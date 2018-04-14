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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

"(Suriye rejimine operasyon) Burada kimyasal silah kullanıldı, kullanılmadı, kimin tarafından kullanıldı kullanılmadı', bunların netleşmesi için şeffaf, objektif ve uzmanlığı olan kişiler kurumlar tarafından, sahada da laboratuvarlarda da bu araştırmaların incelemelerin yapılması gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyona ilişkin, "Burada kimyasal silah kullanıldı, kullanılmadı, kimin tarafından kullanıldı kullanılmadı', bunların netleşmesi için şeffaf, objektif ve uzmanlığı olan kişiler kurumlar tarafından, sahada da laboratuvarlarda da bu araştırmaların incelemelerin yapılması gerekiyor." dedi.

Antalya Turizm Merkezi Belek'te bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen "AK Parti İl Yönetimi Tanışma ve İstişare Toplantısı"na katılan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Rusya'nın açıklamaları var. ABD, Rusya restleşmesinde, 'Duma'daki o olaylardan sonra kimyasal silah kullanılmadığı yönünde batı basının uydurması olduğunu söyleyen Rusya'nın kendisini savunmasını nasıl yorumluyorsunuz" sorusuna Çavuşoğlu, "Böyle durumlarda yapılacak en iyi yöntemin kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını araştırmaktır, incelemektir. Maalesef güvenlik konseyindeki oylamada bu fırsat kaçırıldı." yanıtını verdi.

Bu çalışmanın mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz daha önce kimyasal silah kullanıldığı zaman buradan elde edilen numunelerin Lahey'e kimyasal silahların kullanılmasının önlenmesi örgütüne, başında da bizim büyükelçimiz Ahmet Üzümcü var. Buraya ulaşması için her türlü desteği verdik. Uçak tahsisleri de yaptık. Biz bu tür çalışmalara, araştırmalara bundan sonra da destek vereceğiz. Biz kimyasal silahlara da nükleer silahlara da Türkiye olarak karşıyız. Dolasıyla burada kimyasal silah kullanıldı, kullanılmadı kimin tarafından kullanıldı kullanılmadı, bunların netleşmesi için şeffaf, objektif ve uzmanlığı olan kişiler kurumlar tarafından sahada da laboratuvarlarda da bu araştırmaların incelemelerin yapılması gerekiyor. "

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve AK Parti İl Başkanı Ethem Taş ile Alanya ilçesine hareket etti.

(Bitti)

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batı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kimyasal silah Rusya

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