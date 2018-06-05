Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasına ilişkin, "Atacağımız adım, esasen hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. O yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor, bunu da konuştuk, her iki tarafta da bu kararlılık var." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, bir otelde, bazı basın-yayın organlarının Ankara temsilcileri ve diploması muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda, ABD'de yaptığı temas ve toplantılar hakkında açıklamalarda bulundu.
ABD'de resmi görüşmelerin yanı sıra iş dünyasıyla da bir araya geldiklerine işaret eden Çavuşoğlu, ABD finans temsilcilerine, iş adamlarına Türkiye ekonomisi hakkında bilgi verdiklerini belirtti.
"Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam olduğunu ve kur dalgalanmalarından etkilenmeyeceğini güzel bir şekilde anlattık." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Uzun zamandır gündemde olan Suriye Münbiç yol haritası da görüşüldü. Çalışma grubu içinde bizim Dışişleri Bakanlığımızın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığımızdan, Genelkurmayımızdan ve MİT'ten arkadaşlarımızın ABD'li muhataplarıyla, daha önce Tillerson'la (ABD eski Dışişleri Bakanı) oluşturduğumuz çalışma grubu çerçevesinde hazırlık yapmıştı. Onların da tavsiyesi doğrultusunda biz bu yol haritasını gündemimize aldık ve onayladık. Diğer ikili ve bölgesel konuları da değerlendirdik, yol haritasının dışında. Genel anlamda siyasi çözüm ve terörle mücadele başta olmak üzere Suriye'de ne yapacağı, ayrıca üçüncü çalışma grubumuzun kapsamında olan PKK ile mücadelede, özellikle Irak'ta mücadelede neler yapabiliriz? Bunları değerlendirdik. İkili ilişkilerimizde ekonomik konuları değerlendirdik. Biliyorsunuz, çelik ve bakır ürünleri üzerinde ABD'nin uyguladığı vergi ya da gümrük vergisi, bizleri, sektörümüzü rahatsız etti. Esasen biz de karşılık verdiğimiz zaman ABD'nin daha fazla zarar göreceğini söyledik. Çünkü bizim ithalatımız ihracatımızdan daha fazla. Yine ikili ilişkilerimizin gündeminde olan konsolosluk ve diğer hukuki konuları da değerlendirdik. Özellikle FETÖ'nün iadesi konusunda artık adım atmaları gerektiğini dile getirdik. Onlar da Brunson konusunu gündeme getirdiler. Bizim toplantımızdan sonra bu konuları ele alan çalışma grubu ön toplantısını orada gerçekleştirdi. Belki bu ay içinde olmazsa en geç temmuz ayı içinde bir toplantı da Türkiye'de gerçekleştirilecek."
- Münbiç yol haritası
Çavuşoğlu, Münbiç yol haritası konusuna ilişkin, ilgili ekiplerin, uzmanların önce bir hazırlık çalışması yapacağını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, "İki taraftan da yani istihbarattan, aynı şekilde Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığından arkadaşlarımız, bizim Dışişleri Bakanlığında arkadaşlarımızın da katılımıyla, muhataplarıyla bir ön hazırlık toplantısı ve daha sonra uygulama safhasına geçeceğiz." dedi.
Uygulama safhasında YPG'nin Münbiç'ten çekileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Buraların güvenliğini Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri sağlayacak. Bu süreç içinde ayrıca üçüncü aşamayı söylüyorum, birlikte buraları kimin yöneteceğine, güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar vereceğiz. Bu şekilde Münbiç'i istikrara kavuşturmuş olacağız. Münbiç modelini Münbiç tamamlandıktan sonra diğer alanlara da taşıyacağız. Yani şu anda YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımızda bu da var." ifadesini kullandı.
Amaçlarının başta Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olmak üzere Münbiç, Rakka ve diğer şehirleri terk etmek zorunda kalan mültecilerin ya da yerinden edilmiş insanların geri dönüşünü sağlamak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Aksi takdirde zaten tam olarak istikrara kavuşturduğumuzu söyleyemeyiz. Umarım bunu uygularız, iki tarafta da kararlılık var. Bildiğiniz gibi 2016'da ABD'nin o dönem ki yönetimi ve Başkanı Obama bize defalarca YPG'nin Münbiç operasyonunun hemen ardından bu şehirden çekileceğini söylemişti. Maalesef uzun süre bu söz tutulmadı, tam tersine YPG'ye destekleri arttı. Silah desteği verdiler, bu destekle YPG işgal ettiği alanları genişletti ve aşağı yukarı Suriye topraklarının yüzde 25'ini ele geçirdi. Tabii ilişkilerimizi bozan ve hatta kopma noktasına, yol ayrımına getiren gelişmelerden biri buydu. Tam bu noktada hatırlayacaksınız Tillerson'un Ankara ziyareti oldu. O ziyarette birlikte adım atma konusunda bir mutabakat sağlamıştık ve şu anda bu noktaya geldik. Dolayısıyla bu adım, atacağımız adım, esasen hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. O yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor, bunu da konuştuk ve her iki tarafta da bu kararlılık var."
- Gülen'in iadesi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi talebiyle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'den gelen bilgi ve belgeleri ciddiye aldığını söylediğini aktardı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"O konuda da dedik ki 'Artık belge geldi, gelmedi, eksiği var, yanlışı var.' olmaz. Çalışma grubu içinde arkadaşlarımız otursun bize söyleyin, nesi yanlış gönderdiğimiz belgenin, nesi usulüne uygun değil, eğer öyle düşünüyorsanız. Dün öğleden sonra zaten ön hazırlık toplantısını ekiplerimiz bu konuda da yaptı."
(Sürecek)
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