HABER

Didim’de MHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 15:43 | Son Güncelleme

Didim Belediye Meclisi’nin MHP’li Üyesi Levent Ataş CHP’ye transfer oldu.2014 yerel seçimlerinden MHP’de Didim Belediye meclis üyesi olarak 7.

Didim’de MHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti

Didim Belediye Meclisi’nin MHP’li Üyesi Levent Ataş CHP’ye transfer oldu.
2014 yerel seçimlerinden MHP’de Didim Belediye meclis üyesi olarak 7. sırada yer bulan ve MHP’li Belediye Meclis Üyesi Ragıp Işıklar’ın meclis üyeliğinden istifa etmesinin ardından Belediye Meclisine giren Levent Ataş, CHP’li oldu. Belediye Meclisinin Nisan ayı meclis toplantısında önce faaliyet raporuna “evet” diyerek sürpriz yapan ve ardından da Belediye encümenine seçilen Ataş’ın durumuyla ilgili olarak basın sorunlarını yanıtlayan CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, “3 gün önce partiye üye oldu; noter kanalıyla gönderdi. Parti üyeliğini de kabul ettik. Önümüzdeki günlerde bir başka isimlerle birlikte törenle rozetlerini takacağız.”dedi.
MHP Didim İlçe Başkanı Ramazan Aşkar ise, “Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız” dedi.

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!
ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldıGüçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.