALIM ATAMASI NEREYE OLACAK.!!
@bpirli saraya yapıldı haberin yokmu?
BÖYLE YORUM OLMAZ,MİLLETİN BAHÇELİYE SEMPATİ DUYMASINI SAĞLIYORSUNUZ,BİZİ İLGİLENDİRMEZ DE GEÇ
manyaklık kadro almış bunlarda
sana verdiğim oylar haram olsun bahçeli. başka da bişey demiyorum.
teröre destek olacağına DEVLETine sahip çıkıyor...
Adam olun az bi beyninizi kullanın adam koltuk meraklısı olsa Kılıçdaroğlu nun Başbakanlık teklifini kabul ederdi
ne yapsaydı hdp ile aynı safta mı yapsaydı ihanetin bedeli buyuk olur
Bir tarafta Türkiyeyi, devleti, batının tuzaklarından kurtarmaya çalışan iki Türk devlet adamı bir araya geliyor adamlar çaresizlik içinde kıvranarak başlıyor yaygaraya. Diğer tarafta aynı saatlerde kendi genel başkanları emperyalist güçlerin elçileriyle toplantı yapıyor onlara dertleniyor aynı adamlarda çıt yok. Kimin ne niyette olduğunu anlamak için bu sahneyi görmek yetiyor. Merak ediyorum bu hizmetleri için kaç dolar alıyorlar. Malum vatan karşılığında ortada dolarlar dönüyor.
Ya tamamda "alan razı,satan razı"sana ne oluyor chppkk...
nası zorunuza gidiyo ama chp pkk dhkpc ile işbirliği yapıyorsa mhp akp birlik yapar türk düşmanlarının zoruna gider
Adam koltuk meraklısı olsa idi Kılıçdaroğlu nun Başbakanlık teklifini kabul ederdi ama nerde o vatan sevgisini anlayacak yürek , beyin ????
devlet bahçeli bir ülkücü olarak senden utanır oldum.sarayın şakşakçısı oldun.mhp nin kaderini tayyipin ellerine teslim ettin.yazıklar olsun sana
Herkes kendi işine ve partisine baksın, dünyanın en değerli arsası üzerinde kuruimuş olan bu devlet üzerinde oynanan oyunlara payanda olan zavallılar düşman devletlerin ağzı ile bu ülkenin cumhuruna ve ona destek verenlere aptalca sözlerle saldırarak ancak cahiller lobisinde pirim yapabilrler. Türk devletlerinin içinde hainler ve bitmez bunu biliyoruz. istemesenizde bu ülke 5-10 yıl içinde dünyanın en güçlü 1-2 devletinden biri olacaktır.
DEVLET koymuşlar adını amma DEVRET e dönüşmüş zat-ı şahsın. KELEPİR MAL VAAR KELEPİR PARTİ DEVRET tarafından devredilecektiiir.
bence bir kıliniğe yatmalı
cuk oturmuş ..helal.kadrolu yalaka hahahaha
sahibinden satılık parti
ulan ağababa siz değilmiydiniz abdullah gül ü çankaya ya çıkatrmayız diyen..Şimdi aynı kulvarda koşuyorsunuz..?
Yırtınsanız da yırtılsanız da bu ülke de BAHÇELİ'nin dediği olacak..Göreceksiniz
Yazıklar olsun bunca verilen oylara,cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan bir liderin arkasında ne işimiz var.
ilişmeyin bahçeye o akpnin bahçesi
osmanlı saraylarında bahçeli gibi tiplere ne denirdi acaba
Valla buna hiç kızmasın internette daha neler dolaşıyor...
Telaşa Gerek Yok MHP 2019 da Güzel Oy alacak bekleyin görün. Dünya Haçlılarının Karşısında duran Cumhurun yanında, hep Puan kazanıyor.Ülkesini seven ancak böyle yapar.
CHP herkesi kendi gibi biliyor.Sadece ülke menfaatleri ni düşünüp öyle hareket edecek ve bundan hiçbir menfaat temin etmeyecek insanların var olduğunu kabul edemiyor!
ulan sizin gibi pkk yımı destekleseydi millet vekilleriniz teröristlerle kol kola geziyo ona bişey demiyosunuz mhp yi eleştryosunuz ee napacaktı bahçeli sizin yolunuzdamı gdecekti ALLAH size iktidar nasip etmesin
@efe3460_2013 Doğru söylüyorsun. pkk ile barış süreci imzaladı. haburdan pkk yi içieri aldıı fetöyle beraber yürüdü bu yolları. ne istedilerde vermedi kandılmışız demedimi bunların hepsini kılıçtaroğlu yaptıı o kılıçtar oğlunun yatacak yeri yokk
hdp ile yaptiginiz ittifakin yaninda bir hic sayilir demirtas in sazli sozlu tv ye cikardiginiz terorist cenazelerindeki vekillerinizi hic unutmayacagiz...
Sayın bahçeli gelecek bir seçimde barajı geçemiyeceğini gördüğü için AKP ye yamanıyor böylece rakiplerinin yani İYİ PARTİNİN barajı geçmeyerek meclis dışı kalacağını kendisininde meclise girerek milliyetçileri arkasında tekrar toplayacağını hesaplıyor. böylece hem sayın Erdoğanın hem sayın Bahçelinin koltukları garantilenmiş olacak. Bakalım evdeki hesap çarşıya uyacakmı.
15 Temmuz darbe girişimi başarısız oldu diye üzülenler Devlet Bahçeli'yi anlayamaz. Önce partim ve ben, sonra ülkem ve milletim diyen bir zihniyet, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen düşünceyi anlayamaz. Pkklılarla saflarını sıklaştıranlar Türk milliyetçiliğini anlayamaz. Türkiye'nin dört bir yanı düşmanla çevrilirken Mhp'nin sessiz kalmasını bekleyenler Mhp'yi anlayamaz. Devletin bekası tehdit altındayken, milli bir oluşum içerisinde olan Mhp'yi, içerisi vatan hainleriyle dolu olan bir zihniyet hiç anlayamaz. O yüzden boş konuşuyorsunuz.
Bir milliyetcı olarak Bahcelı gözümde meftadır artık
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