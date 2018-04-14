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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:15 | Son Güncelleme

"(Suriye rejimine operasyon) Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu" - "Dün akşamki müdahale rejime yönelik bir müdahaledir. Burada Suriye halkına ve Suriye'ye yönelik bir müdahale olsa biz buna karşı çıkarız" - "Bir an önce siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejimine operasyona ilişkin, "Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu." dedi.

Antalya Turizm Merkezi Belek'te bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen "AK Parti İl Yönetimi Tanışma ve İstişare Toplantısı"na katılan Çavuşoğlu, gazetecilerin ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Doğruyla yanlışın iyi ayırt edilmesini isten Çavuşoğlu, "Dün akşamki müdahale rejime yönelik bir müdahaledir. Burada Suriye halkına ve Suriye'ye yönelik bir müdahale olsa biz buna karşı çıkarız. Kimyasal silah kullanan bir rejime yönelik müdahaledir. Daha önce defalarca kimyasal silah kullanan ve o konvansiyonel silahlarla da 1 milyona yakın insanı bizzat kendisi öldüren bir rejime, bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu. Esad rejimi görevde kaldığı için tüm çabalarımıza rağmen insanları öldürmeye devam etti." ifadesini kullandı.

Rejimin, daha önce kimyasal silahlar kullandığı zaman cezalandırılmadığı için tekrar kimyasal silah kullandığını dile getiren Çavuşoğlu, bu meselenin sadece kimyasal silah kullanma meselesi olmadığına dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 1,5 yıldır Suriye'de barış için ateşkes için çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması için çok yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Burada en kilit, ön önemli ülke Türkiye oldu. Maalesef tüm anlaşmalara rağmen Rusya ve İran'ın garantör olmasına rağmen Doğu Guta'nın da çatışmasızlık bölgesi anlaşmasına dahil edilmesine rağmen Doğu Guta'da da on binlerce insanı son bir ay içinde bu rejim öldürdü. Bu müdahale rejime yöneliktir, umarım sonuç odaklı olmuştur. Yapılan açıklamalara göre, kimyasal silahların yapıldığı merkezlere, araştırma merkezlerine füze ya da bomba attıklarını söylediler. Buralar hedef alındı dendi. Sivillerle ilgili şu ana kadar bir açıklama olmadı. Rejimden bir açıklama gelmedi. Bizim açıklamamız da ortadadır, ama bu rejimin artık Suriye'nin başında kalmaması gerekiyor. Yarın bu rejim bu saldırılarını devam ettirirse, daha büyük olaylar olur iş büyür. Suriye'de kaos geri gelir hem de geri dönülmez bir biçimde gelir. Bir an önce siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor."

(Sürecek)

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ABD Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu rejim Suriye

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