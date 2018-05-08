Dilekçe Komisyonuna en çok başvuru üç büyük ilden

ALP ÖZDEN - TBMM Dilekçe Komisyonuna, 26. dönemde, 15 bin 173 kişi tarafından başvuruda bulunuldu. Başvuruların yüzde 86,82'si karara bağlandı veya hıfzedildi. Komisyona en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'den; en az ise Artvin, Ardahan ve Tunceli'den başvuru yapıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır'ın verdiği bilgiye göre, TBMM Dilekçe Komisyonuna, 26. yasama döneminde, e-Dilekçe sistemine 52 bin 563 kişi yeni kayıt gerçekleştirdi. Mevcut durumda program, 179 bin 498 kişi tarafından faal olarak kullanılıyor.

Dilekçe Komisyonuna, 26. dönemde, 15 bin 173 kişi başvururken, başvuruların yüzde 69,84'ü e-Dilekçe üzerinden, yüzde 21,80'i posta yoluyla, yüzde 5,62'si ise elden yapıldı.

Dilekçelerin yüzde 63,16'sı şahsi imzalı, yüzde 35,70'i ise toplu imzalı dilekçelerden oluştu.

Komisyona ulaşan dilekçelerin yüzde 86,82'si karara bağlandı veya hıfzedildi.

Dilekçelerin içeriği itibariyle ilk beş konu şu şekildi oluştu: Milli Savunma (yüzde 13.23), Adalet ve Güvenlik (yüzde 9,35), Kişisel Özgürlük Hak ve Talepleri (yüzde 8,33), Personel İşlemleri (yüzde 7,25), Öteki İstek ve Dilekler (Şikayetler) (yüzde 26,85).