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"Devlet kemer sıkacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 18:55 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Afyonkarahisar'da: - "Söz, benim cumhurbaşkanlığımda vatandaşa 'kemer sık' demeyeceğim. Devlet kemer sıkacak, devlet" - "Koca 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti bebeğin doğumundan, bezinden medet ummaz. Bebeğe süt içireceğiz, KDV yüzde 8. Sütü, bebeğe içireceğiz ne KDV'si, ne vergisi. Olmaz, onu da indireceğiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Söz, benim cumhurbaşkanlığımda vatandaşa 'kemer sık' demeyeceğim. Devlet kemer sıkacak, devlet." dedi.

İnce, Afyonkarahisar Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 4 Mayıs'ta aday olduğunu ve o günden beri ülkeyi il il gezdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk işinin ekonomi olacağını belirten İnce, şöyle konuştu:

"Hemen Merkez Bankası bağımsız hale gelecek. Merkez Bankası Başkanı CHP Genel Merkezine çağrılmayacak. Hiçbir ideolojik saplantıyla ekonomik politika uygulamayacak. Acil olmayan kamu yatırımlarını hemen durduracağız. Gelir gider tablosuna bakacağız. Devletin başına geçtiğimde, 'şu gelir gideri getirin bakayım' diyeceğim. Eğer giderler fazlaysa ya para basacaksın ya borç alacaksın ya da giderleri kısacaksın. Söz, benim cumhurbaşkanlığımda vatandaşa 'kemer sık' demeyeceğim. Devlet kemer sıkacak, devlet."

- "Çocuk sayısı sizin işiniz"

İnce, vatandaşın kaç çocuk yapacağına karışmayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çocuk sayısı sizin işiniz. Kimseden de aşağı kalmayın ha. Bu çocuk bezi, bunda KDV yüzde 18. Bu da cumhurbaşkanının işi. Cumhurbaşkanı olduğumda çocuk bezindeki bu KDV inecek. Koca 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti bebeğin doğumundan, bezinden medet ummaz. Bebeğe süt içireceğiz, KDV yüzde 8. Sütü, bebeğe içireceğiz, ne KDV'si, ne vergisi. Olmaz, onu da indireceğiz. Bebek mamasında KDV yüzde 8, bunu da indireceğiz. Meydanlara gelip 3 yap, 5 yap, bol keseden at. Yapacak da çocuğa nasıl bakacak? Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısını söylemek değil. Cumhurbaşkanın görevi bebek bezindeki KDV'yi indirmek."

CHP'li milletvekillerinin 3600 ek gösterge ile ilgili TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na verdiği önergenin AK Parti'li milletvekillerince reddedildiğini iddia eden İnce, seçilmesi halinde ek göstergeyi kendisinin vereceğini bildirdi.

İnce, cumhurbaşkanı olduğunda hayvancılığı kalkındıracağını ve tarıma dayalı sanayinin gelişeceğini vadederek, alandakilerden destek istedi.

Emekliler arasında maaş farkının açıldığını savunan İnce, ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere verilecek bin lirayı birer maaş olarak vereceklerini anlattı.

- "Gençlerimizi iyi eğitmemiz lazım"

Muharrem İnce, gençlerden umutlu olduğunun altını çizerek, "Umudumuz sizde. Gençlerimizi iyi eğitmemiz lazım. Nasıl eğiteceğiz? Her sene on bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlik ve cumhuriyet bursu olmak üzere 500'er lira para vereceğiz. Bu parayı ben veya CHP vermeyecek, Türkiye Cumhuriyeti devleti verecek. Devlet fakire fukaraya yardım ediyorsa, Erdoğan veya AK Parti vermiyor, devlet veriyor. İş bulana kadar kredisini kesmeyeceğiz. Yabancı dil öğreteceğiz, dünyayı tanıtacağız. Memlekete geleceksiniz, Türkiye'yi kalkındıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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