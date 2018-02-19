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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Kosova’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 23:12 | Son Güncelleme

Kosova’nın bağımsızlığının 10’uncu yıl dönümü kutlamalarına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli tarafından kabul edildi.Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, bağımsızlığın 10’uncu yıl dönümü kutlamalarına katılan Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile bir araya geldi.

Kosova’nın bağımsızlığının 10’uncu yıl dönümü kutlamalarına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli tarafından kabul edildi.
Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, bağımsızlığın 10’uncu yıl dönümü kutlamalarına katılan Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile bir araya geldi. Görüşmede Kosova ile Türkiye arasındaki ilişki ve işbirliğinin tüm alanlarda daha ileriye taşınma imkanlarının ele alındığı öğrenildi. Dışişleri Bakanı Pacolli, Kosova’ya tüm süreçlerde destek vermesinden dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız ise, Kosova’yı ilk tanıyan ülkelerden biri olan Türkiye’nin Kosova’yı desteklemeyi sürdüreceğini belirtti. Görüşmede Yıldız’a Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli’ye de Kosova Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasisi Departmanı Müdürü Güner Ureya eşlik etti.
Bakan Yardımcısı Yıldız, ayrıca Kosova Meclisi Genel Kurulundaki törene, resmi geçit törenine ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tarafından verilen resepsiyona katıldı.
Öte yandan Kosova Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli’nin 10’uncu bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarına katılan eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile de bir araya geldiği belirtildi.

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