Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (3)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo ile yaptığı görüşmede FETÖ elebaşısının iadesine ilişkin, "O adam hala serbestçe dolaşıyor, Türkiye'yi tehdit ediyor. Oradan mesajlar göndermeye devam ediyor. Dolasıyla 'Bunlara da fırsat vermemeniz gerekiyor' dedik. FBI'ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını kendisi de teyit etti." dedi. ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarının ardından Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ABD'nin Ankara büyükelçiliğine atama yapıp yapmadığının gündemlerine gelmediğini bildirdi. "İlişkilerimizin geldiği nokta bakımından ilişkilerimizin tekrar normalleşmesi, (büyükelçinin bize atanması veya atanmaması ilişkilerimizle ilgili değil) başka yerlere de atayamadılar. Ama Ankara'da ABD'nin büyükelçisinin olmaması, bizim için değil, ABD için bir eksiklik." diyen Çavuşoğlu, büyükelçinin Amerika'nın meselesi olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "FETÖ elebaşına yönelik Amerika içerisinde soruşturma başlatıldı mı, bu gündeme geldi mi?" yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Geldi, o adam hala serbestçe dolaşıyor, Türkiye'yi tehdit ediyor. Oradan mesajlar göndermeye devam ediyor. Dolasıyla 'Bunlara da fırsat vermemeniz gerekiyor' dedik. FBI'ın daha önceki görüşmelerimizde de yine diğer, ilgililerin de söylediği gibi bizim büyükelçimizin de teyit ettiği gibi FBI'ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını kendisi de teyit etti. Tabii FBI'ın soruşturmasının detaylarını doğal olarak kendilerinin bilemeyeceğini söyledi. Ama ciddi bir soruşturma olduğunu söyledi. Biz de bu soruşturmadan memnuniyet duyduğumuzu ve bu konuda da iş birliği yapabileceğimizi, yani ABD kanunlarını ve kurallarını nasıl ihlal ettiğini ve charter okullarının nasıl suistimal edildiğini, vize kaçakçılığı başta olmak üzere. Bizim MASAK'ın Washington'da bir temsilcisi var. Çok faydalı çalışmaları var. Kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik." - "Bu soruşturma önemli" Bu soruşturmanın önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İnşallah bu soruşturma neticesinde zaten herhangi bir ciddi ve objektif soruşturmada bunların hepsinin rahatlıkla ortaya çıkabileceğini kendileri de biz de teyit ettik." dedi.

"Amerika PKK, YPG konusunda topu taca atmaktan vazgeçti diyebilir miyiz? Münbiç meselesinde varılan uzlaşı nedir? Hayata geçmesi temmuzdan sonra mı olacak? Temmuz'da bir toplantı daha olacak?" yönündeki soru üzerine Çavuşoğlu, temmuzdaki toplantının hukuki ve konsolosluk konularını içeren çalışma grubunun toplantısı olacağına dikkati çekti. "Bundan sonraki aşamada artık bu yol haritasının uygulanmasına yönelik hazırlık ve uygulama safhası olacak. Çalışmalar temmuz ayını beklemeyecek. 10 gün içinde çalışmalar başlayacak." diyen Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kendi ziyaretinden önce muhatabı Dunford ile görüştüğünü aktardı. Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Bizim görüşmemizden hemen sonra tekrar görüşme konusunda da mutabık kaldılar. Dolayısıyla öncesinde de ABD'li yetkililer özellikle askeri yetkililer Ankara'ya gelmişti. Genelkurmay Başkanımız yine NATO toplantısı marjında Brüksel'de Dunford ile görüşmüştü. Epeyce bir ön hazırlık çalışmasını, arkadaşlarımız teknik çalışmasını yapmıştı, istihbaratımız da öyle. En son Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda da bu konuyu gündeme getirdik. Biz de kimlerin burada görev alacağı konusunda hazırlığımız Türkiye olarak bir an önce tamamlayalım ki orada isimleri ortaya koyalım. Temmuzu beklemeden bu çalışmalar başladı ve devam edecek."

Görüşmede, Türkiye'yi rahatlatacak bir ortam görüldüğü yönündeki soru üzerine, Çavuşoğlu, "Daha önce ABD'den farklı kurumlardan farklı bakanlıklardan farklı açıklamalar geliyordu, bu da bizi rahatsız ediyordu. Her ne kadar onların iç meselesi olsa da bizi ilgilendiren konular da bu farklılar olunca bizi rahatsız ediyordu. Sık sık değişiklikler oldu, gerekli atamalar yapılamadığı için henüz daha Ankara'ya büyükelçi de atanamadı. Sadece Ankara değil, 40 civarında ülkede büyükelçi yok." ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, bir boşluk olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Çalışma arkadaşlarımız kendi bakanlığımdan ve diğer bakanlıklardan karşılarında muhatap bulamadığı dönemler de oldu. Tabi Pompeo, CIA direktörlüğü yaptı. Türkiye'yi biliyor, hassasiyetlerimiz de çok iyi biliyor. Siyasi ve ticari bir geçmişi var. Tüm bunlar bir avantaj. Tüm kurumlarla da iyi diyaloğu var, başkanla da öyle." Çavuşoğlu, uygulayıcılardan bir tanesi sahadaki askerler olduğu için kendi aralarındaki uyumun, yol haritasının başarılı şekilde uygulanması için önemli olduğuna işaret etti.

- "Silahlar YPG'den alınacak" Üçüncü aşamanın ne zaman tamamlanacağı yönündeki sorusuna Çavuşoğlu, "Birkaç ay içerisinde tamamlanacak. Burada teknik ekiplerimizin hazırlık ve uygulamadaki kat edeceği mesafeye bağlı. Dolasıyla uzun bir vade, değil 6 ay olacak değil. 6 aydan az ama burada teknik ekiplerimizin yapağı çalışma bazen bir hafta bazen on gün sürebilir. Bu sarkmalar da bir, iki ay olmayacak. Böyle bir esneklik payı var. Onun dışında tüm çalışmalarımız mutabakatımıza net bir şekilde takvime bağlandı." karşılığını verdi. Askerlerin oraya ne zaman gideceği, kimlerden oluşacağı, YPG çekilirken kimin nezaret edeceği, YPG çekildikten sonra otorite boşluğu olmaması için nasıl görev alınacağının ön hazırlığı kapsamadığını aktaran Çavuşoğlu, "Bir kriterimiz var. Her şehrin demografisi kriter olacak. YPG geldikten sonraki değil, YPG gelmeden önceki, savaş başlamadan önceki nüfus yapısı kriter alınacak. Tüm bunları teknik arkadaşlarımız görüşecek ki yarın sahada kargaşa olmasın. Silahlar alınacak YPG'den." dedi.