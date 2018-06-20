Dış temsilciliklerde kullanılan oylar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Dış temsilciliklerde toplam 1 milyon 357 bin 676 oy kullanılmıştır, katılım oranı yüzde 44,55'tir. Gümrük kapılarında ise toplam 128 bin 732 oy kullanılmış olup, katılım oranı yüzde 4,22'dir." bilgisini verdi.
"Yurt Dışı Seçim İş ve İşlemleri"ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Yıldız, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy verme işleminin 7 Haziran'da başladığını anımsattı.
Yıldız, oy kullanma işleminin, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Çin, Finlandiya, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, KKTC, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Sudan, Suudi Arabistan, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda ve Yunanistan temsilciliklerinde 18 Haziran'da; Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Norveç temsilciliklerinde 19 Haziran'da sona erdiğini belirtti.
Dış temsilcilikler ve gümrük kapılarında kullanılan oylar hakkında bilgi veren Yıldız, "Dış temsilciliklerde toplam 1 milyon 357 bin 676 oy kullanılmıştır, katılım oranı yüzde 44,55'tir. Gümrük kapılarında ise toplam 128 bin 732 oy kullanılmış olup, katılım oranı yüzde 4,22'dir. Genel toplamda 1 milyon 486 bin 408 oy kullanılmıştır. Yurt Dışı Seçimlerine Katılım Oranı yüzde 48,78'dir." açıklamasında bulundu.
Gümrük kapılarında oy verme işleminin 24 Haziran saat 17.00'ye kadar devam edeceğini ifade eden Yıldız, Rodos/Yunanistan ve Gümülcine/Yunanistan temsilciliklerinde kullanılan oyların 18 Haziran'da, Batum/Gürcistan, Nahcivan/Azerbaycan ve Burgaz/Bulgaristan temsilciliklerinde kullanılan oyların 19 Haziran'da Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldığını bildirdi.
Yıldız, Münih, Lyon, Berlin, Stockholm, Kopenhag, Londra ve Köln başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda kullanılan oyların üç kargo uçağıyla Türkiye'ye getirileceğini, bu oyların ATO Kongre Merkezi'ne naklinin MHP'li üyenin de bulunduğu Yüksek Seçim Kurulunca oluşturulan komisyon nezaretinde 20 ve 21 Haziran'da saat 20.00-03.00 aralığında yapılacağını anlattı.
- Oylar ATO Kongre Merkezi'nde toplanacak
Ankara'ya nakledilen tüm oyların ATO Kongre Merkezi'nde toplanacağına dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:
"Söz konusu oylar 24 Haziran'da saat 17.00'de ülkedeki tüm oylar ile birlikte aynı saatte açılacaktır.
Oylar ATO Kongre Merkezi'nde sayım gününe kadar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim ile partimizin de bulunduğu dört siyasi parti üyeleri tarafından farklı anahtarlar ile muhafaza altına alınacaktır. Ayrıca siyasi parti temsilcisi müşahitlerimiz ATO Kongre Merkezi'nde seçim gününe kadar oyların güvenliği gayesiyle görev yapacaktır.
24 Haziran'da sayım işlemi toplam 1169 sandıkta yapılacaktır. Partimiz tarafından bütün sandıklara görevli bildirilmiş olup bunların yanında müşahitlerimiz ve 20 itiraza yetkili partimiz avukatı seçimin selameti açısından görev yapacaktır.
Milletimiz 24 Haziran'da sandığa gidecek ve iradesi tecelli edecektir.
Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."
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