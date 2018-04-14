Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyona ilişkin, "Burada kimyasal silah kullanıldı, kullanılmadı, kimin tarafından kullanıldı kullanılmadı', bunların netleşmesi için şeffaf, objektif ve uzmanlığı olan kişiler kurumlar tarafından, sahada da laboratuvarlarda da bu araştırmaların incelemelerin yapılması gerekiyor." dedi.

Antalya Turizm Merkezi Belek'te bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen "AK Parti İl Yönetimi Tanışma ve İstişare Toplantısı"na katılan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Rusya'nın açıklamaları var. ABD, Rusya restleşmesinde, 'Duma'daki o olaylardan sonra kimyasal silah kullanılmadığı yönünde batı basının uydurması olduğunu söyleyen Rusya'nın kendisini savunmasını nasıl yorumluyorsunuz" sorusuna Çavuşoğlu, "Böyle durumlarda yapılacak en iyi yöntemin kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını araştırmaktır, incelemektir. Maalesef güvenlik konseyindeki oylamada bu fırsat kaçırıldı." yanıtını verdi.

Bu çalışmanın mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: