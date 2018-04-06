Didim’de MHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti

Didim Belediye Meclisi’nin MHP’li Üyesi Levent Ataş CHP’ye transfer oldu.

2014 yerel seçimlerinden MHP’de Didim Belediye meclis üyesi olarak 7. sırada yer bulan ve MHP’li Belediye Meclis Üyesi Ragıp Işıklar’ın meclis üyeliğinden istifa etmesinin ardından Belediye Meclisine giren Levent Ataş, CHP’li oldu. Belediye Meclisinin Nisan ayı meclis toplantısında önce faaliyet raporuna “evet” diyerek sürpriz yapan ve ardından da Belediye encümenine seçilen Ataş’ın durumuyla ilgili olarak basın sorunlarını yanıtlayan CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, “3 gün önce partiye üye oldu; noter kanalıyla gönderdi. Parti üyeliğini de kabul ettik. Önümüzdeki günlerde bir başka isimlerle birlikte törenle rozetlerini takacağız.”dedi.

MHP Didim İlçe Başkanı Ramazan Aşkar ise, “Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız” dedi.