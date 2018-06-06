Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu, 'Devletin namusunu sattınız' diyor. Dile bakın, üsluba bakın. Üslubu beyan ayniyle insandır. Biz devletin namusunu hiç kimseye satmadık ama sen 15 Temmuz'da kortej eşliğinde darbecilerin önünden geçerek güvenli bir evde kahveni yudumlayarak bu milletin namusunu sattın Sayın Kılıçdaroğlu. Sen önce bunun hesabını vereceksin." dedi.

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'ni (BUTTİM) ziyaret eden Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, siyasetçinin milletin, sanayicinin, esnafın, işçinin, emeklinin talep ve beklentilerine cevap vermek, hizmet etmek için var olduğunu söyledi.

AK Parti kadrolarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın", "Biz millete efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik" ilke ve sözleriyle yola çıktığını anlatan Çavuşoğlu, bu kapsamda geçen 16 yıl sonucunda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerini belirtti.

Çavuşoğlu, sanayiden teknolojiye, ekonomiden savunma sanayisine, ulaşımdan sağlığa, eğitime kadar Türkiye'nin her alanda çok büyük dönüşüm, gelişim yaşadığını, kalkınma hamleleriyle buluştuğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi aşk ile koşan yorulmaz. Biz de milletimiz için aynı bu şekilde koşmamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.