Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Afgan mevkidaşı Hoca Muhammed Asıf ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Hakkında Taşket Konferansı isimli programa katılmak için geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Afgan mevkidaşı Hoca Muhammed Asıf ile görüştü. Çavuşoğlu ve Muhammed Asıf Türkiye- Afganistan ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirdi.