Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejimine operasyona ilişkin, "Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu." dedi.

Antalya Turizm Merkezi Belek'te bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen "AK Parti İl Yönetimi Tanışma ve İstişare Toplantısı"na katılan Çavuşoğlu, gazetecilerin ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Doğruyla yanlışın iyi ayırt edilmesini isten Çavuşoğlu, "Dün akşamki müdahale rejime yönelik bir müdahaledir. Burada Suriye halkına ve Suriye'ye yönelik bir müdahale olsa biz buna karşı çıkarız. Kimyasal silah kullanan bir rejime yönelik müdahaledir. Daha önce defalarca kimyasal silah kullanan ve o konvansiyonel silahlarla da 1 milyona yakın insanı bizzat kendisi öldüren bir rejime, bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu. Esad rejimi görevde kaldığı için tüm çabalarımıza rağmen insanları öldürmeye devam etti." ifadesini kullandı.

Rejimin, daha önce kimyasal silahlar kullandığı zaman cezalandırılmadığı için tekrar kimyasal silah kullandığını dile getiren Çavuşoğlu, bu meselenin sadece kimyasal silah kullanma meselesi olmadığına dikkati çekti.