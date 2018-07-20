Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) yapısına ilişkin yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin demokrasiyle, Anayasayla, yurttaşlıkla, sosyal devletle ilgisi olmadığını öne sürerek, düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

Beko, Mecliste bazı sendikaların genel başkanlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Cumhurbaşkanına bağlanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Çalışma hayatının kurumsuzlaştırılmaya çalışıldığını ileri süren Beko, "Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret tespiti Cumhurbaşkanı ve damat beyin insafına bırakılmış oldu. İşçi, emekçi ve milyonlarca çalışan ailesinin haklarını gasp edeceklerini ilan etmiş oldular." ifadelerini kullandı.

Beko, 5 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile DDK'ya sendikalarla ilgili verilen yetkilerin de Türkiye tarafından onaylanan uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu iddia etti.

Sendika, meslek örgütleri, vakıf ve derneklerin Cumhurbaşkanı denetimine alınarak, demokratik örgütlere gözdağı verilmek istenildiğini ileri süren Beko, "Demokrasiyle, Anayasayla, yurttaşlıkla, sosyal devletle ilgisi olmayan bu düzenleme aynı Asgari Ücret Komisyonu ile ilgili düzenleme gibi derhal geri çekilmelidir." diye konuştu.

