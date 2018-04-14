Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK, FETÖ, onların da ensesinden tutup getiriyor, adalete teslim ediyoruz. Onlara rahat yok, nerede olurlarsa olsunlar onlar bundan sonra rahat yaşayamayacaklar." dedi. Çavuşoğlu, Alanya Kültür Merkezi'ndeki "AK Parti Alanya İlçe 5. Kadın Kolları Kongresi"nde her zaman çalışmaktan güç aldıklarını söyledi. Ülke için 17 senede çok şey yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgesi, milleti, geleceği, vizyonu, hedefleri için dünyadaki mazlumların umudunu kaybetmemesi için çok daha güçlü olması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'de mega projeleri hayata geçirmeye devam edebilmek için her alanda güçlü olmak gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Artık bahanemiz yok. Artık darbeler dönemini geride bıraktık, artık sistem değişti. 2019 itibarıyla artık önümüzdeki seçimlerden sonra cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Türkiye'ye istikrar, güven geliyor. Oturduk konuştuk Milliyetçi Hareket Partisi ile vatanını milletini seven siyasetçilerle bir araya geldik." diye konuştu.

Türkiye'nin çok daha güçlü olacağına değinen Çavuşoğlu, artık koalisyonlar döneminin bittiğini, MHP ile Türkiye ve milli dava için omuz omuza vererek çalıştıklarını söyledi. İki ayrı parti olduklarını, her konuda ittifak olmayabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Birbirimize saygı duyacağız, farklı görüşlerimizin olduğu yerde birbirimize düşman olmayacağız. Aile içinde farklı görüşler olmaz mı? Olabilir. Ya parantez içine alırız ya da o konuda uzlaşı kültürünü oluştururuz, uzlaşırız bir yerde. Farklı düşündüğün yerde uzlaşı kültürünün ön plana çıkması lazım. Farklı parti, birbirimize de saygı duyacağız ama devlet, millet, vatan bayrak söz konusu olduğunda el ele omuz omuza gücümüzü birleştireceğiz. 2019 seçimlerinde de böyle olacak. Saflar belli oldu. Bir tarafta milli duranlar bir tarafta diğerlerini bilmiyorum artık nerede duruyorlar. Onları milletimize bırakıyoruz, onların kararını milletimiz verecek." - "Terörün her türlüsüyle mücadele ediyoruz" İçeride ve dışarıda terörün her türlüsüyle mücadele ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sorunlara çözüm bulmak, yaralara merhem olmak için çok çaba sarf ettiklerini anlattı.

Çavuşoğlu, Suriye'deki savaşı bitirmek için 1,5 yıldır ne kadar çaba sarf edildiğinin görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Astana, Soçi, Cenevre süreci. Samimi olan herkesle de iş birliği yaptık. 1,5 yıldır Rusya ve İran ile de iş birliği yaptık. Çünkü diğer platformlardan iş çıkmadı. Uluslararası Suriye destek grubundan hiçbir karar bile çıkmadı. Fikirdaş ülkeler grubu oldu, hiç fikirdaş olamadık. Oradaki ülkelerin hepsinin farklı gündemi, ajandası var. DAEŞ'e karşı koalisyon oluşturduk, 65 ülke. Fakat koalisyonun içindeki önemli ülkeler terör örgütünü yani YPG, PKK'yı tercih ettiler. 65 ülke bir DAEŞ'e karşı mücadele edemedik. Ama bir terör örgütünü mücadele için ortak seçtik, bu hayati bir hatadır, çok ciddi bir hatadır." Zamanında Afganistan'da, Rusya'ya karşı oradaki terör örgütlerine destek veren ülkelerin Afganistan'da bugün o terör örgütüyle mücadele ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, mücadelenin terör örgütlerine karşı yapılması gerektiğini söyledi. "Bu kadar terör örgütünün ortaya çıkmasının sebebi ne?" diye soran Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: