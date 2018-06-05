Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasına ilişkin, "Atacağımız adım, esasen hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. O yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor, bunu da konuştuk, her iki tarafta da bu kararlılık var." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bir otelde, bazı basın-yayın organlarının Ankara temsilcileri ve diploması muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda, ABD'de yaptığı temas ve toplantılar hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'de resmi görüşmelerin yanı sıra iş dünyasıyla da bir araya geldiklerine işaret eden Çavuşoğlu, ABD finans temsilcilerine, iş adamlarına Türkiye ekonomisi hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

"Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam olduğunu ve kur dalgalanmalarından etkilenmeyeceğini güzel bir şekilde anlattık." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır gündemde olan Suriye Münbiç yol haritası da görüşüldü. Çalışma grubu içinde bizim Dışişleri Bakanlığımızın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığımızdan, Genelkurmayımızdan ve MİT'ten arkadaşlarımızın ABD'li muhataplarıyla, daha önce Tillerson'la (ABD eski Dışişleri Bakanı) oluşturduğumuz çalışma grubu çerçevesinde hazırlık yapmıştı. Onların da tavsiyesi doğrultusunda biz bu yol haritasını gündemimize aldık ve onayladık. Diğer ikili ve bölgesel konuları da değerlendirdik, yol haritasının dışında. Genel anlamda siyasi çözüm ve terörle mücadele başta olmak üzere Suriye'de ne yapacağı, ayrıca üçüncü çalışma grubumuzun kapsamında olan PKK ile mücadelede, özellikle Irak'ta mücadelede neler yapabiliriz? Bunları değerlendirdik. İkili ilişkilerimizde ekonomik konuları değerlendirdik. Biliyorsunuz, çelik ve bakır ürünleri üzerinde ABD'nin uyguladığı vergi ya da gümrük vergisi, bizleri, sektörümüzü rahatsız etti. Esasen biz de karşılık verdiğimiz zaman ABD'nin daha fazla zarar göreceğini söyledik. Çünkü bizim ithalatımız ihracatımızdan daha fazla. Yine ikili ilişkilerimizin gündeminde olan konsolosluk ve diğer hukuki konuları da değerlendirdik. Özellikle FETÖ'nün iadesi konusunda artık adım atmaları gerektiğini dile getirdik. Onlar da Brunson konusunu gündeme getirdiler. Bizim toplantımızdan sonra bu konuları ele alan çalışma grubu ön toplantısını orada gerçekleştirdi. Belki bu ay içinde olmazsa en geç temmuz ayı içinde bir toplantı da Türkiye'de gerçekleştirilecek."