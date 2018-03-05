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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

"(Salih Müslüm'ün iadesi) Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız" - "(ABD ile yapılacak görüşmeler) Oyalama dönemi bitmiştir. Oyalamalarla bizim kaybedecek vaktimiz yok. Bir de ortada güven bunalımı var. Dolayısıyla somut adımlar olmadan bu güven tesis edilmez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Türkiye arasında kurulan mekanizmaların ne zaman toplanacağına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, mekanizmaların ilk toplantısının 8-9 Mart'ta Washington'da yapılacağını, Türkiye'den farklı bakanlıklardan oluşan bir heyetin toplantıya katılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, heyetin bir ön hazırlık toplantısı yapacağını ve 19 Mart'ta da kendisinin Washington'a gideceğini bildirerek, "İki dışişleri bakanının eş başkanlığında ön görüşmede gündeme gelen konuları detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Hangi somut adımlar atılacak? Biliyorsunuz, Münbiç önceliklidir. Yine terörle mücadele konusu var. YPG'ye verilen silahların alınması gibi önemli hassas konular var. Bunların hepsini tek tek değerlendireceğiz, hangi konuda, hangi adımlar ne zaman atılacak somut takvime bağlamak istiyoruz. Oyalama dönemi bitmiştir. Oyalamalarla bizim kaybedecek vaktimiz yok. Bir de ortada güven bunalımı var. Dolayısıyla somut adımlar olmadan bu güven tesis edilmez." diye konuştu.

- Salih Müslüm'ün iadesi

Bakan Çavuşoğlu, Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin girişimlere yönelik bir başka soru üzerine, bu konuda girişimlerinin olduğunu, yarın saat 14.30 gibi Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Almanya'da bir araya geleceklerini söyledi.

Bu görüşmede, Müslüm'ün iadesinin de gündeme geleceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çabalarımız, sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız. Türkiye'de mahkeme kararları var. Türkiye'deki terör saldırılarının sorumlusu olarak tutuklama kararı da var. Bu konuda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerimiz Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Peşini hiçbir yerde bırakmayacağız. Nereye giderse gitsin peşindeyiz. O ülkelerden de iade talebinde bulunacağız. Gerekli yakalama kararı dahil, tüm aldığımız kararları aktararak resmi olarak her ülkeden isteyeceğiz. Peşini bırakmayacağız artık ona da rahat yok."

- "Şu an itibarıyla nerede olduğunu bilmiyoruz"

Çavuşoğlu, Müslüm'ün şu an Almanya'da olup olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"En son Almanya'da görüldü biliyorsunuz. Bir gün önceden orada olacağının bilgisini aldık ama şu anda, bugün itibarıyla nerede olduğu konusunda bilgim yok. Çekya'da mahkemenin aldığı, 'AB sınırlarının dışına çıkamaz' kararı vardı. Dolayısıyla AB içinde herhangi bir ülkeye maalesef rahatça gidebiliyor. Şu an itibarıyla nerede olduğunu bilmiyoruz. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısındaydık. Arkadaşlardan son bilgiyi alırız, yarın görüşmeden önce bu bilgi bizde olur ki ona göre muhataplarımızla konuyu değerlendiririz."

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Salih Müslüm

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