Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu, 'Devletin namusunu sattınız' diyor. Dile bakın, üsluba bakın. Üslubu beyan ayniyle insandır. Biz devletin namusunu hiç kimseye satmadık ama sen 15 Temmuz'da kortej eşliğinde darbecilerin önünden geçerek güvenli bir evde kahveni yudumlayarak bu milletin namusunu sattın Sayın Kılıçdaroğlu. Sen önce bunun hesabını vereceksin." dedi.
Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'ni (BUTTİM) ziyaret eden Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, siyasetçinin milletin, sanayicinin, esnafın, işçinin, emeklinin talep ve beklentilerine cevap vermek, hizmet etmek için var olduğunu söyledi.
AK Parti kadrolarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın", "Biz millete efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik" ilke ve sözleriyle yola çıktığını anlatan Çavuşoğlu, bu kapsamda geçen 16 yıl sonucunda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerini belirtti.
Çavuşoğlu, sanayiden teknolojiye, ekonomiden savunma sanayisine, ulaşımdan sağlığa, eğitime kadar Türkiye'nin her alanda çok büyük dönüşüm, gelişim yaşadığını, kalkınma hamleleriyle buluştuğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi aşk ile koşan yorulmaz. Biz de milletimiz için aynı bu şekilde koşmamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin 24 Haziran'da siyasi tarihinin adeta yeni bir dönüm noktasına doğru yol alacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye son 16 yılda 3,7 kat milli gelirin kişi başına düşen oranı itibarıyla büyümüş oldu. Tüm bu büyümeler esasen 2002 yılında iktidara geldiğimiz tarihten itibaren karşılaştığımız girişimler, vesayet girişimleri, sokak hareketleri, yargı teşebbüsleri yanı sıra darbe girişimleriyle beraber bu kadar büyüttük. Türkiye önümüzdeki 5 yıllık dönem içinde tekrar 3,5 kat büyütmek için 16 yıl beklemeyecek. 5 yılda belki 3 kat büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
- "Yatırımları artırarak devam ettireceğiz"
Çavuşoğlu, dünyada son 10 yılda yapılan en büyük 10 yatırımın 6'sının Türkiye'de gerçekleştirildiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu çok önemli bir şeydir ve bunu biz yaptık. Hepimiz milletle beraber yaptık. Önümüzde bir lider, yola revan oldu, milletin kendisine belirlemiş olduğu istikamet çizgisinden ayrılmayarak biz bunu başardık. Önümüzdeki dönemde bu yatırımları artırarak devam ettireceğiz. Seçim beyannamemizi açıkladık. 146 yeni projemiz var. Özellikle teknolojik altyapının geliştirilmesi, bilgiyi üreten ticarete dönüştüren ve bunu ihraç eden yeni nesiller yetiştirmek istiyoruz. Yeni Aziz Sancar'lar çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla dijitalleşme çağının Türkiye'den yükselmesini, 4.0 endüstrisini Türkiye'de biz gerçekleştirmek istiyoruz. Böyle bir vizyonumuz var ortada. Ama maalesef rakiplerimizin millete vaadini görünce hayal kırıklığına uğruyoruz."
- "Üslubu beyan ayniyle insandır"
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partileri hakkındaki sözlerine değinerek, şöyle konuştu:
"Şimdi akşam söylüyor Kılıçdaroğlu, 'Devletin namusunu sattınız' diyor. Dile bakın, üsluba bakın. Üslubu beyan ayniyle insandır. Biz kendisini tanıyoruz. Milletimiz de artık kendisini tanıyor. Biz devletin namusunu hiç kimseye satmadık ama sen 15 Temmuz'da kortej eşliğinde darbecilerin önünden geçerek güvenli bir evde kahveni yudumlayarak bu milletin namusunu sattın Sayın Kılıçdaroğlu. Sen önce bunun hesabını vereceksin. Sen bu milletin namusunu sattın. Sen Ankara'dan İstanbul'a yürürken FETÖ'cülerle kol kolaydın. FETÖ'cüler hangi malzemeyi, hangi evrakı önüne koyuyorsa onlarla amel ediyorsun. Senin kendi milletvekillerin Birgül Ayman Güler, 30 Mart öncesinde çıkıp 'Biz FETÖ ile iş birliği yaptık, partimizi FETÖ'ye peşkeş çektik' demedi mi? Senin kendi parti meclisi üyelerin çıkıp 7 Haziran'dan önce 'Biz ailece HDP'ye verdik' demedi mi? Sen CHP'yi kimliksizleştirdin, kişiliksizleştirdin. CHP artık CHP olmaktan çıktı. Bunu batıda yaşayan CHP'li kardeşlerimizin sorgulaması gerekiyor. Açık ve net."
Konuşmasının ardından BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tiryaki, Çavuşoğlu'na ziyaretinden dolayı bir tablo hediye etti.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, daha sonra merkezdeki iş yerlerini ziyaret ederek, esnafla görüştü.
Son Dakika! Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...
Son dakika! NATO'dan flaş 'Menbiç' açıklaması
Son dakika! Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar çıktı
Ateşli tv programının yarışmacısı ezber bozdu!
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
Köpek sahibini uluyarak kurtardı! Banyo kapısını açan kadın hayatının şokunu yaşadı...
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum