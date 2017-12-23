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Dikkat çeken detay! Soylu kürsüye geldi ve...

POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 05:23 | Son Güncelleme 16 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelere yönelik denetim ve soruşturmalarla ilgili, "2017 yılı devam eden soruşturma ve denetimler; 91 AK Parti, 27 CHP, 23 MHP. Hani adaletsizlik, hani haksızlık?" dedi.

Soylu, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin kendisi hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde söz aldı.

Bakan Soylu'nun konuşması öncesinde kürsünün iki yanına içinde dosyalar olan 6 çanta konuldu.

Konuşmasına bütçelerin siyasetin en temel sütunlarından olduğunu belirterek başlayan Soylu, Genel Kurulda kabul edilen 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Son 200 yıldır bu toprakların büyük badireler atlattığını dile getiren Soylu, bugünkü davranışların, ortaya konulan değerlendirmelerin bu badirelerin, travmaların, değişim ve süreçlerin numunesi niteliği taşıdığını belirtti.

Cumhuriyet'in, demokrasinin ve demokrasinin güçlü kıldığı iktidarlarla bu badirelerin hep birlikte aşıldığını kaydeden Soylu, "1923, Cumhuriyet'te kişi başına gelir seviyemiz 45 dolardı, Allah'a hamdolsun bugün 11 bin doların üzerindeyiz." ifadesini kullandı.

Bunun, Türkiye'nin attığı adımların ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Soylu, ülkenin önüne konulan birtakım fay hatlarının, darbe ve ayrıştırma çabalarının birlik ve beraberliğin korunması ile aşıldığını vurguladı.

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Soylu, "Bu ülke bu adımları üç temel unsurla beraber attı; devlet, millet ve siyaset. Bugün eğer burada demokrasiyle beraber birçok badirelerden sağ salim geçmişsek bilinmesini isterim ki bu üç unsurun ortaya koymuş olduğu o birliktelik Türkiye'yi yarına selametle taşımaktadır." diye konuştu.

1980 yılı öncesinde dedesiyle cuma namazı kılmak için gittiği camide Süleyman Demirel ile karşılaştıklarını, dedesinin caminin önünde bekleyip kendisinden yaklaşık 10 yaş küçük olmasına rağmen Demirel'in elini öptüğünü aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Çocuktum, merak ettim, 'Dede niye elini öptün?' dedim. 'Ben devletin elini öptüm' dedi. Bugün anlıyorum ki devletle uğraşımızdan, aslında saygıdan da öte, nezaketten de öte büyük bir şuur anlayışı söz konusudur. Bugün bu şuur Türkiye'yi yarına taşıyor. Yine 80'li yılların ilk zaman diliminde ortaokula gidiyorum; babamdan izin aldım, komşumuz olan bir marangoza tezgah yaptırıp Gaziosmanpaşa Meydanı'nda kartpostal sattım. Bir Menderes resmini de dizmişim. Bir kadın geldi, dakikalarca o resmin önünde ağladı. Dudaklarından mırıldanan sözleri şimdi bile hatırlıyorum; 'Biz sana sahip çıkamadık. Sen bizim parçamızsın' dedi. Bu büyük bir vefaydı belki ama bilmenizi isterim ki bu vefanın da ötesinde bir şeydi. Bu büyük bir millet şuuruydu."

Kendisinin siyasi bir aileden geldiğini, vücudunun her yerinde yumruk izleri ve morluklar olduğunu söyleyen Soylu, çocukluğunda sabah ve akşamları evden çıkarken bodruma inip 'Acaba bomba koydular mı?' diye kontrol ettiklerini, ailelerine bir tuzak kurulmasının endişesi ile yaşadıklarını anlattı.

