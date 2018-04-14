Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Amerika arasında bir tercihte bulunulmadığını belirterek, "Biz rejimle Amerika, Fransa, İngiltere arasında da bir tercihte bulunmuyoruz. Sadece o münferit olayla ilgili doğru mudur, yanlış mıdır? Doğruysa eksiklikleri nedir? Bunu söylüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Alanya İlçe 5. Kadın Kolları Kongresi"nde yaptığı konuşmada, kadın kollarına ayrı bir önem verdiğini, partilerinin kuruluşunda Alanyalı kadınların çok cesur olduğunu söyledi.

Dün akşam üç ülkenin rejime yönelik bir müdahalesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, rejimin kimyasal silah kullanmasından sonra bu müdahalenin olduğunu ifade etti.

"Oldu, olacak, olmayacak'. Bizlerle de hep temas içinde oldular. (ABD Başkanı Donald) Trump, Cumhurbaşkanımızı (Recep Tayyip Erdoğan) aradı, askeri, diplomatik, istihbari düzeyde. Diğer ülkelerle de Cumhurbaşkanımız bugün (İngiltere) Başbakan May ile görüştü." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu müdahaleyi doğru bulduk. Türkiye'den bazıları çıkıyor, 'Siz zalimlerin müdahalesine niye doğrudur diyorsunuz. Miraç gecesinde buraya roket indi, neden bunu doğru buldunuz?' O roketler, füzeler Suriyeli kardeşlerimizin üzerine inse ilk karşı çıkan biz oluruz. Ben bu durumda tüm kandillerde, Kadir gecesi dahil, ramazanın her gecesinde, bayramlarda kendi insanını Suriyeli kardeşlerimizi kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla açlığa terk ederek, zindanlarda ölüme terk eden ve bugüne kadar bir milyon insanı öldüren bir zalimin mi yanında duracağız. Sırf Müslüman diye böyle bir zalimi mi destekleyeceğim?"