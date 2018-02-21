Didim AK Parti’de Maşallah Subaşı dönemi

AK Parti Didim Belediye Meclis Üyesi Maşallah Subaşı, Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Didim İlçe Başkan adayı olarak atandı.

AK Parti Didim İlçe teşkilatında Şubaşı dönemi başlıyor. İki kez yapılan temayül yoklamasının ardından AK Parti Genel merkezi, İlçe Başkan adayı olarak, Maşallah Subaşı’yı atadığı öğrenildi. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Didim Belediye meclis üyeliğine seçilen Maşallah Subaşı 3 Martta yapılacak AK Parti Didim İlçe kongresinde İlçe başkan adayı olarak Genel merkez tarafından atandı.