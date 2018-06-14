Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "En son akşam CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletin gözünün içine baka baka 'Oy vermeye gidenler şunu görsünler, Selahattin Demirtaş da diğerleri de Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğu taktirde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine gelebilir.' diyor. Bu ne demek şimdi? Hani siz ittifak içinde değildiniz? Dışarıda kurduğunuz bir kirli ittifak var, anlaşılıyor." dedi.
Çavuşoğlu, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Akçağlayan Mahallesi'ndeki esnafı ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim temposunu artırdıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitingiyle daha fazla motivasyon kazandıklarını belirten Çavuşoğlu, "Sahada yeni bir motivasyonla daha çok çalışıyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Bursa'da seçim günü yaklaştıkça insanımızın tercihi konusunda bir netleşme olduğunu görüyoruz. Bursa, Allah'ın izniyle 24 Haziran'da bundan önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti'ye çok büyük bir destek sağlayacak ve gerekeni yapacak." diye konuştu.
AK Parti'nin gerek cumhurbaşkanı adayı gerekse kadroları bakımından rakiplerine göre çok üstün olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Rakiplerinin asla boy ölçüşemeyeceği, yanından bile geçemeyeceği bir durum olduğunu görüyoruz. Biz hem seçim beyannamemizde hem 146 projemizle ve şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz büyük projelerle bu ülkenin gelişmesine, güçlenmesine, kalkınmasına, insanımızın refahının yükselmesine katkı sunduk. Dolayısıyla yaptıklarımız ortada. Yapabileceklerimizi de tasavvur olarak ortaya koyuyoruz. Maalesef özellikle rakiplerimizin düştüğü acziyet durumu karşısında insan üzülüyor tabii. Niye üzülüyor? Onlara üzüldüğümüzden değil, milletimiz ve Türkiye adına üzülüyoruz. Çünkü bu millet, daha iyi bir muhalefeti hak ediyor. Bu millet daha yapıcı, rasyonel, siyaset bilecek bir muhalefeti arzu ediyor."
Çavuşoğlu, muhalefetin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Muhalefet, daha ilerisini, ötesini gösterecek, yapıcı bir eleştiri yöneltecek, ona göre milleti ikna edecek ve gerekirse alternatif olacak. Maalesef hep yıkmayı, geriye dönüşü, projeleri durdurmayı vadeden bir muhalefet var. Ondan da öte son günlerde özellikle ortaya çıkan bazı hadiseler gösteriyor ki muhalefet artık Erdoğan düşmanlığı nedeniyle Türkiye düşmanlığına savrulmuş durumda."
- "Türkiye'nin muhalefetine yakışmıyor"
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının, adaylığını açıkladıktan hemen sonra Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Vatanını milletini seven seçmenler, Selahattin Demirtaş ve HDP'nin hangi aklına fikrine ihtiyaç duyuyor? Bugün Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine gidiyor. İki gün sonra Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi, dağlardan Türkiye'ye meydan okuyor. Bu nasıl bir kirli ittifak? Bunun bir izahı olması gerekiyor." dedi.
Çavuşoğlu, İngiltere'de bir konferansta Merasim Sokak'taki katliamı yapan canlı bombanın cenazesine katılan HDP'li eski milletvekili Tuğba Hezer ve CHP'nin Avrupa temsilcisi İbrahim Vural'ın teröristler için saygı duruşunda bulunduğunu aktararak şunları kaydetti:
"En son akşam CHP'nin grup başkanvekili Özgür Özel, milletin gözünün içine baka baka 'Oy vermeye gidenler şunu görsünler, Selahattin Demirtaş da diğerleri de Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğu taktirde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine gelebilir.' diyor. Bu ne demek şimdi? Hani siz ittifak içinde değildiniz? Dışarıda kurduğunuz bir kirli ittifak var, anlaşılıyor. Bunu da millet görüyor. PKK'nın adeta siyasetteki temsilcisi olan, özellikle çukur ve hendek terörizmi sırasında milletin kürsüsünde meydan okuyan, binlerce gencin, fidanımızın toprağa düşmesine sebebiyet veren, teröristlerle kol kola yürüyen partinin genel başkanlığını, eş başkanlığını yapmış bir kişiyi akıl hocası ilan ettiler. Bu, doğru bir şey değil. Bu, Türkiye'nin muhalefetine yakışmıyor. Millet bunu görüyor, anlıyor, idrak ediyor, muhasebesini yapıyor. 24 Haziran'da da bunun hesabını kesecek."
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