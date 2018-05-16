Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşecek

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da Washington'da görüşeceği bildirildi.
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