Dikkat çeken detay! Soylu kürsüye geldi ve...

Son Güncelleme 16 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 05:23 |16 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelere yönelik denetim ve soruşturmalarla ilgili, "2017 yılı devam eden soruşturma ve denetimler; 91 AK Parti, 27 CHP, 23 MHP. Hani adaletsizlik, hani haksızlık?" dedi.

Soylu, "Bu ülke bu adımları üç temel unsurla beraber attı; devlet, millet ve siyaset. Bugün eğer burada demokrasiyle beraber birçok badirelerden sağ salim geçmişsek bilinmesini isterim ki bu üç unsurun ortaya koymuş olduğu o birliktelik Türkiye'yi yarına selametle taşımaktadır." diye konuştu. 1980 yılı öncesinde dedesiyle cuma namazı kılmak için gittiği camide Süleyman Demirel ile karşılaştıklarını, dedesinin caminin önünde bekleyip kendisinden yaklaşık 10 yaş küçük olmasına rağmen Demirel'in elini öptüğünü aktaran Soylu, şöyle devam etti: "Çocuktum, merak ettim, 'Dede niye elini öptün?' dedim. 'Ben devletin elini öptüm' dedi. Bugün anlıyorum ki devletle uğraşımızdan, aslında saygıdan da öte, nezaketten de öte büyük bir şuur anlayışı söz konusudur. Bugün bu şuur Türkiye'yi yarına taşıyor. Yine 80'li yılların ilk zaman diliminde ortaokula gidiyorum; babamdan izin aldım, komşumuz olan bir marangoza tezgah yaptırıp Gaziosmanpaşa Meydanı'nda kartpostal sattım. Bir Menderes resmini de dizmişim. Bir kadın geldi, dakikalarca o resmin önünde ağladı. Dudaklarından mırıldanan sözleri şimdi bile hatırlıyorum; 'Biz sana sahip çıkamadık. Sen bizim parçamızsın' dedi. Bu büyük bir vefaydı belki ama bilmenizi isterim ki bu vefanın da ötesinde bir şeydi. Bu büyük bir millet şuuruydu."

Kendisinin siyasi bir aileden geldiğini, vücudunun her yerinde yumruk izleri ve morluklar olduğunu söyleyen Soylu, çocukluğunda sabah ve akşamları evden çıkarken bodruma inip 'Acaba bomba koydular mı?' diye kontrol ettiklerini, ailelerine bir tuzak kurulmasının endişesi ile yaşadıklarını anlattı. "BENİM TEK İÇİŞLERİ BAKANI ŞAPKAM YOK" Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyaseti korumak, siyasetin gücünü ortaya koyabilmek, siyaseti milletin bir sesi, nefesi, kendi ifade merkezi olarak değerlendirmek bugün zihnimizde var. Bugün siyasete saldırıldığında, Türkiye'yi yönetenlere saldırıldığında ortaya koymuş olduğumuz reaksiyonun en temelinde bunlar yatmaktadır. Yine ifade etmek istiyorum işte bu millet, devlet ve siyaset anlayışı ile Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu merkez; Allah'a binlerce kere hamdolsun ki dün Kudüs'te bütün dünyanın gözüne baka baka bir milletin ve bir ülkenin nasıl dünyayı bir noktaya çektiğinin en güzel ifadelerinden birisidir. Biz böyle bir eğitimden geliyoruz. Kimin hangi dedikoduyu yaptığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama benim tek İçişleri Bakanı şapkam yok. Ben aynı zamanda bir siyaset adamıyım. Ben bu ülkede 'Aman bana kimse dokunmasın etmesin, görevimi yapayım' diyen bir güzellik kraliçesi değilim."

Siyasi sorumlulukları olduğunu dile getiren Soylu, "Ne yapacağız yani biz? Elimizdeki siyasal gücü, İçişleri Bakanlığı gücünü bir siyasi partinin belediyesine haksız, adaletsiz yere hesap sorarak gerçekleştirerek mi hıncımızı alacağız? Bugüne kadar böyle mi yapıldı? AK Parti 2002'den itibaren sürecini böyle mi başarıyla yürüttü? Böyle olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?" diye sordu. "ALTINIZDAN YELLER ÜFÜRÜYOR, HİÇBİR ŞEYİN FARKINDA DEĞİLSİNİZ" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasında partisinin belediyelerine baskı yapıldığını, çok sayıda müfettiş gönderilerek denetimlerde bulunulduğunu ve bu belediyelerin çalışamaz hale getirilmeye çalışıldığını söylediğini hatırlatan Soylu, AK Parti iktidarının devlet idare etme şuuru içinde olduğunu, sorumlulukla hareket ettiğini belirtti. Demokrasinin ana prensibinin iktidar ve muhalefetin birlikte var olması olduğuna dikkati çeken Soylu, konuşması sırasında, üzerinde Kılıçdaroğlu'nun sözleri ve fotoğrafı ile bazı rakamların da bulunduğu pankartları gösterdi.