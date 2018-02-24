Didim AK Parti’de Subaşı dönemi başladı

AK Parti Genel Merkezi tarafından Didim İlçe Başkanlığına atanan Maşallah Subaşı, eski Başkan Cenk Ünlü’den görevi devraldı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından İlçe Başkanlığına atanan Belediye Meclis Üyesi Maşallah Subaşı, mevcut başkan Cenk Ünlü’den görevi devraldı. İlçe teşkilatında düzenlenen devir teslim törenine İlçe Eski Başkanı Cenk Ünlü, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Tan, İlçe Gençlik kolları Başkanı Kaan Özal Duran, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Devir töreninde ilk konuşan AK Parti Didim İlçe eski başkanı Cenk Ünlü “6. olağan kongre sürecimizde Didim İlçe başkanımız olarak sayın Maşallah Subaşı’nın Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Ataş’ın olurlarıyla burada toplandık. 3 Mart 2018 tarihinde Didim ilçe kongremiz söz konusu olacak. Kongrede İlçe başkanımız Maşallah Subaşı olacak. Yeni kadromuz ve ilçemizi 2019’a götürecek kadrolarımızı tesis edeceğiz. Genel merkezin kararı doğrultusunda bize hepimiz buna saygı duyacağız. AK Parti anlayışını bunu gerektirir. Burada Genel merkezin verdiği karara saygı duyup Maşallah Subaşı kardeşimize en büyük desteği buradaki partili arkadaşlarımız verecektir. 2019’da partimiz başarılı olacaktır. Bu süreçte inancımız ve güvencimiz tam” dedi.

AK Partinin yeni İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ise “Genel Başkan yardımcımız Mustafa Ataş beyle görüştük. Didim’e git ve gerekeni yap dedi. 2019’da bizde Didim’de Ak parti bayrağını dalgalandıracağız. Hepimiz bunu başaracağız”dedi.

Subaşı, konuşmasının sonunda eski İlçe Başkanı Ünlü’ye, ilçe yöneticilerine ve partililere teşekkür edip, 3 Marttaki kongreye herkesi davet etti. Konuşmaların ardından Ünlü ile Subaşı partililerin önünde sarılarak birbirlerine başarılar diledi.