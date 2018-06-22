Devriye görevine ilişkin koordinasyon toplantıları sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasındaki koordinasyon toplantıları devam ediyor.

Münbiç'teki devriye faaliyetleri, Türk ve Amerikan Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 18 Haziran 2018'de koordineli/bağımsız olarak başlatılmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, koordineli/bağımsız devriye faaliyetlerinin üçüncüsünün bugün gerçekleştiğini belirtmişti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre devriye faaliyetleri sürürken buna ilişkin koordinasyon toplantıları da devam ediyor.

Türk ve ABD'li askeri yetkililer planlanan 2 toplantının ilkini bugün gerçekleştirdi.

Devriye faaliyetlerine ilişkin planlama ve koordinasyon toplantılarının ikincisi yarın yapılacak.

