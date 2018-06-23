MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz bir taraftan vesayeti ortadan kaldırdık ama bir başka parti ortaya çıktı, vesayet altında çalışmaya başladı. Talimatları dışarıdan almaya başladılar. Kararı ve talimatı yine millet verir. Dışarıdan aldığın talimatla bu ülkede hiçbir şey yapamazsın." dedi.

Elvan, Mersin'in Erdemli ilçesindeki programı kapsamında, Adnan Menderes Caddesi ve Atatürk Caddesi ile Karanfil Sokağı'nda esnafı gezerek, hem işletmecilerle hem vatandaşlarla sohbet etti.

Gezisi sırasında bir kıraathaneye de giren Elvan, burada ilçeye ve kente yapılan yatırımları anlatarak, kendisine yöneltilen soruları cevapladı ve sorunları dinledi.

Elvan, AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığınca Kargıpınarı Mahallesi'nde düzenlenen halkla buluşma toplantısında seçim otobüsü üzerinde partililere hitap etti.

Konuşmasında 24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından önemine değinen Elvan, "2023'e, 2053 giden yol, 24 Haziran'dan geçer. İnşallah o yolu hep birlikte açacağız. Yatırımlarımıza, büyümeye ve kalkınmaya devam edeceğiz." diye konuştu.