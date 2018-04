Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (1)

"Biz bu müdahaleyi doğru bulduk. Türkiye'den bazıları çıkıyor, 'Siz zalimlerin müdahalesine niye doğrudur diyorsunuz. Miraç gecesinde buraya roket indi, neden bunu doğru buldunuz?' O roketler, füzeler Suriyeli kardeşlerimizin üzerine inse ilk karşı çıkan biz oluruz. Ben bu durumda tüm kandillerde, Kadir gecesi dahil, ramazanın her gecesinde, bayramlarda kendi insanını Suriyeli kardeşlerimizi kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla açlığa terk ederek, zindanlarda ölüme terk eden ve bugüne kadar bir milyon insanı öldüren bir zalimin mi yanında duracağız. Sırf Müslüman diye böyle bir zalimi mi destekleyeceğim?"

"Oldu, olacak, olmayacak'. Bizlerle de hep temas içinde oldular. (ABD Başkanı Donald) Trump, Cumhurbaşkanımızı (Recep Tayyip Erdoğan) aradı, askeri, diplomatik, istihbari düzeyde. Diğer ülkelerle de Cumhurbaşkanımız bugün (İngiltere) Başbakan May ile görüştü." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

- "Amerika'nın yanlışlarına da en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz"

Doğru ile yanlışı çok iyi ayırt etmek gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Amerika'nın yanlışlarına da en güçlü şekilde karşı çıktıklarını dile getirdi.

En güçlü karşı çıkan da kendileri olduğunu, yüzlerine söylediklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Veya İsrail veya başkası fark etmez. Ama biz ikisi arasında niye tercih yapmak zorunda kalalım. Sırf Müslüman diye bir zalim desteklenmez. Sırf Müslüman diye DAEŞ terör örgütü desteklenir mi? Müslüman geçiniyor, onun Müslüman ile de bir ilgisi yok. Herkesten fazla biz mücadele ettik DAEŞ ile. Efendim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama terörist. Ben onun arkasında mı duracağım? Kendisini gelip, benim vatandaşımın ortasında patlatıp, onlarca, yüzlerce vatandaşımı öldüren ki Müslüman veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diye ben onu savunamam. Biz her zaman mazlumun yanındayız, zalimin karşısındayız. Kim olursa olsun o yüzden yalnız burada da bir samimiyetsizlik var. Bu rejim daha önce de kimyasal silah kullandı, hep kırmızı çizileri geçti. Göstermelik, kendi kamuoyuna yönelik hareketleri de doğru bulmuyoruz. Üstelik niye sadece kimyasal silah kullandığı zaman hassas oluyoruz da her türlü silahlarla en son bir ay içinde on binlerce kişiyi sadece Doğu Guta'da öldüren bir rejime bir zalime, tepki göstermiyor ya da hesap sormuyoruz."