Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Türkiye arasında kurulan mekanizmaların ne zaman toplanacağına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, mekanizmaların ilk toplantısının 8-9 Mart'ta Washington'da yapılacağını, Türkiye'den farklı bakanlıklardan oluşan bir heyetin toplantıya katılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, heyetin bir ön hazırlık toplantısı yapacağını ve 19 Mart'ta da kendisinin Washington'a gideceğini bildirerek, "İki dışişleri bakanının eş başkanlığında ön görüşmede gündeme gelen konuları detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Hangi somut adımlar atılacak? Biliyorsunuz, Münbiç önceliklidir. Yine terörle mücadele konusu var. YPG'ye verilen silahların alınması gibi önemli hassas konular var. Bunların hepsini tek tek değerlendireceğiz, hangi konuda, hangi adımlar ne zaman atılacak somut takvime bağlamak istiyoruz. Oyalama dönemi bitmiştir. Oyalamalarla bizim kaybedecek vaktimiz yok. Bir de ortada güven bunalımı var. Dolayısıyla somut adımlar olmadan bu güven tesis edilmez." diye konuştu.