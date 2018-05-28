CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dijital çağı yakalamak zorundayız. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Eğer çabalarımızı bu alana yoğunlaştırabilirsek Türkiye çok farklı Türkiye olur, bölgesinin lideri olur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlediği iftar programında sivil toplum kuruluşları, Esnaf Odalarının başkanları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, ramazanın bereket, sevgi ve barış ayı olduğunu belirterek bütün gün ve aylarda bu duyguların egemen olmasını temenni etti.

Dünyada sorunlu olmayan hiçbir ülke, aile ve kişinin olmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Türkiye'de de hoşgörünün değil, kavga ve sert söylemlerin egemen olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin en azından bu ramazan sürecinde bu atmosferden çıkması lazım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gelecek yüzyılda dünyada ve Türkiye'de neler yaşanacağının planlanması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: