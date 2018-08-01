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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü 

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşmeyi karşı tarafın talep ettiği bildirildi.

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