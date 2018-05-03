"Devleti vatandaşı ile kucaklaştıran süper paket komisyonda"

COŞKUN ERGÜL - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "İkramiye alacak 13 milyon emekliyi, imar barışı kapsamındaki 14 milyon yapıyı, af imkanı tanınacak 600 bin öğrenciyi, vergi ve prim borcu düzenlenecek milyonlarca mükellefi göz önüne aldığımızda; bu tasarının, devleti vatandaşı ile kucaklaştıran süper bir paket olduğu görülecektir." dedi.

Koçer, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında yer alan düzenlemelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Vergi borçlarından emekli ikramiyesine, öğrenci affından kamu alacaklarının yapılandırılmasına kadar, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı "süper torba yasanın" bugün komisyonda görüşüleceğini belirten Koçer, tasarıyla; vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını, kaydı silinen üniversite öğrencilerine kayıt hakkı tanınacağını, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere biner lira ikramiye verileceğini, vatandaşların imar ve ruhsat sorunlarının çözüleceğini bildirdi.