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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya’ya gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 23:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ITB Berlin Turizm Fuarı’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 6-7 Mart tarihlerinde Almanya’yı ziyaret edecek.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ITB Berlin Turizm Fuarı’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 6-7 Mart 2018 tarihlerinde Almanya’yı ziyaret edecektir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ITB Berlin Turizm Fuarı’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 6-7 Mart tarihlerinde Almanya’yı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ITB Berlin Turizm Fuarı’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 6-7 Mart 2018 tarihlerinde Almanya’yı ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında Sayın Bakanımızın Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesi öngörülmektedir. Ayrıca Körber ve SETA Berlin Vakıflarınca düzenlenecek toplantılarda dış politikamıza ilişkin konuşmalar yapacaktır” denildi.

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