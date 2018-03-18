Dilovası’ndan Çiler’e hem teşekkür hem destek

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’e hem teşekkür hemde destek ziyareti gerçekleştirdi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca önceki gün Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ise ziyarette yaptığı açıklamada "Nail Çiler bölgemizin önemli bir değeridir. Gerek GTO Başkanı olmadan önce gerekse GTO Başkanlığı döneminde Gebze’ye, Dilovası’na, Darıca’ya ve Çayırova’ya olan sevdasını çok iyi biliyoruz. Onun bölgemize olan sevdası her dönem hizmet olarak dönmüş ve bölgemize değer katmıştır. Görev süresince hep ülkesine ve bölgesine faydalı olmak için elinden geleni yapan Çiler ve ekibine ilçemize yaptığı bir çok hizmetten ve son olarak kazandırdıkları Dilovası Halk Eğitim ve Mehmet Yıldırım Toplum Sağlık Merkezi’nden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah 4 Nisan’da yapılacak GTO seçimlerinde Nail Çiler yoluna devam edecek ve yine kazanan bölgemiz olacaktır. Şimdiden kendisine ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra söz alan GTO Başkanı Nail Çiler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Görev yaptığım süre içerisinde hem ülkemin hemde bölgemin kalkınması için ekibimizle birlikte aralıksız çalıştık. Bu süre içerisinde de çok güzel çalışmalara imza attık. Bu çalışmaları yaparken hem kurumlardan hemde dostlarımızdan destek gördük. İnşallah 4 Nisan seçimlerinden sonra da yolumuza devam edeceğiz. Sizlerin de desteği ile bölgemize değer katmaya devam edeceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.