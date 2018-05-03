HABER

"Devleti vatandaşı ile kucaklaştıran süper paket komisyonda"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Koçer: - "İkramiye alacak 13 milyon emekliyi, imar barışı kapsamındaki 14 milyon yapıyı, af imkanı tanınacak 600 bin öğrenciyi, vergi ve prim borcu düzenlenecek milyonlarca mükellefi göz önüne aldığımızda; bu tasarının, devleti vatandaşı ile kucaklaştıran süper paket olduğu görülecektir" - "Bu hafta komisyondan geçmesini beklediğimiz tasarının gelecek hafta yasalaşmasıyla, vatandaşlara verdiğimiz müjdeyi gerçekleştirmiş olacağız"

COŞKUN ERGÜL - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "İkramiye alacak 13 milyon emekliyi, imar barışı kapsamındaki 14 milyon yapıyı, af imkanı tanınacak 600 bin öğrenciyi, vergi ve prim borcu düzenlenecek milyonlarca mükellefi göz önüne aldığımızda; bu tasarının, devleti vatandaşı ile kucaklaştıran süper bir paket olduğu görülecektir." dedi.

Koçer, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında yer alan düzenlemelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Vergi borçlarından emekli ikramiyesine, öğrenci affından kamu alacaklarının yapılandırılmasına kadar, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı "süper torba yasanın" bugün komisyonda görüşüleceğini belirten Koçer, tasarıyla; vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını, kaydı silinen üniversite öğrencilerine kayıt hakkı tanınacağını, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere biner lira ikramiye verileceğini, vatandaşların imar ve ruhsat sorunlarının çözüleceğini bildirdi.

Nejat Koçer, son dönemde yatırımı, istihdamı, ihracatı ve tasarrufu arttırmaya yönelik yapısal reformlar ve ekonomik tedbirlerin yer aldığı çok sayıda yasal düzenleme içeren kanun tasarı ya da tekliflerini Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele aldıklarını ifade etti.

- "Büyüme performansıyla gıpta edilen ülke haline geldi"

Vatandaşın ihtiyacından doğan bu tasarının da aynı amaca yönelik olduğunu vurgulayan Koçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son iki yılda, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek çıkartılan yatırım ortamının iyileştirilmesi, bazı alacaklarının yapılandırılması ve KDV gibi bir dizi ekonomik tedbir mahiyetindeki kanunlar sonucunda, Türkiye aralıksız ihracat rekorları kıran, büyüme performansıyla gıpta edilen bir ülke haline geldi. Yakalanan ekonomik istikrarın devamına yönelik hazırlanan, devlet ile vatandaşının kucaklaştığı bu tasarıyla, yine milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren çok kapsamlı düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği ve üniversitelerden kaydı silinenlere okullarına dönme imkanı verilmesi, süper paket içersinde öne çıkan düzenlemeler. İkramiye alacak 13 milyon emekliyi, imar barışı kapsamındaki 14 milyon yapıyı, af imkanı tanınacak 600 bin öğrenciyi, vergi ve prim borcu düzenlenecek milyonlarca mükellefi göz önüne aldığımızda; bu kanun tasarısının, devleti vatandaşı ile kucaklaştıran süper bir paket olduğu görülecektir. Paketin vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Koçer, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesini bekledikleri "torba tasarının" gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacağını ve böylece vatandaşlara verdikleri müjdeyi gerçekleştirmiş olacaklarını aktardı.

'İmar barışı' ile ilgili gündem yaratacak sözler!'İmar barışı' ile ilgili gündem yaratacak sözler!
Fotoğraflar dehşet verici! Rus uçağı böyle düştüFotoğraflar dehşet verici! Rus uçağı böyle düştü
Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyorlarCumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti gaziantep milletvekili devlet vatandaş ikramiye imar barışı Nejat Koçer plan ve bütçe komisyonu sözcüsü süper paket vergi ve prim borcu

En Çok Okunan Haberler

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu

Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu

HDP'li Abdullah Zeydan'ın hapis cezası onandı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın hapis cezası onandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Ayla filminin kahramanı Eunja Kim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Ayla filminin kahramanı Eunja Kim'i kabul etti

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.