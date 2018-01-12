Devlet Bahçeli'ye olay sözler!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP'nin 2019 seçimlerinde AK Parti'yi destekleyeceklerine ilişkin "Dün taşerona başvurunun son günüydü. Bahçeli bir gün önce kuyruk olmaması için gitti sarayda kadrosunu aldı. O artık taşeron dışı, kadrolu oldu. İş güvencesi de aldığı anlaşılıyor Sayın Devlet Bahçeli'nin" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında OHAL ve taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili açıklamarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamasının ardından CHP ve MHP arasındaki sözlü tartışmaların anımsatılması üzerine Veli Ağbaba şöyle konuştu:

"İŞ GÜVENCESİ DE ALDIĞI ANLAŞILIYOR"

"Milliyetçiler Sayın Bahçeli'yi kadro dışı bırakmıştır. AKP'nin yan kuruluşu olarak devam etmektedir. Ciddiye alınır sözleri yoktur onların. Geçmişte Cumhurbaşkanın, AKP'ye söylediklerine bakınca bunu anlamak mümkün. Daha dün 'seni yüce divanda yargılatmazsam namussuzum' diyenler bugün sarayın yancısı olmuştur. Sarayda dün itibariyle kadrolu olmuştur. Dün taşerona başvurunun son günüydü. Bahçeli bir gün önce kuyruk olmaması için gitti sarayda kadrosunu aldı. O artık taşeron dışı, kadrolu oldu. İş güvencesi de aldığı anlaşılıyor Sayın Devlet Bahçeli'nin"