"BENİM TEK İÇİŞLERİ BAKANI ŞAPKAM YOK"

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaseti korumak, siyasetin gücünü ortaya koyabilmek, siyaseti milletin bir sesi, nefesi, kendi ifade merkezi olarak değerlendirmek bugün zihnimizde var. Bugün siyasete saldırıldığında, Türkiye'yi yönetenlere saldırıldığında ortaya koymuş olduğumuz reaksiyonun en temelinde bunlar yatmaktadır. Yine ifade etmek istiyorum işte bu millet, devlet ve siyaset anlayışı ile Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu merkez; Allah'a binlerce kere hamdolsun ki dün Kudüs'te bütün dünyanın gözüne baka baka bir milletin ve bir ülkenin nasıl dünyayı bir noktaya çektiğinin en güzel ifadelerinden birisidir. Biz böyle bir eğitimden geliyoruz. Kimin hangi dedikoduyu yaptığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama benim tek İçişleri Bakanı şapkam yok. Ben aynı zamanda bir siyaset adamıyım. Ben bu ülkede 'Aman bana kimse dokunmasın etmesin, görevimi yapayım' diyen bir güzellik kraliçesi değilim."

Siyasi sorumlulukları olduğunu dile getiren Soylu, "Ne yapacağız yani biz? Elimizdeki siyasal gücü, İçişleri Bakanlığı gücünü bir siyasi partinin belediyesine haksız, adaletsiz yere hesap sorarak gerçekleştirerek mi hıncımızı alacağız? Bugüne kadar böyle mi yapıldı? AK Parti 2002'den itibaren sürecini böyle mi başarıyla yürüttü? Böyle olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?" diye sordu.

"ALTINIZDAN YELLER ÜFÜRÜYOR, HİÇBİR ŞEYİN FARKINDA DEĞİLSİNİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasında partisinin belediyelerine baskı yapıldığını, çok sayıda müfettiş gönderilerek denetimlerde bulunulduğunu ve bu belediyelerin çalışamaz hale getirilmeye çalışıldığını söylediğini hatırlatan Soylu, AK Parti iktidarının devlet idare etme şuuru içinde olduğunu, sorumlulukla hareket ettiğini belirtti.

Demokrasinin ana prensibinin iktidar ve muhalefetin birlikte var olması olduğuna dikkati çeken Soylu, konuşması sırasında, üzerinde Kılıçdaroğlu'nun sözleri ve fotoğrafı ile bazı rakamların da bulunduğu pankartları gösterdi.

Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2015-2017 yılları arasında 393 AK Parti'ye teftiş ve denetim yapılmış, 103 CHP'ye teftiş ve denetim yapılmış, 69 MHP'ye teftiş ve denetim yapılmış, 108 de BDP'ye teftiş ve denetim yapılmış. Bunu söyleyen Genel Başkan, milletin gözünün içine baka baka hangi mağduriyet hesabının altına sığınmaya çalışıyor? 2017 yılı devam eden soruşturma ve denetimler; 91 AK Parti, 27 CHP, 23 MHP. Hani adaletsizlik, hani haksızlık? Seçildiği partiye göre görevden uzaklaştırılan belediye başkanları; bunların hepsini ben uzaklaştırdım, benim imzamla beraber uzaklaştırıldı, 93 BDP, 9 AK Parti, 3 MHP, 1 de CHP. Ey milletim, biz yanlış bir işin altına imza atmayız. Ne söylerse söylesinler.

Ama sizin bir sorununuz var. Sorununuz ne biliyor musunuz; altınızdan yeller üfürüyor, hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Geçen günlerde söyledim, sizi uyardım, bana kabahat buldunuz, 'Belediye başkanlarının yurt dışına çıkmasına niye sen izin veriyorsun?' diyorsunuz. Partinizden haberiniz yok. Mart 2014 mahalli seçimlerinden sonra 15 Ekim 2016 tarihine, yani kararı aldığımız tarihe kadar, ilk 10 belediye yurt dışına çıkışta rekor kıran Cumhuriyet Halk Partisi. Birinci 557 gün; 2,5 yılda 557 gün. Partinizden haberiniz yok. İkincisi 334 gün. Siz bu mantıkla ve bu anlayışla, belediyelerinizin ne yaptığını, nasıl bir süreç içerisinde olduğunu söyleyeceksiniz."

