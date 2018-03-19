Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel 73 yaşında vefat etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kendisinin duruşmalarına katılırdım. O zor şartlarda bile görüşünden, düşüncelerinden taviz vermezdi" dedi.

Denizli’de fizik tedavi amaçlı gittiği bir termal otelde rahatsızlan eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, ilk müdahalenin ardından dün Ankara’ya sevk edildi. Akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesinde tedavi altına alınan Güzel 73 yaşında hayatını kaybetti.

Hastaneye taziye ziyaretine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aileye başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, Hasan Celal Güzel’i ailece uzun zamandır tanıdıklarını ifade ederek, "Kendisinin bu memlekete yaptığı hizmetleri her zaman saygı ve şükranla yad edeceğiz. Özellikle 28 Şubat sürecinde sergilediği o dik duruşunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisinin duruşmalarına katılırdım. O zor şartlarda bile görüşünden, düşüncelerinden taviz vermezdi. Dik duruşu her zaman sergilerdi. Uzun zamanda rahatsızlığı vardı, ona rağmen dergisini çıkarmak için toplantılar, konferanslar düzenlemek için gece gündüz çalışan bir büyüğümüzdü. En son dergisi için benden de bir yazı istemişti. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.