Didim AK Parti’de 26 yeni üyeye rozet töreni düzenlendi

AK Parti Didim İlçe teşkilatının yeni yönetim kurulunun göreve başlamasının ardından yapılan üye çalışmaları kapsamında partiye üye olan 26 kişi için rozet takma töreni düzenlendi

İlçe binasından düzenlenen rozet törenine AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, İlçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Kadın ve Genlik kolları üyeleri hazır bulundu.

Rozet takma töreninde konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem “Bugünkü programımız kapsamında İlçe Başkanımız Maşallah Beyin öncülüğünde kısa sürede partiye gönül vermiş arkadaşlarımızın üyeleri yapılmış. Bugünde onlara rozet takarak AK Parti ailesine katılacakları. Bu katılımlarla partimize daha da büyüyecek. Yeni katılan arkadaşlarımızla büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha dile getireceğiz.” dedi.

Ardından rozet takma törenine geçildi. AK Partili Erdem, Didim’de geçmişte DYP’den İlçe Başkanlığı ve Belediye meclis üyeliği yapmış ve Belediye başkan adayı olmuş Ömer Vela’ya rozet taktı. Ardından partiye yeni üye olanlara İlçe yöneticileri, Belediye meclis üyeleri tarafından rozetleri takıldı.