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Anahtar Kelimeler:
dosya TBMM meclis içişleri bakanı Süleyman Soylu

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Bunların yaptığı siyasetmi?al iktidarı vur muhalevete hepsi farklı telden çalıyor. beyler burakın bu işleri artık memleketin bunca sorunu içinde çok sıkıcı geliyorsunuz artık kabak tadı verdiniz ya kendinize gelin yada bırakın gidin. yazık oluyor canım ülkeme...
tehdit rüşvet peşkeş yalakalık bu dönemin siyaset anlayışı
Kişi başı gelir 11000 dolarmış... kendi yakınlarınız için geçerli bu rakam. benden çaldığı 5000 doları geri versin SOYSUZ...
He he AKP li 47 belediyede de soruşturma inceleme varmış yapılmışmış mış mış. Doğrudur. Ancak bilirim ki o teftişler diğer belediyelerden farklıdır. Ye iç yat eğlen gel denetimleridir. Göstermelik yani. Diğer muhalif belediyeler ise vur kır kes, yok et et. denetimleridir. Nerden mi bilirim Eski müfettişlerdenim ve soylu denen işçi hakkı yiyen partilerine 25 yıl hizmet vermiş 2 sekreterin bile kıdem tazminatını vermeyen kişidir. Bunlardan birinde de bilirkişi idim. Ey AKP'liler inanın yaman hırsızsınız. Bakalım ABD sizinle baş edebilecekmi.
dönek bakan. bu kadar açken nasıl büyüdük anlamıyorum.
1945 ile şimdiyi bir tutan bir beyin olabilir mi,benim aklım almıyor bir türlü,ulan 72 yıl öncenin şekeri pirinci unu ekmeği yağı ile şimdinin fiyatı bir mi.nasıl böyle hesaplar yaparak insanları kandırırsınız,ben sana hesap yapayım,2002 de bir asgari ücret ile 14 çeyrek alınırdı şimdi 5,5 adet alınıyor çoj iyi yol katetmişsiniz hadi yürü şimdi.
Sayın soylu sen ADAM'ları muhatap aldıkça coşuyorlar,bırak ADAM'ları onlar kendi kendilerini zaten yerler.
Köydeki çobanı bile amir yaptınız.Bumu liyikat bumu iktidar yönetmek.Bütün müdürler bütün makamlar vasıfsız cahil adam dolu.Sonuçlar ortada işte..Arap yarım adasına tabi olmak batıyı güya takmıyorum diyebilmek için bu ülkede saatlerin uygulaması değişiyor beyfendiler.Saat 8 olmuş zifiri karanlıkta işe gidiyoruz.İşte sizin iktidar idare etme yeteneğiniz bu.Ne demiş mahzuni şerif sermayem derdimdir servetim AHIM...
daha önce bukadar kötü bir politikacı görmedim
1923 bütçesi ile 2017 bütçesini karşılaştırıyorlar.. bunlar gerçek anlamda aklını yitirmiş.. hani bunun başka bir açıklaması olamaz.. benim elime yıllık 11 bin dolar gelmiyor.. yani o parayı göremiyorum anlatabildim mi? maaş faturalara gidiyor.. aile yönetenin vay haline.. korkuma evlenemiyorum lan.. acaba çocuğum olursa ona bakabilecek miyim diye evlenemiyorum.. sırtını size dayayanlar da ben bakamazsam devlet bakar deyip 3 çocuk.. 10 çocuk.. allah ne verdiyse.. bu ne yüzsüzlük kardeşim?
1923 ile bugünü kıyaslayan bir akıl,iç işlerimizin başında ekmek hala 15 kuruş zannediyor bu zat, 1400 lirayla sefilliğe mahkum ettiniz insanları, öyle ilerledik böyle ilerledik Bizim cebimize giren çıkan yok pardon çıkan ÇOK kaymağını siz yiyorsunuz haram zıkkım olsun
DARICA BELEDİYESİNE GİDİN KOCAELİ YE GEL SAYIN BAKAN KOCAELİ BÜYÜK ŞEHRE GİT SAYIN BAKAN DOĞRUDUR CHP-MHP-AKP-HDP BELEDİYELERDE HEPSİNDE BİR PROBLEM VARDIR AMA SİZE DARICA BELEDİYESİ VE KOCAELİ BÜYÜK ŞEHRİ DE BİR ARAŞTIRIN DERİM YANİ.KAÇAK YAPI KÜLTÜR MERKEZİ VE MARKETLİ KÜLTÜR MERKEZİNİ DE BİR GÖRÜN DİYORUM
@kiziroglu075 Kocaeli kartepe 1,5 yıldır kazılmadık yol kalmadı resmen köstebek yuvası yapıldı bir gün 1 akıllı gelip asfalt döküyor ertesi gün 3 deli gelip kazıyor, hele rahmiye köyü içinne resmen bariyerler yapıldı bakanın eşinin köyümüş arabaların lastikleri, direksiyon tamir takımları, ön düzenleri her gün sanayide bu mu belediyecilik bunların akılları ya uşkurlarına çalışıyor ya harama yada iki yüzlü dönekliğe 16 yılda memleke 1 tek çıvi dahi çakmadılar yazık ki ne yazık camiye okula dahi siyaseti soktular semerkantcılar yakında bir darbe yapar bekleyin
cebime devletten tek bir kuruş dolar giriyorsa zehir zıkkım olsun..nerede bu 11 bin dolar.kendi sigorta mı bile kendim ödüyordum 2 ay ödeyemedim diye sağlık hizmeti almamı kestiniz dinsizler, hangi 11 bin dolardan bahsediyorsunuz.siz Suriyeli besliyin,cezaevlerinde polise,asker ,devlete kurşun sıkan pkk lıları doldurup besleyin.....biz vatan evlatlarını da yaşımız gelmiş 47 ye ne iş var ne güç süründürün.ALLAH da sizden olanları sizden sonra süründürsün inşallah.kürsülere çıkıp,söylenmedik yalan bırakmayın,çevirmedik dümen bırakmayın sonra çıkın BİR ALLAH deyin, milleti uyutun. 11 bin dolarmış
insanları bu konuşmada bile kandırmış ve aklımızla alay etmiş.Sayın soylu cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda ki kişi başına düşen gelirle bugünü karşılaştırıyor.O günkü şartlar nasıldı alım gücü neydi 45 doların ve üretimde bugün olduğu gibi teknolojiden faydalanılıyormuydu bu ülkede şu an kişi başı milli gelir madem 11.000 doların üstünde ben asgari ücretle çalışıyorum ek işte yapıyorum lakin bir türlü 11 bin doları birak 7 bini bile göremiyorum kim çalıyor benim payımı.
senin ve sizin yatacak yeriniz yok !!!
Soylu, "1923, Cumhuriyet'te kişi başına gelir seviyemiz 45 dolardı, Allah'a hamdolsun bugün 11 bin doların üzerindeyiz." ifadesini kullandı. Bunu soyleyen kisinin bakan degil bakkal bile olmamasi gerekiyor. Hesap kitaptan anlamaz. Gercekcilikten uzak bir laf..
Hakli bir Dava Ile gelip demokrasi diye diye demokrasiyi yok ettiniz iskence yaptiniz insanlari haksiz yere isinden attiniz. Dindarlari hapislere doldurdunuz. Hepiniz milletinize ihanet ettiniz. Ben bu kadar kotu gunler gormedim chp iktidarini arattiniz . En azindan okula basortulu almiyirlardi. Siz ev hanimlari ile cocuklarini tutukladiniz. hepinizin ab versin
halen konuşuyorsun kul hakkı ödenmez yukarda ALAH var ALLAH
Akp belediyelerinde fetö chp belediyelerinde yolsuzluk soruşturması yapılıyor. Adaletsizlik burada. Sıkıyorsa akp belediyelerindede yolsuzluk soruşturması yapın bakalım bir tane belediyeniz ak çıkıyormu bu soruşturmadan!
Adam haklı beyler kişi başına düşen aylık bakan ve milletvekili maaşından bahsetmiş olmalı.Düne kadar AKP ye demediği olmayan şahıs bugünlerde biraz bağırarak konuşmayı neferlik sanıyor.
Sayın Cumhurbaşkanına neler söylemiştin...Ne ağır hakaretlerdi öyle. YUTULDU MU? Şimdi hiç mi utan mıyorsun?
berat albayrak seninle aynı foto karesinde olmak istemiyor sayın soylu bırak bu kadar bağırmayı içişleri bakanlığı yap
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